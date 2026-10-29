Pino Insegno appare in TV da Balivo con una sciarpa dopo un intervento al collo: “Sono ancora pieno di lividi”

Pubblicazione: 29 ottobre alle 08:30

Una vistosa sciarpa intorno al collo, un gonfiore ancora evidente e una spiegazione che ha sorpreso il pubblico. Pino Insegno si è presentato in televisione con un aspetto insolito, attirando immediatamente l'attenzione di Caterina Balivo durante la puntata di La volta buona andata in onda mercoledì 28 ottobre 2026 su Rai 1, ma dietro quell'accessori, non si nascondeva una semplice scelta di abbigliamento: il conduttore ha infatti raccontato di essersi sottoposto pochi giorni prima a un trattamento di medicina estetica. Tutto è cominciato quando Caterina Balivo ha scherzato sulla sciarpa indossata dal suo ospite, cogliendo l'occasione per chiedergli spiegazioni.

Insegno non ha cercato di evitare l'argomento e ha raccontato apertamente il motivo per cui aveva deciso di. “Indosso la sciarpa perché sono pieno di lividi. Sono ancora un po' gonfio!”, ha spiegato il conduttore, chiarendo immediatamente che quei segni erano la conseguenza di. Una rivelazione arrivata con la consueta ironia, ma che ha permesso a Insegno di affrontare un argomento personale del quale aveva già parlato in passato., il conduttore ha ricordato di aver espresso già l'anno precedente il desiderio di modificare un particolare del

Si trattava della cosiddetta pappagorgia, il rigonfiamento nella zona sotto il mento che Insegno aveva più volte preso in giro con le sue battute. Il conduttore ha spiegato di aver finalmente deciso di intervenire, precisando però di non aver voluto affrontare un'operazione chirurgica tradizionale. Per questo motivo si è rivolto a un amico chirurgo, che gli ha proposto una procedura basata sull'utilizzo del laser. La scelta è ricaduta sull'endolift, un trattamento di medicina estetica minimamente invasivo utilizzato anche per migliorare l'aspetto della pelle nella zona del viso e del collo. L'obiettivo, nel caso di Insegno, era intervenire sul tessuto sotto il mento senza ricorrere a una procedura chirurgica più invasiva.

Il trattamento era stato effettuato appena tre giorni prima dell'ospitata televisiva, una circostanza che spiega perché il conduttore presentasse ancora lividi e gonfiore. La confessione non ha impedito ai due protagonisti di scherzare sulla situazione ed osservando il collo del collega, Caterina Balivo ha fatto notare che il gonfiore era ancora visibile, provocando una risposta divertita da parte di Insegno. Il conduttore ha spiegato di aver voluto semplicemente migliorare l'aspetto di quella zona, anticipando ironicamente anche le possibili reazioni alla notizia del trattamento estetico.

Pino Insegno, fonte: YouTube

“Ma ho solo asciugato un po' eh, adesso scriveranno: ‘si è rifatto!’”, ha commentato, prendendo in giro l'attenzione che spesso accompagna i cambiamenti estetici dei personaggi televisivi. La conversazione si è quindi trasformata in un momento leggero, durante il quale Insegno ha raccontato senza particolare imbarazzo una decisione personale. Maè un trattamento diattraversointrodotta nei tessuti.

Può essere impiegato per intervenire su piccoli accumuli di grasso localizzato e sul rilassamento cutaneo, anche nella zona sotto il mento. L'energia prodotta dal laser agisce sui tessuti e può favorire una maggiore compattezza della pelle attraverso la stimolazione del collagene. Pur essendo meno invasiva di alcune procedure chirurgiche tradizionali, non si tratta di un trattamento privo di possibili effetti indesiderati e nei giorni successivi possono infatti comparire gonfiore, lividi e fastidio nella zona interessata, con tempi di recupero variabili da persona a persona.

Nel caso di Insegno, proprio queste conseguenze temporanee hanno reso necessaria la sciarpa indossata durante la trasmissione. Il conduttore ha comunque affrontato la situazione con serenità, spiegando di aver scelto il trattamento per una ragione esclusivamente estetica e senza nascondere le conseguenze ancora visibili. Quella che inizialmente sembrava una semplice scelta di stile si è così trasformata in una confessione televisiva, permettendo a Pino Insegno di raccontare una decisione personale e di scherzare, ancora una volta, sul proprio aspetto fisico.