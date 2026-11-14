BellaMà, Diaco avrebbe registrato una puntata sulla morte di Vittorio Sgarbi quando era ancora vivo: è polemica

Pubblicazione: 14 novembre alle 08:00

Una puntata di BellaMà dedicata alla morte di Vittorio Sgarbi sarebbe stata registrata quando il critico d'arte era ancora vivo, ma ricoverato in gravi condizioni di salute. È questo il sorprendente retroscena raccontato dal giornalista Giuseppe Candela, che ha sollevato nuovi interrogativi sulla trasmissione pomeridiana di Rai 2 condotta da Pierluigi Diaco, già al centro di numerose polemiche e di verifiche interne avviate dall'azienda.

Secondo quanto riferito da, l'episodio risalirebbe, quando le condizioni di salute di Sgarbi. Proprio in quei giorni, BellaMà avrebbe registrato, con immagini del critico d'arte trasmesse sugli schermi,e un ricordo pronunciato dal conduttore.

Il dettaglio più sorprendente è che Sgarbi non era morto, visto che in realtà si trovava ricoverato in ospedale e stava affrontando un momento particolarmente delicato, ma era ancora in vita. Candela ha raccontato l'accaduto attraverso un intervento sui social, sottolineando quanto la vicenda lo abbia lasciato incredulo:

“Non solo il caso Ravagnani e l'inchiesta di Selvaggia Lucarelli, a inizio ottobre BellaMà ha registrato una surreale puntata dedicata alla morte di Vittorio Sgarbi. Immagini sullo schermo, cast fisso in piedi, ricordo del conduttore: peccato che Sgarbi sia vivo”. - Giuseppe Candela

NON SOLO IL CASO RAVAGNANI E L'INCHIESTA DI SELVAGGIA LUCARELLI, A INIZIO OTTOBRE BELLAMÀ HA REGISTRATO UNA SURREALE PUNTATA DEDICATA ALLA MORTE DI VITTORIO SGARBI. IMMAGINI SULLO SCHERMO, CAST FISSO IN PIEDI, RICORDO DEL CONDUTTORE: PECCATO CHE SGARBI SIA VIVO. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 13, 2026

Il giornalista ha fornito anche una possibile spiegazione della scelta editoriale. La trasmissione avrebbe voluto evitare di trovarsi impreparata nel caso in cui fosse arrivata la notizia della morte di Sgarbi, considerando che la puntata del venerdì di BellaMà viene registrata anticipatamente e non trasmessa in diretta. Una precauzione che, secondo Candela, sarebbe però andata ben oltre le normali pratiche giornalistiche.

“La trasmissione voleva evitare di prendere un buco (erano i giorni in cui il critico stava male e il venerdì il programma non è in diretta) ma un conto è preparare un coccodrillo in redazione, un altro è registrare una puntata e inviarla all'azienda”. - Giuseppe Candela

Pierluigi Diaco e Vittorio Sgarbi, fonte: YouTube

Nel linguaggio giornalistico, il cosiddetto “” èpreparato in anticipo sulla morte di un personaggio famoso,nelle redazioni per consentire una pubblicazione tempestiva nel momento in cui arriva la notizia ufficiale. In questo caso, però,, non ci si sarebbe limitati a preparare un testo da conservare in archivio., completa di immagini, interventi e commemorazione del conduttore, successivamente inviata alla Rai., che spiega perché il giornalista abbia definito l'episodio particolarmente grave sul piano editoriale.

“La notizia ha cominciato a circolare negli ultimi due giorni lasciando di stucco tutti. Siamo oltre”, ha concluso Candela. Al momento, tuttavia, non risultano conferme indipendenti dell'esistenza della registrazione, né sono stati diffusi filmati o documenti che permettano di ricostruire direttamente quanto accaduto. Non è inoltre noto se la Rai abbia esaminato il presunto contenuto o se questo episodio rientri tra gli elementi oggetto delle verifiche aziendali. Ad ogni modo, in attesa di ulteriori aggiornamenti, ricordiamo che la vicenda si inserisce in un momento particolarmente delicato per Pierluigi Diaco.

Dopo le polemiche legate all'intervista ad Alberto Ravagnani e l'inchiesta di Selvaggia Lucarelli sul clima lavorativo a BellaMà, la Rai ha annunciato il 13 novembre l'avvio di un audit interno sulla gestione del programma. L'azienda ha spiegato che la decisione è arrivata dopo l'emersione di ulteriori elementi, senza però specificarne pubblicamente la natura. Non esistono quindi elementi sufficienti per collegare direttamente l'indiscrezione di Candela a questa nuova fase degli accertamenti. Per il momento, resta il racconto di una puntata commemorativa che sarebbe stata preparata e registrata prima della morte del protagonista. Un episodio che, se confermato, aprirebbe un interrogativo sulle scelte editoriali adottate dalla trasmissione e sui controlli previsti per i contenuti registrati in anticipo.