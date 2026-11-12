Pierluigi Diaco, la Rai passa all'azione dopo gli audio di Selvaggia Lucarelli: ora rischia la sospensione

Pubblicazione: 12 novembre alle 08:00

La vicenda che coinvolge Pierluigi Diaco e BellaMa' si arricchisce di un nuovo capitolo, destinato a rendere ancora più delicata la posizione del conduttore di Rai 2. Dopo l'inchiesta pubblicata da Selvaggia Lucarelli, contenente testimonianze di ex concorrenti e registrazioni audio fuori onda, la Rai ha deciso di approfondire quanto emerso, avviando un'interlocuzione direttamente con la giornalista. Una novità particolarmente significativa, soprattutto perché Lucarelli si è dichiarata disponibile a fornire anche materiale che non aveva inserito nella sua prima pubblicazione.

Nel frattempo, mentre si moltiplicano le ipotesi sul futuro della trasmissione,e ha pronunciato parole che sembrano anticipare un momento particolarmente difficile della sua carriera. Secondo quanto ricostruito da Fanpage,hanno avviato un confronto connell'ambito dell'indagine interna annunciata mercoledì 11 novembre 2026. L'obiettivo è verificare la fondatezza delle testimonianze raccolte dalla giornalistaall'interno del programma pomeridiano.

La decisione arriva dopo la pubblicazione di un'inchiesta nella newsletter Vale Tutto, nella quale alcuni ex partecipanti a BellaMa' hanno descritto presunti episodi di insulti, rimproveri particolarmente aggressivi e comportamenti ritenuti umilianti. A suscitare particolare attenzione sono state alcune registrazioni audio, nelle quali si sentirebbe Diaco rivolgersi con toni molto duri ai componenti del cast. Tra le espressioni attribuite al presentatore figurano anche “Bestie” e “Vi faccio neri”, frasi che hanno rapidamente alimentato le polemiche sui social.

Selvaggia Lucarelli e Pierluigi Diaco, fonte: YouTube

Proprio questi elementi hanno spinto la Rai a intervenire ufficialmente. Attraverso un comunicato, l'azienda ha confermato l'apertura di accertamenti per verificare quanto riportato nell'inchiesta e tutelare le persone che lavorano alle produzioni del servizio pubblico. Ma nelle ultime ore è emerso un dettaglio ulteriore: il materiale già pubblicato potrebbe non rappresentare tutto ciò che Selvaggia Lucarelli ha raccolto durante il suo lavoro giornalistico. La giornalista ha infatti confermato a Fanpage di essersi messa a disposizione della Rai per fornire tutti gli elementi utili alle verifiche, compresi documenti e contenuti che, per scelta editoriale, non erano stati inseriti nell'articolo originale.

Non è stato precisato quale sia la natura di questo materiale aggiuntivo,. La sua eventuale acquisizione potrebbe comunque permettere alla dirigenza di approfondire alcuni degli episodi contestati. L'esistenza di un'interlocuzione con la Rai non significa però che le accuse siano già state dimostrate. Gli accertamenti serviranno proprio a stabiliree se emergano eventuali responsabilità. Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli ha voluto chiarire anche un'altra questione che aveva iniziato a circolare nelle ore precedenti.

Secondo alcune indiscrezioni, Pierluigi Diaco avrebbe cercato di contattarla personalmente dopo la pubblicazione dell'inchiesta. Una ricostruzione che la giornalista ha smentito, spiegando di non aver ricevuto alcuna comunicazione recente da parte del conduttore. Lucarelli ha precisato che l'unico tentativo di confronto risale a prima dell'uscita del suo articolo e in quell'occasione era stata lei a cercare Diaco per offrirgli la possibilità di commentare le accuse raccolte, senza però ottenere una risposta.

Pierluigi Diaco, fonte: Rai

La posizione della giornalista appare quindi chiara: nessun contatto diretto recente con il conduttore, ma piena disponibilità a collaborare alle verifiche richieste dalla Rai. Mentre queste novità emergevano, Pierluigi Diaco ha regolarmente condotto la puntata di BellaMa' dell'11 novembre, affrontando uno dei momenti più complicati della sua esperienza televisiva. Il presentatore non ha ignorato completamente la situazione e, nel corso della trasmissione, ha fatto riferimento alle difficoltà che sta attraversando. “La giornata più difficile della mia vita personale e professionale”, ha dichiarato Diaco, lasciando trasparire il peso delle polemiche che lo coinvolgono.

Il conduttore ha inoltre spiegato di essere pronto ad accettare qualsiasi decisione che, senza aggiungere ulteriori commenti. Parole che assumono un significato particolare considerando le indiscrezioni sulle possibili conseguenze dell'indagine interna. Secondo Fanpage,, compresa un'eventuale sospensione del conduttore o una modifica della programmazione pomeridiana di Rai 2. Tra le possibilità circolate, che consentirebbe alla trasmissione di proseguire con una conduzione differente. Un'altra ipotesi riguarderebbe invece un intervento più ampio sul palinsesto.

In questo secondo scenario potrebbe assumere un ruolo importante Andrea Delogu, attualmente alla guida de La Porta Magica, il programma trasmesso su Rai 2 dopo BellaMa'. Secondo le indiscrezioni, la trasmissione di Delogu potrebbe essere anticipata o ampliata per occupare parte dello spazio televisivo attualmente affidato a Diaco. Si tratta, tuttavia, di ipotesi giornalistiche e non di decisioni ufficiali. Al momento la Rai non ha annunciato la sospensione di BellaMa', né ha comunicato cambiamenti definitivi nella conduzione o nella programmazione.

Alberto Ravagnani e Pierluigi Diaco, fonte: YouTube

La situazione è resa ancora più delicata dalle precedenti polemiche che avevano coinvolto Diaco dopo l'intervista ad Alberto Ravagnani, l'ex sacerdote diventato concorrente di Ballando con le Stelle. Durante quella puntata, il conduttore aveva rivolto all'ospite alcune domande sulla sua vita privata e sul suo orientamento sessuale, suscitando numerose critiche. La vicenda aveva spinto la Rai a prendere pubblicamente le distanze dai toni utilizzati e, secondo quanto ricostruito da Fanpage, Diaco avrebbe inoltre ricevuto un richiamo formale al rispetto del Codice etico aziendale, collegato sia all'intervista a Ravagnani sia a una successiva telefonata con Le Iene che non sarebbe stata autorizzata.

ha quindi aperto un nuovo fronte, questa volta concentrato non sulle domande rivolte agli ospiti davanti alle telecamere, ma sui rapporti tra il conduttore e le persone coinvolte nella realizzazione del programma., ascoltare eventualmente altri soggetti coinvolti e stabilire se i comportamenti denunciati trovino conferma. L'eventuale sospensione di Diaco rimane una possibilità, non una decisione già adottata, così come

Resta però un elemento che potrebbe rivelarsi importante per gli sviluppi della vicenda: la disponibilità di Selvaggia Lucarelli a mettere a disposizione della Rai materiale ulteriore rispetto a quello già reso pubblico. E mentre il conduttore ha dichiarato di voler rispettare qualsiasi decisione dell'azienda, il futuro di BellaMa' potrebbe dipendere proprio dagli esiti degli accertamenti avviati nelle ultime ore. Una vicenda che, dopo essere cominciata con alcune testimonianze e registrazioni fuori onda, è ormai diventata una questione interna al servizio pubblico.