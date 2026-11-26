Affari Tuoi, lo show di Martina Miliddi accende la serata: Francesco chiude a 60mila euro con Tommasino
Nella puntata di Affari Tuoi del 25 novembre 2026 Francesco del Molise vince 60mila euro accettando l'offerta del Dottore: nel suo pacco finale c'era Tommasino.
Puntata ricca di emozioni, colpi di scena e momenti di leggerezza quella di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 25 novembre 2026 su Rai 1, condotta da Stefano De Martino. A giocare per il Molise è stato Francesco, ex cestista alto due metri oggi agente di commercio, accompagnato dalla moglie Carla. Fin dai primi minuti il concorrente ha portato in studio la sua storia personale, raccontando di aver conosciuto Carla grazie a una pasta e patate preparata nel locale in cui lei lavorava, prima di costruire insieme una famiglia con le loro bambine.
Una mossa rischiosa che ha mantenuto alta la suspense fino alle battute conclusive, quando il concorrente è arrivato al duello finale con ancora in gioco il pacco da 200mila euro e l'amato Tommasino. Di fronte all'ultima proposta del Dottore da 60mila euro, Francesco ha scelto di fermarsi e accettare l'assegno, spiegando il desiderio di utilizzare la vincita per il viaggio di nozze mai fatto, per portare le figlie in un parco a tema e per regalarsi maggiore serenità economica.
L'apertura del pacco numero 19 ha poi confermato l'intuizione del concorrente: dentro c'era proprio Tommasino, evitando il rischio di tornare a casa a mani vuote. Non sono mancati, nel corso della trasmissione, i siparietti che animano l'access prime time di Rai 1: dalle battute di Herbert Ballerina fino all'esibizione di Martina Miliddi, protagonista di uno stacchetto sul bancone dei pacchisti che ha strappato sorrisi e commenti in studio prima del verdetto finale.