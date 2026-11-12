Affari Tuoi, Elettra Lamborghini porta fortuna a Rocco: vince 100mila euro tra le risate di De Martino
Nella puntata di Affari Tuoi dell'11 novembre 2026 Elettra Lamborghini irrompe in studio: Rocco dalla Basilicata vince l'auto e trionfa con 100mila euro.
Colpi di scena, ironia e un finale ad altissima tensione hanno caratterizzato la puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 11 novembre 2026 su Rai 1. A tenere incollati allo schermo i telespettatori non è stata soltanto la scalata verso il montepremi del concorrente in gara, ma anche l'irruzione a sorpresa di Elettra Lamborghini, protagonista di un esilarante siparietto con il padrone di casa Stefano De Martino.
Sull'onda dell'entusiasmo per l'ottimo avvio, Stefano De Martino si è lasciato andare a una promessa scherzosa: «Se mi trovi un altro blu ti regalo la Lamborghini da portare a casa». Detto, fatto: il concorrente ha centrato nuovamente l'obiettivo e in studio è scattata la sorpresa. Al posto di una bolide di lusso, ha fatto il suo ingresso Elettra Lamborghini, ospite speciale della serata per promuovere la nuova edizione di Tale e Quale Show, dove siede al banco della giuria.
Fedele al suo spirito esuberante, l'artista ha subito chiesto di restare accanto al concorrente: "Voglio restare qui, io porto fortuna". Il suo consiglio di chiamare il pacco della Puglia si è rivelato azzeccatissimo, svelando appena 5 euro. Poco dopo è arrivata la prima offerta del Dottore: 40mila euro. Una cifra importante che però non ha convinto Rocco, pronto a scherzare sulla battuta precedente del conduttore: "Ce la faccio a comprare una Lamborghini? No, allora trito".
Prima dell'ultima mossa, Stefano De Martino ha notato una singolare coincidenza con il vincitore dei 300mila euro della sera precedente: entrambi i concorrenti sfoggiavano infatti una chioma lunga. Uno spunto perfetto per la stoccata finale del conduttore: "Da ora in poi taglieremo i capelli a tutti i concorrenti". Davanti all'ultima offerta da 65mila euro, Rocco e suo figlio Carlo hanno scelto di andare fino in fondo, scoprendo nel loro pacco numero 20 la cifra di 100mila euro. Una serata indimenticabile, chiusa tra gli applausi dello studio e il doppio trionfo dell'operaio lucano.