Pierluigi Diaco, anche Mara Venier gli avrebbe detto no dopo Milly Carlucci: cosa sta succedendo in Rai?

Pubblicazione: 11 novembre alle 08:15

Il caso Pierluigi Diaco e Alberto Ravagnani continua a far discutere e questa volta a finire al centro delle indiscrezioni è Mara Venier, che avrebbe rifiutato di ospitare il collega a Domenica In. Una decisione che, se confermata, rappresenterebbe un nuovo capitolo della vicenda esplosa dopo la controversa intervista all'ex sacerdote durante BellaMa'. Il conduttore di Rai 2 avrebbe infatti cercato uno spazio televisivo per tornare sull'accaduto, ma secondo una ricostruzione circolata sui social avrebbe ricevuto una risposta negativa. Un episodio che si aggiunge ai precedenti tentativi di intervenire a Ballando con le Stelle, respinti dalla produzione del programma di Milly Carlucci.

A rilanciare il retroscena è stata RDS, che ha ripreso un messaggio pubblicato il 10 novembre dall'account X Cinguetterai. Nel postdi essere intervistato nel suo programma della domenica pomeriggio, senza però ottenere il consenso della conduttrice. “Grande solidarietà femminile in casa Rai. Pierluigi Diaco ha chiesto a Mara Venier di essere intervistato a Domenica In. Per il momento il giornalista ha ricevuto un secco no da Mara che si aggiunge al no di Milly Carlucci”, si legge nel messaggio. La notizia, tuttavia, deve essere considerata un'indiscrezione non verificata, visto che non risultano infatti, mentre il post non indica una fonte diretta che permetta di accertare se la richiesta sia stata realmente avanzata.

La vicenda assume comunque particolare interesse considerando che Diaco e Venier sono legati da un rapporto di amicizia e stima professionale. Un eventuale rifiuto, quindi, sarebbe destinato ad attirare l'attenzione anche per il legame personale tra i due conduttori. Per comprendere come si sia arrivati a questa situazione bisogna tornare al 3 novembre, quando Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle, è stato ospite di BellaMa'. Durante l'intervista, Diaco ha rivolto al suo ospite diverse domande sulla vita sentimentale e sessuale, chiedendogli apertamente se fosse attratto dagli uomini o dalle donne. “Sono attratto dalle donne, però è una domanda che non ha un appoggio”, aveva risposto Ravagnani, manifestando il proprio disagio.

Grande solidarietà femminile in casa Rai. Pierluigi Diaco ha chiesto a Mara Venier di essere intervistato a #DomenicaIn. Per il momento il giornalista ha ricevuto un secco no da Mara che si aggiunge al no di Milly Carlucci. #AlbertoRavagnani #BallandoConLeStelle https://t.co/vJvKxQLFY9 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 10, 2026

Il conduttore aveva poi insistito su alcuni aspetti della vita privata dell'ex sacerdote, sostenendo che la sua scelta di raccontarsi pubblicamente attraverso un libro e partecipare a una trasmissione televisiva giustificasse anche domande particolarmente dirette. L'intervista aveva provocato numerose critiche sui social e una presa di posizione di Milly Carlucci, che aveva espresso pubblicamente solidarietà al concorrente del suo programma. La conduttrice di Ballando con le Stelle aveva definito inaccettabile quanto accaduto, sottolineando l'importanza di rispettare la sensibilità e la dignità delle persone che scelgono di raccontare la propria esperienza davanti alle telecamere.

