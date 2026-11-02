Mara Venier pronta a lasciare Domenica In? La Rai ha già un piano e Mellone anticipa una svolta

Pubblicazione: 02 novembre alle 17:23

Il futuro di Domenica In potrebbe riservare una svolta importante, soprattutto se Mara Venier decidesse davvero di lasciare la conduzione. A parlarne è Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai, che non esclude un cambiamento radicale per lo storico programma di Rai 1. La decisione non è ancora arrivata e molto dipenderà dalla volontà della conduttrice. Nel frattempo, dietro le quinte, si comincia già a ragionare sulle possibili alternative. Mellone ha ammesso di avere alcune idee per un progetto completamente diverso.

L'attuale edizione di Domenica In è partita con alcune modifiche rispetto al passato., sottolineando come la costruzione del programma sia stata il risultato di un confronto approfondito con la conduttrice. Tra le novità introdotte ci sono una diversa disposizione della band, ora posizionata davanti alla presentatrice, e una riorganizzazione del pubblico in studio, con una maggiore presenza di giovani, scelta condivisa dalla stessa Venier.

Anche il nuovo promo ha ottenuto una buona risposta, diventando virale dopo essere stato realizzato in pochissimo tempo. Il gruppo di lavoro appare più affiatato e ci sono ancora margini per perfezionare il programma, soprattutto considerando le difficoltà iniziali che caratterizzano ogni trasmissione in diretta. Il punto interrogativo più grande riguarda la permanenza di Mara Venier. La presentatrice ha lasciato intendere che questa potrebbe essere la sua ultima esperienza alla guida dello storico appuntamento domenicale.

Mara Venier convinta che stesse squillando il suo telefono 😭 https://t.co/u5PTGNqSji — trashtvstellare (@tvstellare) March 15, 2026

Una possibilità che la Rai non può ignorare, anche se al momento non esiste alcuna decisione definitiva. Mellone ha spiegato che sarà necessario rispettare prima di tutto la volontà della conduttrice e affrontare la questione nei primi mesi del prossimo anno. Tra gennaio e febbraio dovrebbe arrivare un confronto decisivo per capire quale direzione prendere. Nel caso in cui Venier confermasse l'intenzione di ritirarsi, la rete dovrebbe individuare una soluzione alternativa.

Oggi riparte Domenica In. Nello spazio di attualità Con Mara Venier parleremo dei ragazzi violenti a scuola. Non perdetevelo https://t.co/KO1iZ0aCCe — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) September 27, 2026

E proprio su questo aspetto arriva la dichiarazione più interessante di Mellone,, precisando che si tratterebbe di qualcosa capace di modificare completamente l'attuale formula. Per il momento non ha voluto anticipare dettagli né fare nomi. La questione verrà probabilmente ripresa dopo Natale, quando sarà più chiaro il futuro della conduttrice e si potranno valutare concretamente le diverse possibilità.

Melone ha difeso la scelta di puntare su volti come Peppone Calabrese e su programmi che raccontano le tradizioni e le realtà italiane, respingendo le interpretazioni ideologiche attribuite ad alcune produzioni. Il futuro di Domenica In resta ancora da scrivere, la conferma di Mara Venier manterrebbe l'attuale percorso, mentre un suo eventuale addio potrebbe aprire la strada a una trasformazione profonda del pomeriggio domenicale di Rai 1.