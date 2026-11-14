Lunetta Savino su Raiplay nella serie thriller: le indagini sui femminicidi che sconvolgono l'Italia

Pubblicazione: 14 novembre alle 18:30

La seconda stagione di Libera è disponibile su Raiplay per la visione e possiamo dire che non perde tempo, considerando che si trova ancora nella top 10 dei contenuti più visti sulla piattaforma. Lunetta Savino torna nei panni della magistrata più integerrima della televisione italiana. Se la prima stagione ci aveva fatto conoscere la dimensione privata di Libera Orlando, ora il focus si sposta su un processo che tiene banco sui giornali, nelle aule di tribunale e nell'opinione pubblica: il femminicidio di Elena Palma.





Libera non è più soltanto un giudice. È diventata Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste, una promozione che porta con sé responsabilità enormi e casi che scottano. Il primo sulla sua scrivania è quello di Omar Alami, giovane rapper accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata.. Eppure, come sempre accade quando si tratta di Libera, qualcosa non torna. Troppi dettagli stonano, troppe coincidenze si accavallano senza trovare una logica. E così, con l'istinto che la caratterizza, la giudice decide di andare oltre le apparenze, affiancata ancora una volta da Pietro Zanon.. Nina insegna nel centro studi dove Pietro si prepara all'esame. È una donna magnetica, intelligente, riservata. Ha un passato difficile e sta lottando per riavere la custodia di suo figlio. Tra lei e Pietro scatta subito un'intesa profonda, fatta di sguardi, di silenzi condivisi, di una complicità che va oltre le parole. Ma Nina è anche qualcosa di più: è una testimone decisiva nel processo contro Omar Alami.

Secondo la sua versione iniziale, Nina ha visto Omar lasciare la scuola a un orario che potrebbe scagionarlo dall'accusa di omicidio. Una testimonianza fondamentale, che potrebbe ribaltare l'intero impianto accusatorio. Libera la ascolta, prende appunti, valuta ogni dettaglio. Ma prima che Nina possa confermare la sua versione in tribunale, accade qualcosa. La donna riceve una minaccia. Non sappiamo chi, non sappiamo perché, ma il messaggio è chiaro: cambia versione o ne pagherai le conseguenze.



