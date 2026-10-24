Ornella Muti, 27 mila euro per Ballando con le Stelle: cosa si nasconde dietro la cifra da capogiro

Pubblicazione: 24 ottobre alle 10:27

Ornella Muti percepirebbe 27mila euro per ogni puntata di Ballando con le Stelle, una cifra importante ma inferiore a quella inizialmente circolata. Il compenso dell’attrice, protagonista dello show di Milly Carlucci in coppia con Pasquale La Rocca, comprenderebbe già tutte le spese previste dall’accordo. Non ci sarebbero ulteriori migliaia di euro da aggiungere per il trucco, il parrucco o altri servizi. La differenza rispetto ai 44mila euro ipotizzati in precedenza è di ben 17mila euro per ogni serata. Un ridimensionamento che cambia anche la valutazione sul presunto record di ingaggio attribuito alla diva del cinema italiano.

alla trasmissione del sabato sera. Si era parlato di 40mila euro per ogni puntata, ai quali sarebbero stati aggiunti altri 4mila euro per il trucco e ulteriori benefit. Il totale avrebbe raggiunto così 44mila euro a serata, facendo ipotizzare un compenso senza precedenti tra i concorrenti delle edizioni più recenti. La cifra di 27mila euro, invece, ridimensiona notevolmente quelle indiscrezioni.

Un aspetto fondamentale riguarda ciò che è compreso nell’importo. I 27mila euro non rappresenterebbero soltanto il pagamento per scendere in pista, ma una somma onnicomprensiva, nella quale rientrano anche le spese e la quota destinata all’agenzia che cura gli interessi dell’attrice. Non sarebbero previsti pagamenti aggiuntivi per lo staff o per i servizi di bellezza, trucco e parrucco vengono infatti assicurati dalle maestranze Rai, come per gli altri concorrenti. Di conseguenza, il compenso lordo non corrisponde alla cifra che Ornella Muti trattiene personalmente, perché una parte serve a coprire i costi legati alla partecipazione.

Il divario tra le due cifre è considerevole, rispetto ai 44mila euro inizialmente ipotizzati, i 27mila euro indicati come compenso complessivo significano 17mila euro in meno per ogni puntata, quasi il 40% di differenza. Viene ridimensionata l’idea che l’attrice abbia ottenuto il cachet più alto nella storia recente di Ballando con le Stelle. Le cifre circolate inizialmente avevano alimentato il dibattito proprio per l’entità dell’ingaggio e per i presunti extra, ma il quadro economico ricostruito successivamente presenta uno scenario diverso.