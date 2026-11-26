Pubblicazione: 26 novembre alle 20:46

Un venerdì decisamente diverso dal solito attende i telespettatori di Rai 1, che il 27 novembre 2026 dovranno rinunciare ad alcuni degli appuntamenti più amati del pomeriggio televisivo. Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta e L’Eredità non andranno infatti in onda per lasciare spazio a un importante evento sportivo che vedrà protagonista l'Italia. La rete ammiraglia della tv di Stato ha dovuto riorganizzare buona parte della propria programmazione, individuando anche una collocazione inusuale per il recupero della puntata della soap opera ambientata nel grande magazzino milanese.

A determinare il cambio di palinsesto è stata. Nella serata di mercoledì 25 novembre, gli azzurri hanno superatoal termine di una sfida tutt'altro che semplice. Dopo, a regalare alla squadra capitanata da Filippo Volandri il passaggio del turno sono stati Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, protagonisti del doppio decisivo.

L'Italia affronterà dunque la Repubblica Ceca venerdì 27 novembre alle ore 16 presso la BolognaFiere Arena. A differenza dei quarti di finale, trasmessi in esclusiva da SuperTennis, la semifinale degli azzurri sarà visibile in chiaro anche su Rai 1, in virtù dell'accordo raggiunto tra la tv di Stato e la Federazione Italiana Tennis e Padel. L'obiettivo della nazionale italiana è quello di conquistare il quarto titolo consecutivo, dopo i successi ottenuti nel 2023, 2024 e 2025.

La Vita in Diretta, fonte: YouTube

Stando alla nuova programmazione riportata online, il collegamento con Bologna inizierà alle 16 e proseguirà fino alle 17:55, per poi riprendere alle 18:05 e accompagnare il pubblico fino all'edizione serale del TG1. A essere risparmiata dal cambio di palinsesto sarà Caterina Balivo, che condurrà regolarmente La Volta Buona nella consueta fascia del primo pomeriggio. Una buona notizia arriva comunque per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore. La puntata inizialmente prevista per venerdì non sarà cancellata, ma dovrebbe essere recuperata sabato 28 novembre alle ore 15:20, sempre su Rai 1.

Una collocazione eccezionale per la soap, che permetterà agli spettatori di seguire le vicende dei protagonisti senza dover attendere l'inizio della settimana successiva. Tra gli sviluppi narrativi più attesi del prossimo episodio figurano l'arrivo di una lettera destinata a turbare gli equilibri di, la cui crescente complicità potrebbe avere nuove conseguenze. Non è stato invece annunciato un recupero analogo per

Salvo ulteriori variazioni, il quiz dovrebbe tornare sabato 28 novembre, mentre per il programma di approfondimento pomeridiano bisognerà attendere lunedì 30 novembre. Quello di venerdì, peraltro, potrebbe non essere l'unico cambiamento nella programmazione della Rai durante il fine settimana. Qualora l'Italia riuscisse a superare anche la Repubblica Ceca, gli azzurri tornerebbero in campo domenica 29 novembre alle ore 15 per disputare la finale della Coppa Davis. Un eventuale appuntamento che potrebbe costringere nuovamente la rete ammiraglia a rivedere i propri programmi.