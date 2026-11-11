L'Eredità, Marco Liorni svela un retroscena sul balletto delle Professoresse: ecco cosa non si vede in TV

Pubblicazione: 11 novembre alle 09:00

A L'Eredità non tutto quello che succede in studio finisce davanti alle telecamere, e questa volta è stato proprio Marco Liorni a svelare un curioso retroscena sul balletto delle nuove Professoresse. Durante la puntata di lunedì 9 novembre 2026, il conduttore ha interrotto per qualche istante il normale svolgimento del quiz di Rai 1 per raccontare agli spettatori un particolare che solitamente rimane fuori dalle inquadrature. Una rivelazione che riguarda Ofelia Passaponti e Marta Antonucci, protagoniste di una delle novità più discusse della nuova stagione.

Tutto è successo durante uno degli stacchi musicali che accompagnano le diverse prove del programma., affiancate dai ballerini, hanno eseguito una coreografia sulle note di, mentre il pubblico presente in studio assisteva all'esibizione. Al termine del balletto, però,ha deciso di raccontare qualcosa che i telespettatori da casa normalmente non possono vedere. “Si balla anche qui in studio, voi vedete sempre la coreografia dei nostri, ma dovete vedere il pubblico come balla”,, lasciando intendere che l'entusiasmo non riguarda soltanto i professionisti impegnati nella coreografia.

Anche le persone sedute in platea, infatti, partecipano ai momenti musicali, seguendo il ritmo e accompagnando spontaneamente i movimenti delle Professoresse. Un particolare che raramente emerge durante la trasmissione, dal momento che le telecamere sono concentrate soprattutto sulle esibizioni e sui protagonisti del gioco. La rivelazione di Liorni ha quindi mostrato un aspetto meno conosciuto de L'Eredità, raccontando come l'atmosfera nello studio sia più movimentata di quanto possa sembrare attraverso lo schermo. Il balletto rappresenta una delle caratteristiche della venticinquesima edizione del quiz, tornato nel preserale di Rai 1 il 19 ottobre 2026.

Marco Liorni a L'Eredità, fonte: Rai

Quest'anno, infatti, il programma ha introdotto diverse novità, a cominciare proprio dal cambio delle Professoresse. Ofelia Passaponti e Marta Antonucci hanno preso il posto di Linda Pani e Greta Zuccarello, diventando i nuovi volti femminili che affiancano Marco Liorni durante le prove e i momenti di intrattenimento. Ofelia, originaria di Siena, ha conquistato il titolo di Miss Italia nel 2024, mentre Marta, romana, lavora come modella. Entrambe hanno iniziato questa esperienza televisiva trovandosi a raccogliere l'eredità di due protagoniste alle quali il pubblico si era ormai affezionato. Un cambiamento che non è passato inosservato e che, soprattutto nelle prime settimane, ha provocato numerose discussioni sui social.

Alcuni telespettatori hanno espresso apprezzamento per le nuove arrivate, mentre altri hanno manifestato, confrontando il loro modo di partecipare al programma con quello delle. Anche le coreografie sono finite al centro dell'attenzione, diventando uno degli elementi più commentati della nuova edizione. Proprio per questo, la frase pronunciata da Liorni durante la puntata del 9 novembre assume un significato particolare:, almeno una parte del pubblico presente in studio sembra apprezzare i momenti musicali al punto da partecipare direttamente.

La trasmissione aveva già introdotto alcuni cambiamenti pochi giorni prima. Durante la puntata del 3 novembre, infatti, Ofelia e Marta avevano presentato un nuovo look e una coreografia inedita, abbandonando gli abiti in jeans utilizzati nelle prime settimane. Anche in quell'occasione Marco Liorni aveva scherzato con le due ragazze, domandando ironicamente se avessero impiegato due mesi per preparare il balletto. Una battuta che aveva contribuito ad alleggerire l'atmosfera e a rendere più spontaneo il rapporto tra il conduttore e le nuove protagoniste. Ma la puntata del 9 novembre non è stata caratterizzata soltanto dal retroscena sulle Professoresse. Uno dei momenti più emozionanti è arrivato con l'eliminazione di Federico, concorrente che era riuscito a conquistare l'affetto degli spettatori dopo nove partecipazioni e sei accessi alla Ghigliottina.

Marco Liorni a L'Eredità Summer, fonte: Rai

Il suo percorso si è interrotto durante una sfida contro Simona, ex direttrice delle Poste in pensione, che ha raccontato anche di essere stata campionessa di ping pong in una competizione riservata ai dipendenti dell'azienda. La sconfitta ha inevitabilmente commosso Federico, che prima di lasciare lo studio ha voluto ringraziare le persone incontrate durante la propria esperienza. “Sono contentissimo, ho fatto tante puntate e conosciuto tante persone diverse. Voi siete fantastici. Non mi sarei mai aspettato di arrivare fin qui”, ha dichiarato il concorrente, visibilmente emozionato. Un addio particolarmente sentito, che ha ricordato quanto anche un quiz televisivo possa trasformarsi in un'esperienza importante per chi decide di mettersi alla prova davanti a milioni di spettatori.

, che ha superato Simona durante la Scossa, conquistando l'accesso al Triello. A raggiungere la, uno studente di Giurisprudenza originario di Napoli, che si è trovato davanti alla possibilità di vincere 23.750 euro. Il concorrente ha tentato di individuare la parola capace di collegare i cinque indizi proposti, scegliendo come risposta “cuore”. La soluzione corretta era invece “fragile”, impedendogli così di conquistare il montepremi., che continua a ottenere risultati importanti nella fascia preserale, visto che nei giorni precedenti, il, con il 24,1% di share, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti di Rai 1.

Un risultato significativo anche alla luce delle difficoltà incontrate dalla versione estiva del quiz, che non era riuscita a conquistare lo stesso livello di attenzione. Nel frattempo, le nuove Professoresse stanno cercando di costruire un rapporto sempre più naturale con il pubblico e con Marco Liorni, tra coreografie, battute e piccoli momenti fuori programma. E proprio il retroscena raccontato dal conduttore dimostra che, mentre a casa si osservano i balletti delle nuove Professoresse, nello studio de L'Eredità anche gli spettatori diventano protagonisti della festa. Un dettaglio che potrebbe cambiare il modo in cui il pubblico guarderà le prossime esibizioni di Ofelia Passaponti e Marta Antonucci.