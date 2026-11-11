Sanremo 2027, Fiorello annuncia Giorgia Meloni ospite della terza serata: ma è tutto uno scherzo?

Pubblicazione: 11 novembre alle 09:30

Il Festival di Sanremo 2027 continua a far discutere e questa volta al centro delle anticipazioni è finita addirittura Giorgia Meloni. A tirare in ballo la presidente del Consiglio è stato Fiorello, che durante la puntata del 10 novembre de La Pennicanza, il programma di Rai Radio 2 condotto insieme a Fabrizio Biggio, ha annunciato con la sua consueta ironia il nome di una presunta ospite della terza serata. Una rivelazione decisamente sorprendente, arrivata proprio mentre lo showman prometteva di smettere di anticipare i segreti del Festival.

Il prossimo Sanremo sarà particolarmente importante per la televisione italiana, considerando cheraccoglierà l'eredità di, assumendo la conduzione e la direzione artistica della manifestazione. Una sfida che sta già attirando grande attenzione, alimentata anche dalle continue indiscrezioni sui possibili ospiti e sulle novità previste per il palco dell'Ariston., però, sembra aver trasformato questa attesa in un vero e proprio appuntamento comico, visto che da diverse settimane, il conduttore si diverte a condividere, alternando informazioni, provocazioni e battute difficili da distinguere a una prima impressione.

Durante la puntata di martedì 10 novembre, lo showman ha cominciato raccontando di aver saputo che le sue continue anticipazioni avrebbero provocato qualche malumore nell'ambiente sanremese. “Mi sono giunte voci di forti irritazioni nell'ambiente”, ha dichiarato Fiorello, precisando però che queste non sarebbero arrivate direttamente da Stefano De Martino, bensì da persone vicine all'organizzazione del Festival. Il conduttore ha quindi scherzato sulla propria capacità di ottenere informazioni riservate, assicurando che avrebbe cambiato atteggiamento per evitare ulteriori tensioni.

Fiorello, fonte: Rai

“Non farò più spoiler”, ha promesso, spiegando che da quel momento avrebbe preferito raccontare soltanto cosa avrebbe fatto se fosse stato personalmente uno degli autori della manifestazione. Una promessa durata pochissimo. Il nuovo colpo di scena è arrivato attraverso un surreale servizio del TG1, costruito come una finta intercettazione di una conversazione privata tra Fiorello e Fabrizio Biggio. Proprio durante questo siparietto, lo showman ha pronunciato il nome destinato ad attirare maggiormente l'attenzione. “Ho saputo l'ospite della terza serata: sarà Giorgia!”, ha annunciato, lasciando inizialmente pensare alla celebre cantante italiana.

Fiorello, fonte: Rai

Ma la precisazione successiva. “Non la cantante… E nemmeno la Cardinaletti. Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio!”,, indicando dunque la premier come possibile protagonista di una delle serate del Festival. Un'affermazione che, pronunciata in quel contesto, ha assunto immediatamente. Non si tratta infatti di un annuncio ufficiale né di una partecipazione confermata, ma di uno dei tanti finti spoiler con i quali il conduttore sta accompagnando. A rendere il tutto ancora più divertente è stata la battuta pronunciata da

“Ho già ricevuto un ‘te possino’… e non vi posso dire di chi!!”, ha scherzato, lasciando volutamente nel mistero l'identità della persona alla quale si riferiva. Il siparietto rientra in una serie di gag con cui lo showman sta giocando sulle aspettative del pubblico e sull'attenzione mediatica che circonda il nuovo Festival. Il coinvolgimento di Giorgia Meloni, in particolare, ha inevitabilmente suscitato curiosità, considerando quanto sarebbe insolita una partecipazione della presidente del Consiglio a una serata della manifestazione. La presenza della premier sul palco dell'Ariston, tuttavia, non è prevista, secondo i chiarimenti emersi successivamente alla diffusione della battuta. L'episodio va quindi interpretato per quello che è: una trovata satirica inserita nel programma radiofonico di Fiorello.

Nel frattempo, la costruzione del Festival di Sanremo 2027 prosegue sotto la guida di Stefano De Martino, chiamato a confrontarsi con una manifestazione che rappresenta da decenni uno degli appuntamenti televisivi più importanti del Paese. La curiosità riguarda soprattutto le scelte artistiche del nuovo conduttore, dalla selezione dei cantanti alla presenza di eventuali co-conduttori e ospiti speciali. Elementi sui quali, inevitabilmente, continueranno a circolare indiscrezioni nei prossimi mesi. La puntata de La Pennicanza ha riservato anche un momento dedicato alla memoria di Ennio Morricone, che proprio il 10 novembre avrebbe compiuto 98 anni.