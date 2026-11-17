Pubblicazione: 17 novembre alle 09:30

Dopo una delle settimane più turbolente di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci interviene personalmente per cercare di riportare la serenità nel programma di Rai 1. La conduttrice ha pubblicato un video sui social per commentare le tensioni tra Barbara d'Urso e Guillermo Mariotto, ribadendo il proprio affetto per entrambi, ma non è tutto, perché ha anche annunciato una sorpresa destinata a emozionare il pubblico: Paolo Belli tornerà a Ballando con le Stelle come ballerino per una notte, ritrovando il programma di cui è stato per tanti anni uno dei volti più riconoscibili.

L'annuncio è arrivato, mentre proseguono le discussioni su quanto accaduto durante la settima puntata dello show. Carlucci ha scelto di rivolgersi direttamente agli spettatori,, previsto per sabato 21 novembre, in occasione dell'ottavo appuntamento della stagione. Una partecipazione dal significato particolare, considerando il lungo rapporto professionale che lega il musicista alla trasmissione. Per anni, prima di mettersi personalmente alla prova come concorrente nella precedente edizione. Adesso tornerà sulla pista che conosce così bene, ma questa volta con un ruolo diverso.

“Paolo Belli torna a casa, torna in famiglia con l'abbraccio di tutti noi”, ha annunciato Milly, sottolineando il legame che continua a unire il cantante alla squadra del programma. La parola famiglia non è stata scelta casualmente. Subito dopo aver parlato del ritorno di Belli, infatti, Carlucci ha affrontato il caso che sta facendo discutere tutta la televisione italiana: lo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso. Durante la puntata di sabato 14 novembre, il giurato aveva spruzzato del profumo vicino alla concorrente, accompagnando il gesto con una battuta sul cattivo odore. Barbara d'Urso aveva reagito duramente, considerando l'episodio offensivo e chiedendo l'intervento della conduttrice.

La tensione era diventata talmente forte da spingere l'ex volto di Canale 5 a rivolgere un vero e proprio ultimatum a Milly Carlucci, mettendo in discussione la possibilità di continuare la propria esperienza nel programma. A distanza di due giorni, la padrona di casa di Ballando con le Stelle ha deciso di difendere pubblicamente entrambi i protagonisti della discussione, senza schierarsi apertamente con uno dei due. Nel video pubblicato sui social, Carlucci ha spiegato che all'interno di una famiglia possono nascere discussioni e incomprensioni, ma che queste dovrebbero essere affrontate con tranquillità, senza dimenticare l'affetto reciproco.

Il messaggio è chiaro:continuano a essere due componenti importanti della squadra, indipendentemente da quanto accaduto durante la diretta.ha poi ricordato, presente fin dalla prima edizione dello show, ma ha anche svelato un retroscena particolarmente interessante sull'arrivo di Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle. La produzione, infatti, avrebbe lavorato per ben tre anni nel tentativo di convincere la conduttrice a partecipare al programma.lungo e, a quanto pare, non sempre semplice, che dimostra quanto il suo coinvolgimento fosse desiderato dagli autori.

“Vogliamo bene a tutti e due”, ha ribadito Carlucci, sottolineando che per entrambi esistono affetto, stima e volontà di sostenerli. Parole che sembrano rappresentare un tentativo di ricucire lo strappo, ma non equivalgono a una riconciliazione ufficiale tra Barbara d'Urso e Guillermo Mariotto. La concorrente, infatti, non ha ancora annunciato pubblicamente di aver superato quanto accaduto durante la settima puntata.

Milly Carlucci, fonte: YouTube

Anzi, nelle ore successive al video social, un'altra dichiarazione di Milly Carlucci ha riportato l'attenzione proprio sul futuro di Barbara. Intervistata dal TG1, la conduttrice ha riconosciuto che lo scontro ha assunto dimensioni inattese, diventando un caso nazionale. Ha inoltre spiegato che il gesto di Mariotto rientra tra gli atteggiamenti istrionici che caratterizzano il giurato, pur precisando che simili episodi non le fanno piacere. La vera sorpresa, però, riguarda la presenza di Barbara d'Urso nella prossima puntata, visto che Carlucci ha ammesso che la concorrente sta valutando la possibilità di lasciare la trasmissione e che soltanto nei prossimi giorni sarà possibile comprendere come si evolverà la situazione.

Una dichiarazione che conferma quanto il confronto tra la conduttrice e il giurato. Nel frattempo, ancheè intervenuto, prendendo ironicamente di mira la definizione di Ballando con le Stelle come una grande famiglia. Lo showman, prima di riflettere sulle polemiche che possono nascere quando un programma decide di coinvolgere personaggi dal carattere particolarmente forte.

Per Milly Carlucci si apre quindi una settimana delicata. Da una parte c'è il desiderio di celebrare il ritorno di Paolo Belli, dall'altra la necessità di gestire le conseguenze dello scontro tra due protagonisti della trasmissione. L'ottava puntata di Ballando con le Stelle, in programma sabato 21 novembre su Rai 1, si preannuncia dunque particolarmente attesa. Il ritorno di Paolo Belli è ufficiale, mentre il futuro di Barbara d'Urso resta ancora da chiarire. Milly Carlucci ha ribadito di voler bene a entrambi i protagonisti della lite, ma adesso resta da scoprire se il suo appello alla serenità sarà sufficiente per riportare tutti sulla pista da ballo.