Pubblicazione: 17 novembre alle 12:16

Il conto alla rovescia per l'ufficializzazione del cast di Sanremo 2027 è ufficialmente iniziato. Il nuovo direttore artistico Stefano De Martino ha confermato di aver ormai definito la quasi totalità dei 23 Big in gara, pur riservandosi gli ultimi giorni per sciogliere gli ultimi dubbi su alcune proposte ancora sul tavolo. Per avere la lista definitiva e conoscere i titoli delle canzoni bisognerà attendere l'appuntamento televisivo con Sarà Sanremo, fissato per l'11 dicembre, ma nel frattempo le indiscrezioni sul cast dell'edizione 2027 stanno già infiammando il dibattito musicale e televisivo.

Durante l'evento Aspettando Sanremo, De Martino ha anticipato la linea editoriale della sua prima kermesse: spazio a molti artisti meno noti al grande pubblico, scelti però sulla base della solidità dei brani presentati. Allo stesso tempo, il conduttore ha confermato in prima persona una delle prime esclusioni eccellentiNonostante la volontà di dare spazio a volti nuovi e realtà indipendenti, le anticipazioni raccolte da diverse testate e addetti ai lavori delineano un cast ricco di nomi di primo piano del pop e dell'urban italiano:

Nel corso de La Pennicanza, Fiorello ha dato per certa la presenza dei The Kolors (alla loro quarta partecipazione) e il ritorno di Nada, vincitrice dell'edizione 1971 con Il cuore è uno zingaro. Secondo Il Messaggero, nella rosa figurerebbero anche Elodie, Angelina Mango, Irama, Alfa, Gazzelle, Emma Nolde, Mille, i Tamango e i Nu Genea. Stando alle indiscrezioni rilanciate da Gabriele Parpiglia, dopo un lungo corteggiamento professionale Emma Marrone avrebbe accettato l'invito dell'ex compagno Stefano De Martino, affiancata da un'altra ex vincitrice del talent di Maria De Filippi, Gaia.

Secondo le fonti di All Music Italia invece, l'Ariston potrebbe accogliere i ritorni di Annalisa, Loredana Bertè, Serena Brancale, Rose Villain, Ariete, Sarah Toscano, Tananai, Ghali e la coppia Rocco Hunt e Clementino. Sul fronte dei debutti assoluti spiccano invece i nomi di Salmo, Venerus e Centomilacarie. La notizia più clamorosa riguarda però i Jalisse. Dopo ben ventotto rifiuti consecutivi, il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian potrebbe finalmente tornare in gara a trent'anni esatti dalla vittoria con Fiumi di parole, forte del nuovo management guidato da Michele Torpedine e del supporto di Lucio Presta.

Resta invece nutrita la lista di chi quest'anno resterà a guardare. Oltre ad Arisa, non avrebbero superato le selezioni artisti come Paola Turci, Mario Biondi, Giusy Ferreri, Rita Pavone, Pierdavide Carone, Alberto Fortis, Cristina D'Avena, Jessica Morlacchi e Cristiano Godano. Niente da fare nemmeno perda altri impegni professionali già fissati.