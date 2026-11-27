Pubblicazione: 27 novembre alle 09:00

A più di 43 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, una nuova rivelazione di Chi l'ha visto? riporta al centro delle indagini il ruolo dei servizi segreti italiani. Secondo quanto ricostruito dalla trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, la voce di uno dei misteriosi telefonisti che contattarono la famiglia della ragazza apparterrebbe a Claudio Martufi, ex agente del Sisde. Un nome tutt'altro che sconosciuto a chi segue il caso, dal momento che l'uomo sarebbe stato tra i primi investigatori a entrare nell'abitazione degli Orlandi dopo la scomparsa della quindicenne.

La notizia, diffusa giovedì 26 novembre 2026, arrivarelativi ad alcune registrazioni telefoniche risalenti al 1983. I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche di Roma avrebbero infatti isolato la voce di un uomo che contattò i familiari di Emanuela poco dopo quelin cui, dopo aver frequentato una lezione di musica nei pressi di piazza Sant'Apollinare.

A rendere particolarmente interessante la ricostruzione di Chi l'ha visto? è il fatto che Claudio Martufi fosse già finito all'attenzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Circa un anno fa, i commissari lo avevano individuato tra gli uomini delle forze investigative intervenuti nell'abitazione della famiglia. Insieme a lui c'era Giulio Gangi, all'epoca collaboratore del Sisde, il servizio segreto civile italiano.

Chi l'ha visto, fonte: Rai

Nel dicembre del 2025 Martufi era stato ascoltato dalla Commissione per circa due ore. Il contenuto della sua testimonianza rimane però sconosciuto, dal momento che l'ex agente aveva chiesto e ottenuto la secretazione integrale dell'audizione. La nuova ricostruzione televisiva potrebbe quindi offrire una diversa chiave di lettura di quella testimonianza, fermo restando che l'attribuzione della voce necessita di conferme ufficiali. Un altro elemento significativo riguarda il luogo in cui sarebbe stata recuperata la registrazione.

Secondo quanto anticipato dal TG1, l'audiocassetta si trovava nell'abitazione di, zio di Emanuela Orlandi, scomparso oltre dieci anni fa. Il materiale sarebbe stato acquisito dagli investigatorie successivamente sottoposto ad approfondimenti tecnici. Quella delle telefonate rappresenta. Nei giorni successivi alla scomparsa della ragazza, la famiglia ricevette diverse chiamate da persone che sostenevano di possedere informazioni utili al suo ritrovamento.

Tra queste figuravano quelle dei cosiddetti Pierluigi e Mario, oltre agli interventi del misterioso telefonista passato alla storia con il soprannome dell'Americano. Stabilire l'identità degli interlocutori potrebbe contribuire a chiarire la natura di quelle comunicazioni. Anche Pietro Orlandi ha accolto con interesse la notizia dell'individuazione di un possibile nuovo telefonista, sottolineando come un simile risultato, raggiunto dopo oltre quattro decenni, possa aprire ulteriori scenari investigativi. Nel frattempo, anche la famiglia di Mirella Gregori ha chiesto approfondimenti attraverso una perizia fonica.

La rivelazione di Chi l'ha visto? non equivale, tuttavia, alla soluzione del mistero. L'eventuale identificazione dell'ex agente come autore della telefonata non dimostrerebbe, da sola, un suo coinvolgimento nella scomparsa di Emanuela. Rimangono da chiarire il contenuto e le finalità della comunicazione, oltre all'eventuale rilevanza di quest'ultima nell'inchiesta. A distanza di oltre quattro decenni, una voce conservata su un'audiocassetta potrebbe dunque contribuire a ricostruire ciò che accadde nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa. Per la famiglia Orlandi, però, la domanda più importante rimane ancora senza risposta: che fine ha fatto Emanuela?