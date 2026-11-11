Pierluigi Diaco rischia la sospensione in Rai? Dopo gli audio di Selvaggia Lucarelli la posizione è critica

Pubblicazione: 11 novembre alle 12:45

La posizione di Pierluigi Diaco all'interno della scuderia Rai si fa sempre più traballante. Dopo le recenti polemiche e la bufera mediatica scatenata dall'intervista ad Alberto Ravagnani, il conduttore di BellaMà finisce nuovamente nell'occhio del ciclone a causa dell'inchiesta e dei pesanti audio pubblicati da Selvaggia Lucarelli.

Il materiale diffuso dalla giornalista ha acceso i riflettori su presunti comportamenti sopra le righe dietro le quinte del programma. Le registrazioni audio e le testimonianze raccolte, tra cui quella di una ex concorrente, delineano un clima teso, fatto di insulti, pressioni e umiliazioni verbali che sarebbero. Rivelazioni che hanno immediatamente fatto scattare l'allarme nei piani alti di Viale Mazzini, aprendo una voragine difficile da colmare per l'immagine del volto televisivo.

Stando alle indiscrezioni trapelate, la Rai sta valutando con estrema severità la posizione del conduttore. Non si tratterebbe soltanto di un richiamo formale al rispetto del Codice Etico aziendale, come quello già ricevuto in precedenza dal conduttore, ma di provvedimenti ben più drastici. Al vaglio dei vertici ci sarebbero infatti sia la sospensione temporanea che la totale sostituzione alla guida della trasmissione, un'opzione che giorno dopo giorno perde il profilo della mera ipotesi per assumere i contorni di una scelta concreta per tutelare i principi del servizio pubblico.

Per il programma e per il conduttore, che nei giorni scorsi ha rotto il silenzio sul caso che lo ha travolto, si apre dunque una fase complicata. L'azienda è chiamata a prendere una decisione netta per ristabilire un clima di serenità e rispetto, allontanando ombre che cozzano violentemente con i valori istituzionali della rete. Gli sviluppi sulle decisioni ufficiali della Rai sono attesi a ore.