Pubblicazione: 17 novembre alle 08:00

A volte la realtà riesce a regalare alla fiction momenti ancora più sorprendenti di quelli immaginati dagli sceneggiatori. È quello che accade in 177 giorni. Il rapimento di Farouk, la nuova miniserie di Rai 1 con Marco Bocci, dedicata a uno dei casi di cronaca più drammatici degli anni Novanta. Tra gli attori e le comparse che hanno partecipato alla produzione, infatti, si nasconde anche una persona che il pubblico difficilmente si aspetterebbe di vedere: il vero Farouk Kassam, protagonista della vicenda raccontata sul piccolo schermo.

La sua presenza non è soltanto simbolica., oggi adulto, ha deciso di partecipare personalmente alle riprese, interpretando un piccolo ruolo che assume un significato particolarmente profondo alla luce della sua storia., uno dei tanti cronisti che nel 1992 seguirono con grande attenzione il caso del suo rapimento. La, dove numerosi reporter si sono radunati nella speranza di ottenere informazioni.

Tra loro compare proprio Farouk, che si avvicina a Marion, la madre interpretata da Antonia Desplat, per rivolgerle una domanda particolarmente dolorosa. Il personaggio le chiede come si senta sapendo che suo figlio si trova nelle mani di criminali senza scrupoli. Una battuta che, nel contesto della fiction, potrebbe sembrare una delle tante domande rivolte dai giornalisti ai familiari delle vittime, ma che assume un significato completamente diverso quando si scopre chi la pronuncia.

177 giorni. Il rapimento di Farouk, fonte: Rai

A interpretare il cronista è infatti lo stesso bambino che, nella realtà, era stato rapito il 15 gennaio 1992, rimanendo prigioniero per 177 giorni prima di tornare dalla propria famiglia. Il dettaglio è stato raccontato dalla giornalista Paola Zanuttini in un reportage pubblicato su Il Venerdì di Repubblica nell'agosto 2026, dopo una visita sul set della produzione. Un incontro che ha permesso di documentare direttamente la partecipazione del vero Farouk alla fiction.

La scelta di prendere parte alla serie non è stata immediata né semplice, visto cheha seguito da vicino lo sviluppo del progetto, confrontandosi con, gli sceneggiatori e gli interpreti chiamati a ricostruire una vicenda che ha segnato profondamente la sua vita. Il produttoreaveva iniziato a coinvolgerlo diversi anni prima della realizzazione della miniserie, ma trasformare un'esperienza personale così dolorosa in una storia televisiva rappresentava una decisione particolarmente delicata.

Per Farouk, infatti, non si trattava semplicemente di autorizzare il racconto di un fatto di cronaca. Significava rivedere una parte della propria infanzia attraverso gli occhi di altre persone, osservando attori impegnati a interpretare i suoi familiari e a ricostruire situazioni che lui aveva realmente vissuto. La miniserie, prodotta da Rai Fiction e Bim Produzione, prende spunto dal libro Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento, scritto dal padre Fateh Kassam con Marco Corrias. Gli sceneggiatori hanno inoltre consultato documenti giudiziari, articoli e materiali televisivi dell'epoca, confrontandosi anche con la famiglia.

177 giorni. Il rapimento di Farouk, fonte: Rai

Il cameo rappresenta quindi soltanto una piccola parte di un coinvolgimento molto più ampio, attraverso il quale Farouk ha contribuito a rendere autentico il racconto senza rinunciare alla necessaria distanza tra realtà e finzione. In un'intervista all'ANSA, Kassam ha spiegato di considerare la realizzazione della fiction anche un'occasione per continuare a confrontarsi con il trauma vissuto da bambino. Un percorso personale nel quale il ritorno su quegli avvenimenti può diventare un modo per affrontare ricordi e paure che lo hanno accompagnato nel corso degli anni.

177 giorni. Il rapimento di Farouk, fonte: Rai

Anche durante un'intervista a Gente,ha riconosciuto quanto fosse stato emotivamente impegnativo ritrovarsi coinvolto nella rappresentazione televisiva della propria vicenda. C'è qualcosa di particolarmente significativo nella scelta di fargli interpretare proprio un giornalista, dato che nel 1992era il bambino, mentre i cronisti cercavano quotidianamente notizie sul suo destino e sulle condizioni della famiglia. Oggi, a distanza di oltre trent'anni, è lui stesso a indossare per pochi istanti

Un piccolo rovesciamento di prospettiva, che permette alla realtà di entrare nella fiction senza modificare gli avvenimenti narrati. Nella miniserie, il giovane Farouk è interpretato da Filippo Papa, mentre Marco Bocci veste i panni del padre Fateh Kassam e Antonia Desplat quelli della madre Marion. La regia è affidata a Carlo Carlei. 177 giorni. Il rapimento di Farouk ha debuttato lunedì 16 novembre 2026 su Rai 1, con sei episodi distribuiti in tre prime serate e disponibili anche su RaiPlay. Per gli spettatori, riconoscere il vero Farouk tra i giornalisti potrebbe non essere semplice, visto che il suo intervento dura soltanto pochi istanti e non viene presentato come una partecipazione speciale.

Ma sapere chi si nasconde dietro quel volto cambia completamente il significato della scena. Perché l'uomo che oggi rivolge una domanda alla madre della fiction è lo stesso bambino che, oltre trent'anni fa, ha vissuto sulla propria pelle l'orrore di un rapimento durato 177 giorni. È proprio qui che il confine tra finzione e realtà diventa particolarmente sottile, trasformando un semplice cameo in un incontro emozionante tra passato e presente. Un momento in cui la fiction restituisce la parola a chi quella storia non l'ha soltanto vista raccontare, ma l'ha vissuta davvero.