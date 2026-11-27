Da Raffaella Carrà a Pippo Baudo: lo storico varietà Rai torna nel 2027, Fiorello tra i candidati
Fantastico torna in tv su Rai 1 nel 2027 con due serate evento dopo 30 anni. Tutto sul ritorno del varietà storico: conduttori, format e sfide del progetto nostalgia.
La televisione italiana si prepara a una nuova operazione nostalgia. Dopo trent'anni di assenza, Fantastico potrebbe tornare su Rai 1 nella prima parte del 2027 con due serate evento. Un progetto ambizioso che punta a riportare in prima serata il grande varietà classico, quello fatto di musica, danza, comicità e spettacolo puro. Senza giurie, senza votazioni, senza competizioni tra vip e persone comuni. Solo intrattenimento allo stato puro, come si faceva una volta.
Ma la sfida è tutt'altro che semplice. Il panorama televisivo è profondamente cambiato rispetto agli anni Ottanta e Novanta, quando Fantastico dominava incontrastato il sabato sera. I grandi artisti che lo hanno reso leggendario non ci sono più, o sono ormai fuori dai giochi. E il pubblico stesso è diverso: frammentato, distratto, abituato a ritmi e linguaggi lontani anni luce da quelli del varietà tradizionale.
La conduzione rappresenta il nodo principale da sciogliere. In Rai sarebbero al vaglio diverse possibilità: affidare lo spettacolo a uno dei volti di punta della rete, puntare su una conduzione corale che riunisca alcuni dei protagonisti dell'intrattenimento pubblico, oppure sorprendere i telespettatori con un nome inaspettato. Circolano già i primi nomi: c'è chi fa quello di Carlo Conti, volto rassicurante e capace di gestire grandi macchine televisive, e chi sogna Fiorello, showman totale con il carisma necessario per un'operazione del genere. Ma per ora sono solo ipotesi, speculazioni che alimentano l'attesa.
Le sigle interpretate da Heather Parisi, in particolare Disco bambina e Cicale, sono entrate nell'immaginario collettivo di una generazione. Sul palco si alternavano le imitazioni di Gigi Sabani, gli interventi comici di Beppe Grillo, i momenti di spettacolo di Walter Chiari e Claudio Cecchetto. Erano gli anni dei grandi investimenti televisivi, degli ospiti internazionali e degli ascolti milionari, favoriti anche da un contesto mediatico molto meno competitivo di quello attuale.
Nel corso delle sue tredici edizioni, Fantastico ha visto alternarsi alla conduzione alcuni dei nomi più prestigiosi dello spettacolo italiano: Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Corrado, Adriano Celentano, Johnny Dorelli, Gigi Proietti, Enrico Montesano. Volti che hanno fatto la storia della televisione, capaci di tenere inchiodati davanti allo schermo milioni di italiani ogni sabato sera. Il programma era inoltre legato alla Lotteria Italia, un abbinamento che lo rendeva un appuntamento tradizionale delle festività natalizie, con la grande serata conclusiva fissata il 6 gennaio.
Ora, quasi trent'anni dopo, la Rai vuole provare a far rivivere quella magia. Ma recuperare un titolo glorioso è relativamente semplice. Restituirgli la capacità di conquistare il pubblico, in un'epoca completamente diversa, è tutta un'altra storia. Il rischio è quello di confezionare un prodotto che viva solo di nostalgia, incapace di parlare alle nuove generazioni e di emozionare anche chi quei sabati sera li ha vissuti davvero.
Le due serate evento previste per la prima parte del 2027 saranno quindi fondamentali, e chi meglio di Fiorello per condurle dopo il successo del suo piccolo varietà domenicale. Se l'esperimento dovesse funzionare, non è escluso che Fantastico possa tornare stabilmente nel palinsesto. Se invece dovesse deludere, rischierebbe di confermare che certi format appartengono a un'epoca definitivamente tramontata, e che tentare di riportarli in vita è un'operazione destinata al fallimento.