Ballando con le stelle, Ornella Muti replica a Barbara d'Urso dopo le critiche: “Non le vado bene”
Ornella Muti risponde alle critiche di Barbara d'Urso durante Ballando Segreto. L'attrice racconta cosa pensa dei giudizi ricevuti, mentre Pasquale La Rocca interviene per difendere le proprie scelte.
La tensione tra Ornella Muti e Barbara d'Urso continua ad alimentare il dibattito intorno a Ballando con le stelle e dopo le osservazioni della giurata sull'ultima esibizione dell'attrice, è arrivata una risposta che non è passata inosservata. Durante una nuova puntata di Ballando Segreto, il programma che racconta i retroscena dello show di Milly Carlucci, Muti è tornata sulle critiche ricevute, lasciando intendere di avere ormai la sensazione di non riuscire a convincere la sua interlocutrice.
Secondo la conduttrice, infatti, nella coreografia mancava la cosiddetta topline, un elemento importante soprattutto nei balli di coppia, che riguarda la linea e la postura della parte superiore del corpo. Un'osservazione che ha assunto un significato particolare perché, nella precedente edizione, proprio Pasquale La Rocca aveva lavorato con Barbara d'Urso su questo aspetto della danza. La questione è tornata al centro dell'attenzione durante Ballando Segreto, quando Milly Carlucci ha chiesto direttamente a Ornella Muti se fosse riuscita ad acquisire la topline dopo le indicazioni ricevute.
“Pas encore”, ha risposto inizialmente l'attrice, utilizzando un'espressione francese che significa “non ancora”, ed a quel punto è intervenuto Giancarlo De Andreis, storico autore del programma, proponendole scherzosamente di riguardare le coreografie eseguite da La Rocca con Barbara d'Urso nella precedente stagione. La risposta di Ornella Muti è stata immediata: “No grazie, non mi interessa. Io faccio il mio, ognuno fa il suo”. Parole che hanno chiarito la sua intenzione di non trasformare il percorso attuale in un confronto continuo con quello della coppia formata l'anno scorso da La Rocca e d'Urso.
Nel confronto è intervenuto anche Pasquale La Rocca, collegato con gli altri protagonisti di Ballando Segreto. Il maestro ha voluto assumersi la responsabilità delle scelte coreografiche, spiegando che la posizione contestata dalla giurata non rappresentava una dimenticanza, ma una decisione precisa. “Come ho detto è stata una mia scelta. Quella era la nostra topline. Una topline unica, che non può essere forse replicata e che va bene così”, ha spiegato il ballerino. La Rocca ha inoltre sottolineato che imparare a eseguire correttamente una topline richiede molto tempo e allenamento, respingendo l'idea che si possa raggiungere una padronanza completa della tecnica nel giro di appena due giorni.
“È impossibile che in 48 ore si possa acquisire una perfetta topline. Si fa in tanti anni di allenamento”, ha precisato. Anche Ornella Muti si è detta d'accordo, osservando che considerare così semplice l'apprendimento di una tecnica di danza rischierebbe di sminuire il lavoro dei professionisti. Ma le sorprese non sono finite qui e durante la conversazione, Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis hanno osservato come Pasquale La Rocca appaia quest'anno particolarmente rilassato e sorridente, quasi fosse una persona diversa rispetto alla precedente edizione. Un confronto sul quale Muti ha preferito non sbilanciarsi, spiegando di non conoscere il ballerino che aveva accompagnato Barbara d'Urso.
Anche il bacio inserito da Muti e La Rocca in una delle loro coreografie aveva contribuito ad alimentare le discussioni, mentre Barbara d'Urso aveva respinto le interpretazioni secondo cui i suoi giudizi sarebbero stati influenzati dalla gelosia. Adesso, però, le parole di Ornella Muti aggiungono un nuovo elemento alla vicenda dopo le discussioni recenti (riguardanti anche il suo cachet), visto che l'attrice non sembra intenzionata a modificare il proprio atteggiamento per ottenere l'approvazione della giurata e rivendica il diritto di affrontare la competizione seguendo il percorso costruito con il suo maestro. Resta da capire se il prossimo incontro davanti alle telecamere porterà a un chiarimento oppure a un nuovo capitolo di questo confronto che, puntata dopo puntata, continua a far discutere il pubblico di Ballando con le stelle.