Lunetta Savino su Raiplay nella serie thriller: le indagini sui femminicidi che sconvolgono l'Italia
In questa serie italiana troviamo Lunetta Savino su Raiplay mentre indaga su due femminicidi, quello della figlia e di Elena Palma.
La seconda stagione di Libera è disponibile su Raiplay per la visione e possiamo dire che non perde tempo, considerando che si trova ancora nella top 10 dei contenuti più visti sulla piattaforma. Lunetta Savino torna nei panni della magistrata più integerrima della televisione italiana. Se la prima stagione ci aveva fatto conoscere la dimensione privata di Libera Orlando, ora il focus si sposta su un processo che tiene banco sui giornali, nelle aule di tribunale e nell'opinione pubblica: il femminicidio di Elena Palma.
Il primo episodio introduce un personaggio chiave: Nina De Angelis, interpretata da Neva Leoni. Nina insegna nel centro studi dove Pietro si prepara all'esame. È una donna magnetica, intelligente, riservata. Ha un passato difficile e sta lottando per riavere la custodia di suo figlio. Tra lei e Pietro scatta subito un'intesa profonda, fatta di sguardi, di silenzi condivisi, di una complicità che va oltre le parole. Ma Nina è anche qualcosa di più: è una testimone decisiva nel processo contro Omar Alami.
Secondo la sua versione iniziale, Nina ha visto Omar lasciare la scuola a un orario che potrebbe scagionarlo dall'accusa di omicidio. Una testimonianza fondamentale, che potrebbe ribaltare l'intero impianto accusatorio. Libera la ascolta, prende appunti, valuta ogni dettaglio. Ma prima che Nina possa confermare la sua versione in tribunale, accade qualcosa. La donna riceve una minaccia. Non sappiamo chi, non sappiamo perché, ma il messaggio è chiaro: cambia versione o ne pagherai le conseguenze.
Le riprese sono durate oltre dieci settimane, partite a fine febbraio 2026 a Roma per poi spostarsi in Friuli Venezia Giulia dal 16 marzo, coinvolgendo il centro storico di Muggia e sette settimane di set a Trieste fino al 2 maggio, tra le varie location in cui è stata girata la serie. La produzione, firmata 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, ha impiegato 36 maestranze regionali, più di 700 comparse e migliaia di pernottamenti nelle strutture locali, confermando il ruolo centrale del territorio nella costruzione dell'identità visiva dell'opera.
Libera 2 promette di mantenere fede all'eredità della prima stagione, alzando però l'asticella della complessità narrativa. Non più singoli casi settimanali ma un grande affresco giudiziario che si dipana episodio dopo episodio, con colpi di scena calibrati e personaggi che evolvono, cambiano, si rivelano.