Ballando con le stelle, Ornella Muti replica a Barbara d'Urso dopo le critiche: “Non le vado bene”

Pubblicazione: 29 ottobre alle 09:15

La tensione tra Ornella Muti e Barbara d'Urso continua ad alimentare il dibattito intorno a Ballando con le stelle e dopo le osservazioni della giurata sull'ultima esibizione dell'attrice, è arrivata una risposta che non è passata inosservata. Durante una nuova puntata di Ballando Segreto, il programma che racconta i retroscena dello show di Milly Carlucci, Muti è tornata sulle critiche ricevute, lasciando intendere di avere ormai la sensazione di non riuscire a convincere la sua interlocutrice.

Al centro della discussione c'è ancora una volta, il ballerino che quest'anno accompagnae che nella precedente edizione aveva condiviso un percorso particolarmente intenso proprio con Barbara d'Urso. Una circostanza che, fin dalle prime puntate, ha contribuito a trasformare i giudizi sulle coreografie in un confronto seguito con grande curiosità dal pubblico. Tutto è ripartito dall'ultima esibizione di, protagonisti di un valzer sulle note di, brano reso celebre dal film Guardia del corpo. La performance aveva conquistato gran parte della giuria, ma Barbara d'Urso aveva sollevato alcune perplessità, soffermandosi in particolare su un dettaglio tecnico.

Secondo la conduttrice, infatti, nella coreografia mancava la cosiddetta topline, un elemento importante soprattutto nei balli di coppia, che riguarda la linea e la postura della parte superiore del corpo. Un'osservazione che ha assunto un significato particolare perché, nella precedente edizione, proprio Pasquale La Rocca aveva lavorato con Barbara d'Urso su questo aspetto della danza. La questione è tornata al centro dell'attenzione durante Ballando Segreto, quando Milly Carlucci ha chiesto direttamente a Ornella Muti se fosse riuscita ad acquisire la topline dopo le indicazioni ricevute.

Barbara D'Urso e Ornella Muti a Ballando con le stelle, fonte: Rai

“Pas encore”, ha risposto inizialmente l'attrice, utilizzando un'espressione francese che significa “non ancora”, ed a quel punto è intervenuto Giancarlo De Andreis, storico autore del programma, proponendole scherzosamente di riguardare le coreografie eseguite da La Rocca con Barbara d'Urso nella precedente stagione. La risposta di Ornella Muti è stata immediata: “No grazie, non mi interessa. Io faccio il mio, ognuno fa il suo”. Parole che hanno chiarito la sua intenzione di non trasformare il percorso attuale in un confronto continuo con quello della coppia formata l'anno scorso da La Rocca e d'Urso.

Barbara D'Urso a Ballando con le stelle, fonte: Rai

Ma il momento più significativo della conversazione è arrivato poco dopo, quando l'attrice ha affrontato direttamente la questione delle critiche. “L'ho fatta la topline e manco sapevo che cosa fosse. A lei non le arrivo, non so come dire. Non le vado bene, per cui va bene anche così. Cosa posso dire? Io non le comunico”,. Una considerazione che lascia emergere una certa delusione, pur senza trasformarsi in un attacco diretto alla giurata.sembra infatti ritenere che le sue esibizioni, indipendentemente dall'impegno e dai miglioramenti mostrati durante il programma.

Nel confronto è intervenuto anche Pasquale La Rocca, collegato con gli altri protagonisti di Ballando Segreto. Il maestro ha voluto assumersi la responsabilità delle scelte coreografiche, spiegando che la posizione contestata dalla giurata non rappresentava una dimenticanza, ma una decisione precisa. “Come ho detto è stata una mia scelta. Quella era la nostra topline. Una topline unica, che non può essere forse replicata e che va bene così”, ha spiegato il ballerino. La Rocca ha inoltre sottolineato che imparare a eseguire correttamente una topline richiede molto tempo e allenamento, respingendo l'idea che si possa raggiungere una padronanza completa della tecnica nel giro di appena due giorni.

“È impossibile che in 48 ore si possa acquisire una perfetta topline. Si fa in tanti anni di allenamento”, ha precisato. Anche Ornella Muti si è detta d'accordo, osservando che considerare così semplice l'apprendimento di una tecnica di danza rischierebbe di sminuire il lavoro dei professionisti. Ma le sorprese non sono finite qui e durante la conversazione, Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis hanno osservato come Pasquale La Rocca appaia quest'anno particolarmente rilassato e sorridente, quasi fosse una persona diversa rispetto alla precedente edizione. Un confronto sul quale Muti ha preferito non sbilanciarsi, spiegando di non conoscere il ballerino che aveva accompagnato Barbara d'Urso.

“Io non gli ho fatto niente, non conosco un altro Pasquale: quando l'ho conosciuto l'ho trovato accogliente, simpatico, rigoroso. E mi sono adeguata al suo modo di essere”,ha poi aggiunto di essere molto esigente con se stessa, anche perché sente di ricevere numerose critiche dall'esterno. Il nuovo episodio si inserisce in una vicenda che accompagna Ballando con le stelle fin dall'inizio della stagione, visto che durante la prima puntata,aveva espresso alcune riserve sull'intesa mostrata dadurante il loro tango.aveva allora scherzato su una possibile gelosia della giurata, dando il via a un confronto che nelle settimane successive è tornato più volte al centro della trasmissione.

Anche il bacio inserito da Muti e La Rocca in una delle loro coreografie aveva contribuito ad alimentare le discussioni, mentre Barbara d'Urso aveva respinto le interpretazioni secondo cui i suoi giudizi sarebbero stati influenzati dalla gelosia. Adesso, però, le parole di Ornella Muti aggiungono un nuovo elemento alla vicenda dopo le discussioni recenti (riguardanti anche il suo cachet), visto che l'attrice non sembra intenzionata a modificare il proprio atteggiamento per ottenere l'approvazione della giurata e rivendica il diritto di affrontare la competizione seguendo il percorso costruito con il suo maestro. Resta da capire se il prossimo incontro davanti alle telecamere porterà a un chiarimento oppure a un nuovo capitolo di questo confronto che, puntata dopo puntata, continua a far discutere il pubblico di Ballando con le stelle.