FantaSanremo 2027, arrivano nuovi bonus e torna una funzione amatissima: tutte le novità del gioco

Pubblicazione: 13 novembre alle 08:15

Il FantaSanremo 2027 è pronto a tornare e questa volta le novità cominceranno ancora prima che vengano annunciati i cantanti in gara. Mentre cresce l'attesa per il primo Festival di Sanremo guidato da Stefano De Martino, gli organizzatori del celebre fantasy game hanno anticipato alcune modifiche destinate a cambiare le strategie dei partecipanti. Dal ritorno dei cambi di formazione quotidiani ai bonus ispirati ai meme, passando per una nuova sfida dedicata ai pronostici, l'edizione del prossimo anno promette di coinvolgere il pubblico fin dalle settimane precedenti alla manifestazione.

La prima data da segnare sul calendario è, quando prenderà il via il, una competizione che permetterà agli utenti di provare a indovinare i nomi dei. La novità sarà disponibile direttamente nell'applicazione ufficiale dele consentirà a ogni partecipante diche, secondo le proprie previsioni, saliranno sul palco del. Il meccanismo prevede un sistema di punteggi piuttosto semplice:

Quest'ultimo caso potrebbe verificarsi, ad esempio, quando un utente indica un duo musicale ma soltanto uno dei suoi componenti viene effettivamente selezionato per il Festival. Non sono previsti premi economici o riconoscimenti particolari. Come ha spiegato con ironia Giacomo Piccinini, uno dei fondatori del FantaSanremo, l'unica vera soddisfazione sarà quella di poter dimostrare di aver previsto correttamente le scelte del direttore artistico. Il TotoFestival rimarrà accessibile fino agli ultimi istanti precedenti l'annuncio ufficiale dei concorrenti, permettendo così agli appassionati di modificare le proprie previsioni mentre continuano a circolare indiscrezioni sui possibili partecipanti.

Stefano De Martino per Sanremo 2027, fonte: YouTube

Ma la novità più importante riguarda il funzionamento del FantaSanremo durante le cinque serate della manifestazione. Nel 2027 tornerà infatti la possibilità di modificare quotidianamente la formazione, una funzione particolarmente richiesta dai giocatori e che era stata limitata nell'edizione precedente. La decisione è collegata al nuovo regolamento del Festival, che prevede l'esibizione di tutti e 24 i cantanti in gara durante ciascuna serata. Questa organizzazione consentirà ai partecipanti di intervenire ogni giorno sulle proprie scelte, senza essere penalizzati dall'assenza di alcuni artisti dal programma televisivo.

Le squadre continueranno a essere composte da, suddivisi in cinque titolari e due riserve. I nomi selezionati inizialmente resteranno gli stessi, ma sarà possibile, oltre a scegliere un nuovo capitano. Isaranno disponibili a partire dalla, consentendo ai giocatori di adattare le proprie strategie alle caratteristiche delle diverse serate. Una modifica che potrebbe diventare particolarmente importante durante gli appuntamenti speciali, quando le esibizioni e gli ospiti potrebbero offrire maggiori opportunità di conquistare punti.

E proprio i punti rappresentano un altro elemento sul quale gli organizzatori stanno lavorando. Il FantaSanremo 2027 introdurrà nuovi bonus ispirati ai momenti più memorabili dell'edizione precedente, trasformando alcuni degli episodi diventati virali sui social in occasioni per migliorare il punteggio della propria squadra. Tra i protagonisti citati da Piccinini figurano Tony Pitoni, Elettra Lamborghini e Sal Da Vinci, artisti legati ad alcuni dei meme che hanno caratterizzato l'ultima edizione della manifestazione. Non è ancora stato chiarito quali gesti o situazioni garantiranno punti aggiuntivi.

Stefano De Martino, fonte: Rai

Gli organizzatori definiranno il regolamento dettagliato soltanto dopo aver conosciuto il cast completo e gli eventuali ospiti delle serate speciali. Sono però già stati annunciati omaggi a Pippo Baudo e al maestro Beppe Vessicchio, due figure profondamente legate alla storia del Festival. Particolare attenzione sarà dedicata alla serata delle Cover e a quella dell'Eurovision, per le quali verranno studiati bonus specifici. Anche in questo caso, le regole definitive dipenderanno dagli artisti coinvolti e dalle caratteristiche delle esibizioni.

Tornerà inoltre uno degli elementi più imprevedibili del gioco:, che verranno comunicati soltanto alle 20 di ogni serata. Questo significa che i partecipanti non potranno conoscere in anticipo tutte le possibilità di guadagnare o perdere punti, ma dovranno aggiornare le proprie strategie anche a poche ore dall'inizio della diretta. Un'altra novità riguarda il rapporto tra ile i programmi televisivi che accompagneranno il. Nel 2027, infatti, i The Jackal saranno protagonisti del, mentre la, il nuovo appuntamento destinato a prendere il posto del DopoFestival.

Gli organizzatori del fantasy game hanno già anticipato l'intenzione di dedicare alcuni bonus ai due gruppi, recuperando situazioni e gag particolarmente amate dal pubblico. Tra le idee prese in considerazione figurano le incursioni sul palco di Fru, alcuni dei momenti più riconoscibili della Gialappa's Band e persino il ritorno del celebre Divano, che gli organizzatori sperano di vedere nuovamente all'Ariston. Non si tratta ancora di un elenco definitivo dei bonus, ma le anticipazioni suggeriscono una volontà precisa: rendere il FantaSanremo sempre più collegato agli eventi televisivi e ai fenomeni virali che accompagnano la manifestazione.

Stefano De Martino per Sanremo 2027, fonte: Rai

Rimane intanto da chiarire una delle questioni più importanti per chi vuole partecipare al TotoFestival: quando Stefano De Martino annuncerà ufficialmente i 24 Big di Sanremo 2027? Secondo il regolamento, i nomi potranno essere comunicati a partire dal 29 novembre, ma nelle ultime ore è emersa un'ipotesi differente rispetto alla tradizionale presentazione durante il Tg1. Il conduttore potrebbe infatti decidere di svelare l'intero cast nel corso della prima serata di Sarà Sanremo, prevista per venerdì 11 dicembre su Rai 1. Una possibilità che, al momento, non ha ricevuto una conferma ufficiale e che trasformerebbe l'annuncio dei concorrenti in un appuntamento televisivo particolarmente importante.