Alle sue dichiarazioni, che durante BellaMa' aveva contestato la scelta della collega di utilizzare uno spazio televisivo della stessa azienda per criticare pubblicamente il suo operato. Unche aveva contribuito ad alimentare ulteriormente la polemica, trasformando la discussione sull'intervista in uno scontro tra due volti della Rai. Ma proprio mentre il clima diventava sempre più teso,attraverso una proposta decisamente particolare. Secondo un retroscena pubblicato dasu Dagospia il 9 novembre, il giornalista avrebbe chiesto di partecipare alla trasmissione di

Non soltanto: si sarebbe detto disponibile persino a esibirsi insieme ad Alberto Ravagnani, trasformando la loro controversia in un'occasione per chiarirsi davanti al pubblico. La produzione di Ballando con le Stelle avrebbe però respinto la proposta, impedendo che il confronto avvenisse attraverso una partecipazione al programma. Successivamente, dopo le parole pronunciate da Ravagnani durante la puntata del 7 novembre, Diaco avrebbe avanzato una seconda richiesta: intervenire telefonicamente in diretta per raccontare la propria versione dei fatti. Anche questa possibilità sarebbe stata esclusa, secondo la ricostruzione pubblicata da Dagospia. I due episodi rappresentano quindi precedenti distinti rispetto al presunto rifiuto di Mara Venier, che al momento rimane privo di conferme indipendenti.

Diaco e Ravagnani a BellaMa, fonte: YouTube

Nel frattempo, Alberto Ravagnani è tornato pubblicamente sull'intervista durante la puntata di Ballando con le Stelle del 7 novembre, raccontando di aver vissuto momenti particolarmente difficili anche prima di entrare nello studio di BellaMa'. L'ex sacerdote ha spiegato di essersi sentito turbato da alcune situazioni avvenute in camerino, senza però precisare nel dettaglio che cosa fosse successo. “Partivo già turbato per alcune cose successe prima in camerino”, ha raccontato, aggiungendo di non essere riuscito ad affrontare l'intervista con la serenità necessaria. Ravagnani ha inoltre sottolineato di essersi sentito in imbarazzo per le domande ricevute e di aver percepito una certa violenza nella modalità del confronto.

Mara Venier, fonte: YouTube

L'ex sacerdote aveva anche rivelato di aver rinunciato a un invito proprio a Domenica In, spiegando di non sentirsi ancora pronto a tornare sull'argomento in un'altra trasmissione televisiva. Si tratta però di una vicenda differente rispetto alla voce circolata nelle ultime ore: in quel caso, mentre la nuova indiscrezione attribuisce a. Un'altra svolta è arrivata l'8 novembre, quandoha riconosciuto pubblicamente che avrebbe potuto condurre l'intervista con toni differenti. In una dichiarazione riportata dall'ANSA, il giornalista ha spiegato di accettare le critiche sul proprio lavoro, ammettendo che sarebbe stato opportuno mostrarsi meno incalzante nei confronti dell'ospite.

“Come la Rai giustamente mi ha fatto notare avrei potuto condurre l'intervista ad Alberto Ravagnani con toni diversi e meno incalzanti”, ha dichiarato. Il conduttore ha anche riconosciuto che avrebbe dovuto evitare di replicare in diretta alle considerazioni espresse da Milly Carlucci, ritenendo che scuse più consapevoli avrebb e ro potuto impedire l'inasprimento della vicenda. Allo stesso tempo, però, Diaco ha respinto categoricamente le insinuazioni su presunti approcci nei confronti di Ravagnani, annunciando di aver dato mandato ai propri legali di procedere contro chiunque diffonda accuse di questo tipo.

La polemica, dunque, continua ad articolarsi tra dichiarazioni pubbliche, tentativi di chiarimento e retroscena che non sempre trovano conferma. E proprio in questo contesto si inserisce la voce riguardante Mara Venier, che avrebbe scelto di non concedere a Diaco uno spazio a Domenica In. Al momento non è possibile stabilire se la conduttrice abbia effettivamente ricevuto e respinto una richiesta di intervista. L'indiscrezione rimane quindi tale, in attesa di eventuali dichiarazioni dei diretti interessati, ma intanto, il caso nato nello studio di BellaMa' continua a coinvolgere alcuni dei volti più conosciuti della televisione italiana. E dopo le tensioni con Milly Carlucci e le parole di Alberto Ravagnani, anche il nome di Mara Venier è finito al centro di una vicenda che sembra ancora lontana da una conclusione definitiva.