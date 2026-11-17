Sanremo 2027, il toto-nomi accende il Festival: da Annalisa ed Elodie a Nada, chi ci sarà all'Ariston
Chi saranno i 23 Big di Sanremo 2027? Dalle indiscrezioni su Emma, Nada e i Jalisse fino al no confermato ad Arisa: ecco le ultime novità sul Festival.
Il conto alla rovescia per l'ufficializzazione del cast di Sanremo 2027 è ufficialmente iniziato. Il nuovo direttore artistico Stefano De Martino ha confermato di aver ormai definito la quasi totalità dei 23 Big in gara, pur riservandosi gli ultimi giorni per sciogliere gli ultimi dubbi su alcune proposte ancora sul tavolo. Per avere la lista definitiva e conoscere i titoli delle canzoni bisognerà attendere l'appuntamento televisivo con Sarà Sanremo, fissato per l'11 dicembre, ma nel frattempo le indiscrezioni sul cast dell'edizione 2027 stanno già infiammando il dibattito musicale e televisivo.
Nel corso de La Pennicanza, Fiorello ha dato per certa la presenza dei The Kolors (alla loro quarta partecipazione) e il ritorno di Nada, vincitrice dell'edizione 1971 con Il cuore è uno zingaro. Secondo Il Messaggero, nella rosa figurerebbero anche Elodie, Angelina Mango, Irama, Alfa, Gazzelle, Emma Nolde, Mille, i Tamango e i Nu Genea. Stando alle indiscrezioni rilanciate da Gabriele Parpiglia, dopo un lungo corteggiamento professionale Emma Marrone avrebbe accettato l'invito dell'ex compagno Stefano De Martino, affiancata da un'altra ex vincitrice del talent di Maria De Filippi, Gaia.
Secondo le fonti di All Music Italia invece, l'Ariston potrebbe accogliere i ritorni di Annalisa, Loredana Bertè, Serena Brancale, Rose Villain, Ariete, Sarah Toscano, Tananai, Ghali e la coppia Rocco Hunt e Clementino. Sul fronte dei debutti assoluti spiccano invece i nomi di Salmo, Venerus e Centomilacarie. La notizia più clamorosa riguarda però i Jalisse. Dopo ben ventotto rifiuti consecutivi, il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian potrebbe finalmente tornare in gara a trent'anni esatti dalla vittoria con Fiumi di parole, forte del nuovo management guidato da Michele Torpedine e del supporto di Lucio Presta.