BellaMa nel mirino, la Rai indaga su Diaco dopo nuove testimonianze: "Emersi ulteriori elementi"

Pubblicazione: 13 novembre alle 17:07

La Rai ha disposto l'avvio di un audit interno su BellaMa, il programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco. L'annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale dell'azienda, che ha comunicato la decisione di sottoporre a verifiche approfondite la gestione del format in seguito alle segnalazioni pervenute dalla Direzione Intrattenimento Day Time. Non si tratta di una procedura ordinaria: l'Audit Rai, ufficialmente Direzione Internal Auditing, è l'organo di controllo interno e indipendente dell'azienda pubblica, con il compito di verificare che attività, spese e comportamenti rispettino leggi, procedure interne e Codice Etico.

"La Rai comunica che, a seguito delle segnalazioni pervenute dalla Direzione Daytime in relazione a ulteriori elementi emersi nella gestione del programma BellaMa’, l’Azienda ha disposto l’avvio di un audit interno". - Rai sul caso BellaMa'

Diaco e Ravagnani a BellaMa, fonte: Rai

La vicenda affonda le radici in un episodio preciso, quello del 3 novembre scorso, quando, ex sacerdote diventato concorrente di Ballando con le Stelle. L'intervista, durata oltre mezz'ora, si è concentrata insistentemente sull'orientamento sessuale di Ravagnani, con. Il conduttore ha chiesto esplicitamente al suo ospite se fosse attratto da uomini o donne, giustificando l'approccio con il fatto che Ravagnani avesse reso pubblica la sua scelta di lasciare il sacerdozio attraverso un libro.Le reazioni non si sono fatte attendere., difendendo pubblicamente Ravagnani e parlando della "famiglia" del suo programma aggredita da domande considerate inappropriate.Intrattenimento Day Time Rai, guidata da Angelo Mellone,per l'accaduto e porgendo scuse ufficiali all'interessato e al pubblico. La nota sottolineava come alcuni passaggi dell'intervista fossero risultati "non adeguati ed eccessivi rispetto ai principi di garbo, equilibrio e rispetto dell'interlocutore che devono contraddistinguere il linguaggio di servizio pubblico", pur ribadendo la legittimità di domande anche scomode.

Diaco ha reagito alle polemiche con diverse dichiarazioni. In una telefonata con Le Iene ha sostenuto che chiedere a un ex prete se sia attratto da un uomo o da una donna sia naturale, definendo il suo approccio "giornalismo". Ha poi replicato a Milly Carlucci ritenendo "curioso che si usino i mezzi Rai per regolare conti personali o professionali". Secondo la sua versione, prima dell'intervista avrebbe convocato Ravagnani in camerino per anticipargli che si sarebbe trattata di un'intervista dura. Una ricostruzione contestata dall'ex sacerdote, che ha parlato invece di "un attacco violento e scorretto", rivelando successivamente che la sua famiglia aveva sofferto più di lui per l'accaduto.





Diaco a BellaMa, fonte: Rai

di figuranti del programma che sarebbero stati. Le registrazioni, diffuse nelle ultime ore, hanno spinto la Rai a un secondo passaggio:volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi,dalla Direzione Daytime., garantendo la massima trasparenza e tutelando la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e gli ospiti che operano nelle produzioni del servizio pubblico. Non è solo una questione di galateo televisivo o di toni da moderare: si parla di, sucoinvolte a vario titolo nella realizzazione del format.

Sul fronte legale, Codacons e AssoUrt hanno presentato un esposto ad Agcom, Garante Privacy, Vigilanza Rai e Cda Rai, chiedendo la sospensione temporanea del programma e le dimissioni di Diaco. Una richiesta che, almeno per il momento, non sembra aver trovato accoglimento: diversi siti hanno riportato che la Rai non avrebbe intenzione di prendere provvedimenti disciplinari immediati nei confronti del conduttore.

Fonte / Ufficio Stampa Rai

Quanto può spingersi un conduttore televisivo nel porre domande scomode prima di oltrepassare la linea del rispetto. E soprattutto, quale clima lavorativo deve garantire un'azienda pubblica a chi collabora con essa, dalle figure più esposte ai ruoli più marginali., ricostruendo una dinamica che dalle polemiche pubbliche è scivolata nelle stanze dei controlli aziendali. I risultati di questa indagine potrebbero ridefinire non solo il futuro di BellaMa e di Pierluigi Diaco, ma anche gli standard di comportamento richiesti ai conduttori del servizio pubblico italiano.