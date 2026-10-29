Domenica In rischia la chiusura dopo Mara Venier? La Rai valuta una rivoluzione e c'entra Barbara d'Urso

Pubblicazione: 29 ottobre alle 08:15

Il futuro di Domenica In potrebbe riservare una sorpresa decisamente più grande di un semplice cambio di conduzione. Dopo le recenti dichiarazioni di Mara Venier, che ha ribadito la volontà di lasciare lo storico programma di Rai 1 al termine della stagione, arrivano nuove indicazioni direttamente dai vertici della televisione pubblica. E questa volta non si parla soltanto di trovare una possibile sostituta: la Rai starebbe valutando anche l'ipotesi di un programma completamente nuovo, destinato a rivoluzionare il pomeriggio domenicale. Uno scenario che apre numerosi interrogativi sul destino di una delle trasmissioni più longeve della televisione italiana, mentre tra i nomi accostati alla possibile successione torna a circolare quello di Barbara d'Urso.

A fare chiarezza sulle prospettive future è stato, direttore dell'Intrattenimento Day Time Rai, che in un'intervista concessa a Fanpage, spiegando come l'azienda si stia preparando a valutare diverse possibilità. La conduttrice,, ha recentemente confermato l'intenzione di concludere la propria esperienza alla guida della trasmissione dopo diciotto edizioni complessive. Una decisione che,, questa volta dovrebbe essere definitiva, nonostante in passato abbia già annunciato più volte la volontà di lasciare il programma.

“Dopo 18 anni di conduzione questa sarà la mia ultima Domenica In. Lo dico anche se so che non ci crederà nessuno”, aveva dichiarato la presentatrice, consapevole dello scetticismo che accompagna ormai ogni suo annuncio di addio. Dietro questa scelta ci sarebbe anche il desiderio di dedicare maggiore attenzione alla famiglia, soprattutto al marito Nicola Carraro, che negli ultimi tempi ha affrontato alcuni problemi di salute. Ma cosa accadrebbe davvero se Mara Venier decidesse di mantenere la promessa? La risposta di Angelo Mellone lascia aperta una possibilità che potrebbe cambiare completamente il futuro di Domenica In.

Mara Venier, fonte: YouTube

Il dirigente Rai ha innanzitutto sottolineato come la decisione definitiva non sia ancora stata presa e come l'azienda intenda rispettare la volontà della conduttrice. La questione, ha spiegato, verrà affrontata concretamente nei primi mesi del prossimo anno. “Questa è una cosa di cui parleremo tra gennaio e febbraio, perché la decisione ci deve essere”, ha dichiarato Mellone, chiarendo che al momento non esistono certezze sulla permanenza di Mara Venier. Il direttore ha poi aggiunto un dettaglio particolarmente significativo: “Se fosse davvero così, sarei costretto a trovare una soluzione alternativa”.

Una frase che potrebbe sembrare il semplice riferimento alla, ma che assume un significato diverso alla luce delle successive dichiarazioni. “Ho delle ipotesi di un eventuale nuovo programma che cambierebbe completamente tutto”,, spiegando di avere già alcune idee per ripensare l'offerta televisiva della domenica pomeriggio. Il dirigente non ha voluto anticipare ulteriori dettagli, precisando che sarebbe prematuro parlarne prima di conoscere le

Le sue parole, tuttavia, aprono uno scenario importante: la Rai potrebbe decidere di non sostituire semplicemente la conduttrice, ma di modificare radicalmente la programmazione domenicale, arrivando eventualmente a introdurre un format differente da quello attuale. Non significa che Domenica In sia stata cancellata o che la sua chiusura sia già stata decisa. Al contrario, si tratta di una possibilità che dipenderà da diversi fattori, a cominciare proprio dalla scelta della presentatrice. Del resto, lo stesso Mellone ha espresso soddisfazione per l'andamento dell'edizione attualmente in onda, sottolineando il lavoro svolto per rinnovare alcuni aspetti della trasmissione.

Mara Venier, fonte: YouTube

“Domenica In sta andando bene. Sono contento”, ha spiegato il dirigente, ricordando come la stagione sia nata da un lungo confronto con Mara Venier. Tra i cambiamenti introdotti figurano una diversa disposizione della band, una maggiore presenza di giovani tra il pubblico e alcuni interventi sulla struttura del programma. Il rapporto tra la conduttrice e la Rai, dunque, non sembra essere in discussione. L'incognita riguarda piuttosto la sua disponibilità a proseguire un impegno televisivo particolarmente impegnativo. In questo scenario torna a circolare anche il nome di Barbara d'Urso, considerata da alcuni osservatori e spettatori una possibile candidata per raccogliere l'eredità di Mara Venier.

La conduttrice ha già una lunga esperienza nella fascia domenicale, avendo guidato per anni, costruendo un rapporto diretto con il pubblico attraverso interviste, racconti personali e momenti di intrattenimento. Un'esperienza che potrebbe renderla una figura adatta a un eventuale ritorno alla conduzione di un programma domenicale. A riaccendere l'attenzione su questa possibilità contribuisce anche il rapporto personale tra le due presentatrici., in un incontro televisivo che ha attirato l'interesse del pubblico. La sua attuale partecipazione a Ballando con le stelle rappresenta inoltre una nuova fase del percorso professionale della conduttrice, tornata protagonista di un importante programma Rai dopo l'uscita da Mediaset. Ad ogni modo è importante

Angelo Mellone non ha indicato Barbara d'Urso come possibile sostituta di Mara Venier, né ha confermato che siano in corso trattative per affidarle un nuovo programma. Il suo nome resta quindi una suggestione legata all'esperienza televisiva e alle ipotesi circolate nelle ultime ore. E proprio l'eventuale nascita di un format completamente diverso potrebbe rendere ancora più complessa la questione della successione. Se la Rai decidesse davvero di rinnovare radicalmente la domenica pomeriggio, infatti, non sarebbe più necessario individuare una conduttrice capace di replicare il modello costruito da Mara Venier. Potrebbero invece aprirsi possibilità differenti, con nuovi contenuti e una formula ancora tutta da definire.

Per il momento, Domenica In prosegue regolarmente con Mara Venier alla conduzione, mentre la Rai si prepara ad affrontare una decisione che potrebbe incidere profondamente sulla prossima stagione televisiva. L'appuntamento decisivo sarà tra gennaio e febbraio 2027, quando l'azienda e la presentatrice dovrebbero chiarire definitivamente le rispettive intenzioni. Solo allora si capirà se lo storico programma continuerà con un nuovo volto, se Mara Venier sceglierà ancora una volta di restare oppure se il pubblico di Rai 1 dovrà prepararsi a una trasformazione molto più radicale dopo il suo addio. Una cosa, però, emerge già dalle parole dei vertici Rai: il futuro della domenica pomeriggio potrebbe essere molto diverso da quello che gli spettatori conoscono oggi.