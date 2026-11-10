Domenica In, Fiorello dice no al posto di Mara Venier: dietro il rifiuto c'è un motivo davvero esilarante

Pubblicazione: 10 novembre alle 08:15

Fiorello potrebbe prendere il posto di Mara Venier alla conduzione di Domenica In? Le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni hanno alimentato la curiosità del pubblico sul futuro dello storico programma di Rai 1, ma lo showman siciliano ha deciso di intervenire personalmente per chiarire la situazione. E lo ha fatto nel modo che lo contraddistingue da sempre: con una smentita categorica, seguita da una spiegazione decisamente esilarante. Il motivo per cui non vorrebbe accettare la conduzione, infatti, avrebbe a che fare anche con una delle abitudini più comuni degli italiani.

Durante la puntata di, il programma che conduce su Rai Radio 2 insieme a Fabrizio Biggio, Fiorello ha affrontato le voci che lo vorrebbero alla guida di Domenica In nella prossima stagione televisiva. Un'ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe un cambiamento importantelegata ormai da molti anni al volto di Mara Venier. La risposta dello showman è stata immediata e non ha lasciato spazio a interpretazioni: non avrebbe alcuna intenzione di

“La smentisco subito! Non potrei mai mettermi a lavorare di domenica”, ha dichiarato Fiorello, ricordando di aver già affrontato in passato gli impegni richiesti da un appuntamento televisivo nel giorno festivo. Il conduttore ha quindi spiegato che un programma come Domenica In richiederebbe una preparazione molto più impegnativa di quanto possa sembrare ai telespettatori. Non basterebbe presentarsi negli studi Rai poche ore prima della diretta, perché il lavoro comincerebbe già durante il fine settimana. Secondo Fiorello, infatti, dovrebbe dedicare il sabato sera alle prove, tornare al lavoro la domenica mattina e affrontare successivamente la lunga diretta pomeridiana.

Fiorello, fonte: Rai

Un calendario particolarmente intenso, che finirebbe inevitabilmente per modificare anche la sua organizzazione personale. Ma proprio mentre sembrava voler fornire una motivazione esclusivamente professionale, lo showman ha aggiunto una battuta che ha trasformato la smentita in un momento di comicità, visto che il problema sarebbe il giorno libero. Con il sabato e la domenica occupati dalla trasmissione, Fiorello potrebbe concedersi una pausa soltanto il lunedì. E proprio qui nascerebbe una difficoltà apparentemente insormontabile: i parrucchieri sono tradizionalmente chiusi all'inizio della settimana.

“Il lunedì! E i parrucchieri sono chiusi, non potrei nemmeno andarmi a tagliare i capelli”, ha scherzato il conduttore, trasformando una semplice indiscrezione televisiva in uno dei momenti più divertenti della puntata., la posizione di Fiorello appare piuttosto chiara.non sembra intenzionato ad assumere, almeno secondo quanto dichiarato durante la trasmissione radiofonica. Questo, naturalmente, non significa che sia già stato deciso il futuro del programma. Le sue parole rappresentano una smentita personale e non un annuncio ufficiale della Rai su chi guiderà la prossima edizione.

La puntata de La Pennicanza, però, non si è fermata alle indiscrezioni su Domenica In. Fiorello è tornato anche sulla questione del cosiddetto ControFestival, il progetto di cui si è parlato nelle ultime settimane in relazione al Festival di Sanremo. In particolare, lo showman ha commentato la recente smentita di Stefano De Martino sulla possibile partecipazione di Paola Iezzi, dopo che proprio Fiorello aveva anticipato il nome della cantante. Anziché accettare semplicemente la precisazione, il conduttore ha deciso di rilanciare con una nuova provocazione: se non ci sarà Paola Iezzi, potrebbe arrivare sua sorella Chiara.

Fiorello, fonte: Rai

“Al suo posto infatti ci sarà Chiara Iezzi!”, ha scherzato, alimentando ulteriormente il gioco delle anticipazioni e delle smentite che caratterizza spesso i suoi interventi radiofonici. Naturalmente, anche questa affermazione è stata pronunciata in tono ironico e non rappresenta una conferma della presenza di Chiara Iezzi al progetto. Fiorello ha poi ricordato un episodio della propria carriera per spiegare perché, a suo parere, alcune anticipazioni potrebbero addirittura portare a modificare i programmi già organizzati. Il riferimento è stato a TG1 Edizione Più che Straordinaria, uno speciale che, secondo il suo racconto, avrebbe dovuto essere realizzato da Bruno Vespa.

Mara Venier, fonte: Rai

Il progetto sarebbe però cambiato dopo che il giornalista ne aveva parlato pubblicamente prima del previsto. Da quell'esperienza,ha ricavato una teoria particolarmente divertente: quando qualcuno anticipa una sorpresa, chi sta organizzando l'evento potrebbe decidere di cambiare i programmi soltanto per non dare soddisfazione a chi ha diffuso la notizia. Una riflessione che si inserisce perfettamente nel botta, trasformando anche la smentita sul

Durante la puntata, Fiorello ha dedicato spazio anche alla satira politica, prendendo di mira Matteo Renzi, definito ironicamente il suo equivalente nel mondo della politica, prima di commentare alcune dichiarazioni su Silvia Salis ed Elly Schlein. Il momento più interessante per gli appassionati di televisione resta comunque la risposta sul possibile arrivo a Domenica In, perché permette di comprendere quanto Fiorello sia poco interessato a tornare alla conduzione di un grande programma domenicale.

L'eventuale successione a Mara Venier rimane quindi una questione aperta, mentre lo showman continua a concentrarsi sulla propria esperienza radiofonica insieme a Fabrizio Biggio. E se qualcuno sperava di vederlo presto nello studio di Domenica In, dovrà probabilmente rivedere le proprie aspettative. Tra prove del sabato, dirette domenicali e parrucchieri chiusi il lunedì, Fiorello sembra aver trovato più di un motivo per rinunciare all'idea.