Pubblicazione: 27 novembre alle 12:04

La televisione italiana si prepara a una nuova operazione nostalgia. Dopo trent'anni di assenza, Fantastico potrebbe tornare su Rai 1 nella prima parte del 2027 con due serate evento. Un progetto ambizioso che punta a riportare in prima serata il grande varietà classico, quello fatto di musica, danza, comicità e spettacolo puro. Senza giurie, senza votazioni, senza competizioni tra vip e persone comuni. Solo intrattenimento allo stato puro, come si faceva una volta.





L'obiettivo della Rai è, schiacciati dalla centralità assunta dai talent show negli ultimi anni. Accanto ai pilastri dell'intrattenimento pubblico come Tale e Quale Show, The Voice, Ballando con le Stelle e il confermato ritorno di Canzonissima,. Una proposta in controtendenza, coraggiosa, che guarda al passato per provare a innovare il presente.Ma la sfida è tutt'altro che semplice., quando Fantastico dominava incontrastato il sabato sera., o sono ormai fuori dai giochi. E: frammentato, distratto, abituato a ritmi e linguaggi lontani anni luce da quelli del varietà tradizionale.

La conduzione rappresenta il nodo principale da sciogliere. In Rai sarebbero al vaglio diverse possibilità: affidare lo spettacolo a uno dei volti di punta della rete, puntare su una conduzione corale che riunisca alcuni dei protagonisti dell'intrattenimento pubblico, oppure sorprendere i telespettatori con un nome inaspettato. Circolano già i primi nomi: c'è chi fa quello di Carlo Conti, volto rassicurante e capace di gestire grandi macchine televisive, e chi sogna Fiorello, showman totale con il carisma necessario per un'operazione del genere. Ma per ora sono solo ipotesi, speculazioni che alimentano l'attesa.





Nato nel 1979,La prima edizione debuttò il 6 ottobre su Rai 1, con la conduzione di Loretta Goggi affiancata da Beppe Grillo e Heather Parisi, sotto la regia visionaria di Enzo Trapani. Fu un successo immediato, capace di definire uno stile televisivo originale fatto di leggerezza, spettacolo e grande qualità produttiva.di una generazione. Sul palco si alternavano le imitazioni di Gigi Sabani, gli interventi comici di Beppe Grillo, i momenti di spettacolo di Walter Chiari e Claudio Cecchetto. Erano gli anni dei grandi investimenti televisivi, degli ospiti internazionali e degli ascolti milionari, favoriti anche da un contesto mediatico molto meno competitivo di quello attuale.

Nel corso delle sue tredici edizioni, Fantastico ha visto alternarsi alla conduzione alcuni dei nomi più prestigiosi dello spettacolo italiano: Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Corrado, Adriano Celentano, Johnny Dorelli, Gigi Proietti, Enrico Montesano. Volti che hanno fatto la storia della televisione, capaci di tenere inchiodati davanti allo schermo milioni di italiani ogni sabato sera. Il programma era inoltre legato alla Lotteria Italia, un abbinamento che lo rendeva un appuntamento tradizionale delle festività natalizie, con la grande serata conclusiva fissata il 6 gennaio.



