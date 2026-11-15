177 giorni. Il rapimento di Farouk, il vero protagonista racconta l'orrore dietro la fiction con Marco Bocci

Pubblicazione: 15 novembre alle 08:15

Aveva soltanto sette anni quando fu strappato alla sua famiglia e costretto a vivere per quasi sei mesi in una grotta, lontano dalla luce del sole e con la paura costante di essere ucciso. Farouk Kassam è tornato a raccontare i 177 giorni del suo rapimento, una vicenda che nel 1992 sconvolse l'Italia intera e che ancora oggi rappresenta una delle pagine più drammatiche della cronaca nazionale. A oltre trent'anni da quell'esperienza, l'uomo ha deciso di confrontarsi nuovamente con i propri ricordi, anche grazie alla realizzazione di 177 giorni. Il rapimento di Farouk, la nuova fiction di Rai 1 con Marco Bocci, in onda a partire dal 16 novembre 2026. Ma le sue parole raccontano un dolore che il tempo non ha completamente cancellato.

Nel video diffuso da RaiNews,ricorda le minacce ricevute durante la prigionia, descrivendo un'esperienza che ha segnato profondamente la sua infanzia. “Avevo 7 anni e i rapitori che mi tenevano dentro una grotta buia mi dicevano che mi avrebbero ucciso”, ha raccontato,. Un'esperienza che oggi paragona a un vero e proprio film horror, vissuto però senza alcuna possibilità di interrompere l'incubo.

Tutto cominciò il 15 gennaio 1992, quando un gruppo di uomini armati e mascherati fece irruzione nell'abitazione della famiglia Kassam, in Costa Smeralda. I rapitori portarono via il bambino davanti ai genitori, Fateh e Marion, e alla sorellina Nour, dando inizio a un sequestro che avrebbe tenuto l'Italia con il fiato sospeso. Per 177 giorni Farouk rimase nelle mani dei suoi sequestratori, trascorrendo gran parte della prigionia in condizioni estremamente difficili. In una recente intervista al Corriere della Sera, ripresa anche da altre testate, ha ricordato il buio assoluto della grotta, i rumori degli animali durante la notte e la sensazione che il tempo non passasse mai.

“Dormivo fra i miei bisogni”, ha raccontato, descrivendo una situazione nella quale anche i gesti più semplici della quotidianità erano diventati impossibili. Il bambino viveva in uno spazio angusto, senza potersi muovere liberamente e senza sapere quando avrebbe rivisto la propria famiglia. Uno degli episodi più terribili del sequestro riguardò la mutilazione di una parte dell'orecchio sinistro, che i rapitori fecero arrivare ai genitori come prova delle loro minacce e per esercitare ulteriori pressioni sulla richiesta di riscatto. Farouk ha ricordato di aver ricevuto uno spray refrigerante prima dell'operazione e di non avere ricordi nitidi dei momenti immediatamente successivi.

Ale aveva una fasciatura intorno alla testa. Quel segno fisico è rimasto con lui anche dopo la liberazione, ma nonostante questo non ha mai voluto ricostruire chirurgicamente la parte dell'orecchio mancante,. Perrappresenta una testimonianza di ciò che ha affrontato e superato, qualcosa che appartiene alla sua identità e che non sente il bisogno di cancellare. La, dopo quasi sei mesi di prigionia. Ma il ritorno a casa non significò la fine immediata delle sofferenze.

In una recente intervista a Gente, Farouk ha raccontato di essere tornato dai genitori in condizioni fisiche particolarmente difficili. Aveva trascorso così tanto tempo senza potersi muovere normalmente che i muscoli delle gambe si erano indeboliti al punto da impedirgli di camminare. Anche le conseguenze psicologiche furono profonde. Per anni continuò a convivere con il dolore e con i ricordi del sequestro, affrontando un percorso personale complicato per ritrovare un equilibrio. Oggi Farouk ha 42 anni, è sposato, ha una figlia e lavora nel settore degli investimenti immobiliari e finanziari, dividendosi tra diversi Paesi.

Nonostante tutto, ha mantenuto un legame importante con la Sardegna, il luogo nel quale ha vissuto il momento più traumatico della propria esistenza. Il ritorno di questa storia al centro dell'attenzione pubblica è legato soprattutto alla nuova produzione televisiva 177 giorni. Il rapimento di Farouk, diretta da Carlo Carlei e basata sul libro Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento, scritto dal padre Fateh Kassam con Marco Corrias. La fiction vede Marco Bocci interpretare Fateh Kassam, mentre Antonia Desplat veste i panni della madre Marion. A interpretare Farouk bambino è invece Filippo Papa. La serie sarà trasmessa in tre prime serate su Rai 1, il 16, 17 e 23 novembre 2026, con disponibilità anche su RaiPlay.

Il racconto ripercorre non soltanto i giorni del sequestro, ma anche la disperazione dei genitori, le indagini e il ruolo delle istituzioni in una vicenda che mobilitò l'opinione pubblica nazionale.ha seguito da vicino la realizzazione della produzione, scegliendo di confrontarsi con un passato che per molti anni aveva cercato di affrontare soprattutto nella propria vita privata. Come raccontato a RaiNews, vedere la sua storia trasformarsi in una fiction è stato anche un modo per proseguire il percorso. Un'esperienza che gli ha permesso di tornare su alcune paure e di guardare con occhi diversi a ciò che aveva vissuto da bambino.

Il suo racconto, però, non è soltanto quello di una persona sopravvissuta a un sequestro. È anche la testimonianza di quanto possa essere difficile ricostruire la propria vita dopo un'esperienza così estrema. A distanza di 34 anni, Farouk Kassam non ha dimenticato quei 177 giorni, ma ha imparato a convivere con una storia che continua a far parte di lui. E mentre milioni di spettatori si preparano a conoscerla attraverso la fiction Rai, le sue parole ricordano che dietro ogni ricostruzione televisiva c'è la vita reale di un bambino che, per sei mesi, non sapeva se avrebbe mai potuto riabbracciare i propri genitori.