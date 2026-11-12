Affari Tuoi, Elettra Lamborghini porta fortuna a Rocco: vince 100mila euro tra le risate di De Martino

Pubblicazione: 12 novembre alle 13:03

Colpi di scena, ironia e un finale ad altissima tensione hanno caratterizzato la puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 11 novembre 2026 su Rai 1. A tenere incollati allo schermo i telespettatori non è stata soltanto la scalata verso il montepremi del concorrente in gara, ma anche l'irruzione a sorpresa di Elettra Lamborghini, protagonista di un esilarante siparietto con il padrone di casa Stefano De Martino.

A sfidare la sorte e le strategie del Dottore è stato, operaio e tecnico di manutenzione originario di Potenza, in rappresentanza della Basilicata. Accompagnatocon il pacco numero 20, affrontando fin da subito la sfida per aggiudicarsi l'automobile in palio. Affidandosi all'intuito del figlio per i primi tiri, Rocco è riuscito a eliminare tre pacchi blu consecutivi, conquistando così una Opel.

Sull'onda dell'entusiasmo per l'ottimo avvio, Stefano De Martino si è lasciato andare a una promessa scherzosa: «Se mi trovi un altro blu ti regalo la Lamborghini da portare a casa». Detto, fatto: il concorrente ha centrato nuovamente l'obiettivo e in studio è scattata la sorpresa. Al posto di una bolide di lusso, ha fatto il suo ingresso Elettra Lamborghini, ospite speciale della serata per promuovere la nuova edizione di Tale e Quale Show, dove siede al banco della giuria.

Fedele al suo spirito esuberante, l'artista ha subito chiesto di restare accanto al concorrente: "Voglio restare qui, io porto fortuna". Il suo consiglio di chiamare il pacco della Puglia si è rivelato azzeccatissimo, svelando appena 5 euro. Poco dopo è arrivata la prima offerta del Dottore: 40mila euro. Una cifra importante che però non ha convinto Rocco, pronto a scherzare sulla battuta precedente del conduttore: "Ce la faccio a comprare una Lamborghini? No, allora trito".

La partita è proseguita nel migliore dei modi per il rappresentante della Basilicata, fino a un epilogo da manuale. Sul tabellone sono rimasti soltanto quattro importi:dopo aver rifiutato un cambio proposto dal Dottore, anche i 200 euro, Rocco si è ritrovato con la certezza di tornare a casa con un bottino consistente.

Prima dell'ultima mossa, Stefano De Martino ha notato una singolare coincidenza con il vincitore dei 300mila euro della sera precedente: entrambi i concorrenti sfoggiavano infatti una chioma lunga. Uno spunto perfetto per la stoccata finale del conduttore: "Da ora in poi taglieremo i capelli a tutti i concorrenti". Davanti all'ultima offerta da 65mila euro, Rocco e suo figlio Carlo hanno scelto di andare fino in fondo, scoprendo nel loro pacco numero 20 la cifra di 100mila euro. Una serata indimenticabile, chiusa tra gli applausi dello studio e il doppio trionfo dell'operaio lucano.