Sanremo 2027, Fiorello svela due possibili Big in gara: i nomi sorprendono, ma Stefano De Martino non conferma

Pubblicazione: 14 novembre alle 09:15

Il Festival di Sanremo 2027 deve ancora svelare ufficialmente il cast dei cantanti in gara, ma Fiorello sembra intenzionato a rovinare tutte le sorprese a Stefano De Martino. Durante la puntata del 13 novembre de La Pennicanza, il programma di Rai Radio 2 che conduce insieme a Fabrizio Biggio, lo showman è tornato a parlare della prossima edizione della manifestazione musicale, annunciando quelli che, a suo dire, sarebbero due nomi già scelti per il cast dei Big. Questa volta non si tratta di improbabili ospiti internazionali o di una delle sue consuete provocazioni, visto che Fiorello ha indicato due artisti molto conosciuti dal pubblico italiano, appartenenti a generazioni musicali differenti: Nada e i The Kolors.

“Ho due spoiler sul cast di Sanremo, ci sono dei nomi sicuri, già presi. Scelte che io condivido, una è un'idea che è Nada! E poi un gruppo che piace tanto ai giovani, io li adoro, ho fatto anche un video con loro, sicuri 100% i The Kolors!”,. Parole pronunciate con grande sicurezza, anche se al momento non esiste alcuna conferma ufficiale da parte dellao del direttore artistico. La partecipazione dei due artisti deve quindi essere considerata un'indiscrezione, almeno fino alla presentazione del cast.

L'eventuale ritorno di Nada rappresenterebbe una delle presenze più interessanti della prossima edizione, poiché la cantante toscana, nata nel 1953, ha debuttato al Festival nel 1969, quando aveva appena 15 anni, conquistando immediatamente il pubblico con Ma che freddo fa. Nel 1971 ha poi vinto Sanremo insieme a Nicola Di Bari con Il cuore è uno zingaro, diventando una delle interpreti più riconoscibili della musica italiana. Nel corso della sua carriera ha continuato a sperimentare sonorità differenti, allontanandosi progressivamente dalle formule più tradizionali della canzone pop.

Stefano De Martino, fonte: YouTube

Per Nada, Sanremo 2027 segnerebbe l'ottava partecipazione come concorrente, mentre la sua ultima presenza all'Ariston risale al 2019, quando accompagnò Motta nella serata dei duetti, contribuendo alla vittoria della categoria. Diverso il discorso per i The Kolors, che negli ultimi anni hanno conquistato una grande popolarità grazie a canzoni come Italodisco, Un ragazzo una ragazza e Karma. La band guidata da Stash ha già partecipato tre volte al Festival, ottenendo il nono posto nel 2018 con Frida (mai, mai, mai). Un eventuale ritorno nel 2027 rappresenterebbe quindi un'altra occasione per portare la propria musica sul palco dell'Ariston.

Proprio con i, Fiorello aveva realizzato nel 2024 un video musicale sulle note di Karma, durante un'esibizione improvvisata in piazza San Silvestro a Roma, ricordando l'atmosfera del suo storico programma Karaoke. A rendere particolarmente interessante l'indiscrezione è anche. Durante la puntata del 3 novembre, Stefano De Martino aveva ospitatoe annunciato. Un dettaglio che aveva già alimentato le ipotesi su una possibile partecipazione alla manifestazione.

Ma Fiorello non si è limitato ai nomi dei cantanti. Durante la trasmissione ha lanciato anche una battuta sulla preparazione della prima serata, rivolgendosi direttamente al conduttore. “Io so tutto, vi potrei dire la scaletta della prima serata, De Martino guarda che hai dei buchi lì! È veramente un colapasta!”, ha scherzato. Non è la prima volta che lo showman anticipa dettagli sul prossimo Sanremo, visto che nelle settimane precedenti aveva parlato della possibile partecipazione di Maria De Filippi, Dua Lipa e addirittura Brad Pitt, in una serie di gag che avevano attirato l'attenzione del pubblico.

Stefano De Martino, fonte: YouTube

Alcune delle sue anticipazioni, però, si sono rivelate meno fantasiose del previsto. Fiorello aveva infatti parlato della presenza della Gialappa's Band nel programma che accompagnerà il Festival, un'indiscrezione successivamente confermata da De Martino con l'annuncio del nuovo ControFestival. Diversa la situazione relativa a Paola Iezzi, che secondo Fiorello avrebbe dovuto affiancare il celebre duo comico. In quel caso, lo stesso De Martino aveva smentito la notizia, precisando che la cantante non avrebbe condotto la trasmissione.

La domanda, quindi, è inevitabile: questa voltaha davvero anticipato due nomi del cast oppure si tratta dell'ennesimo scherzo ai danni di? Per scoprirlo bisognerà aspettare l'annuncio ufficiale dei Big, che potrebbe arrivare tra la fine di novembre e dicembre. Secondo le indiscrezioni, il direttore artistico starebbe valutando di presentare, durante la finale di

Nel frattempo, la prossima edizione del Festival continua a prendere forma. Sanremo 2027 si svolgerà dal 16 al 20 febbraio, segnando il debutto di Stefano De Martino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. E mentre il pubblico aspetta di conoscere le canzoni e gli artisti che saliranno sul palco, Fiorello sembra avere un obiettivo ben preciso: continuare ad anticipare le sorprese del Festival, una puntata de La Pennicanza alla volta.