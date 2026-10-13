Barbara d'Urso, spunta il cachet da capogiro a Ballando con le stelle: ecco quanto guadagnerebbe a puntata

Pubblicazione: 13 ottobre alle 09:00

Il ritorno di Barbara d'Urso a Ballando con le stelle continua a far discutere, ma questa volta non sono le sue valutazioni in giuria o le tensioni con gli altri protagonisti del programma a finire sotto i riflettori. A catturare l'attenzione è infatti il compenso che la conduttrice riceverebbe per la sua partecipazione allo show di Milly Carlucci, con un'indiscrezione che parla di una cifra decisamente importante, soprattutto se confrontata con quella attribuita agli altri giudici.

Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela nella rubricapercepirebbe circa 15mila euro per ogni puntata dicomplessivi. Si tratta, naturalmente, di cifre non confermate ufficialmente dalla Rai o dalla diretta interessata, ma sufficienti a riaccendere il dibattito sulle condizioni economiche del suo ritorno in televisione.

A rendere ancora più interessante l'indiscrezione è il confronto con Selvaggia Lucarelli, che fino alla precedente edizione occupava un posto al tavolo della giuria. Secondo la stessa ricostruzione, la giornalista avrebbe iniziato la sua esperienza nel programma con un compenso di circa 3.500 euro a puntata, arrivando negli anni a percepirne 6mila. Se i numeri attribuiti a d'Urso fossero confermati, dunque, la nuova giurata guadagnerebbe due volte e mezzo quanto percepito da Lucarelli nella sua ultima stagione.

Ma c'è un altro dettaglio che rende la vicenda particolarmente curiosa. Le cifre circolate nelle ultime ore sembrano infatti entrare in contrasto con le dichiarazioni rilasciate dalla stessa Barbara d'Urso prima del suo debutto in giuria, quando aveva deciso di intervenire personalmente per mettere fine alle indiscrezioni su presunte richieste economiche esagerate. Attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, la conduttrice aveva spiegato di aver accettato la proposta della Rai senza imporre condizioni particolari. Aveva inoltre raccontato di aver promesso già durante l'estate a Milly Carlucci e al capoautore Giancarlo De Andreis che avrebbe partecipato alla nuova edizione del programma, indipendentemente dalla successiva trattativa economica.

“Non ci sono cifre pazzesche”,, precisando di aver ricevuto il contratto dallae di averlo accettato senza chiedere modifiche. La conduttrice aveva anche smentito le voci secondo cui avrebbe preteso un albergo particolarmente lussuoso o altri trattamenti speciali per prendere parte allo show. Le sue parole avevano contribuito a ridimensionare le polemiche che avevano, dopo un periodo lontano dalla conduzione quotidiana che. Eppure, con la diffusione delle nuove indiscrezioni, la questione economica è tornata inevitabilmente al centro dell'attenzione.

A complicare ulteriormente il quadro c'è il fatto che non tutte le ricostruzioni riportano la stessa cifra. Secondo quanto scritto da Quotidiano Nazionale, infatti, il compenso della conduttrice sarebbe di 10mila euro a puntata, quindi inferiore ai 15mila indicati da Dagospia. Anche in questo caso, però, non esistono conferme ufficiali che permettano di stabilire quale delle due stime sia corretta. La differenza non è trascurabile, ma entrambe le ipotesi descrivono comunque un ingaggio significativo per il ruolo di giurata. E il confronto diventa ancora più interessante considerando che Barbara d'Urso era già stata protagonista di Ballando con le stelle nel 2025, quando aveva partecipato come concorrente insieme al maestro Pasquale La Rocca.

Per quell'esperienza si era parlato di un cachet addirittura vicino ai 500mila euro, cifra che la stessa conduttrice aveva successivamente ridimensionato. La partecipazione alla gara e il ruolo in giuria, tuttavia, comportano impegni differenti e seguono anche modalità contrattuali diverse: secondo le ricostruzioni giornalistiche, i concorrenti sono legati alla società di produzione, mentre i giudici hanno un rapporto diretto con la Rai. Proprio la Rai, attraverso il direttore dell'Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore, aveva già affrontato la questione alla vigilia della nuova edizione.

Il, spiegando che i tempi necessari a definire il suo ingresso nel cast erano dipesi dal normale iter burocratico aziendale.aveva inoltre assicurato che i compensi previsti per la giuria erano in linea cone con quelli delle precedenti edizioni, senza però entrare nel dettaglio dell'. Il ritorno della conduttricerappresenta comunque un passaggio importante della sua carriera. Dopo essere stataper una notte e poi concorrente,ha accettato di sedersi al tavolo dei giudici, assumendo un ruolo che la espone ogni settimana al confronto diretto con. Un ritorno che non è passato inosservato nemmeno per le dinamiche personali.

Nelle prime puntate della stagione 2026, infatti, il suo rapporto con Pasquale La Rocca, ora impegnato in pista con Ornella Muti, è già diventato uno degli argomenti più discussi attorno alla trasmissione. Resta dunque da capire quale sia il compenso effettivamente concordato. Tra i 10mila e i 15mila euro a puntata, le indiscrezioni raccontano un ingaggio importante, ma non ancora verificato, mentre il totale vicino ai 200mila euro rimane una stima e non un dato contrattuale accertato. Una cosa, però, appare evidente: Barbara d'Urso è tornata a essere una delle protagoniste più discusse della televisione italiana, e questa volta a far parlare non è soltanto ciò che accade davanti alle telecamere, ma anche quanto potrebbe esserci dietro la sua presenza a Ballando con le stelle.