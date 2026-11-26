Pubblicazione: 26 novembre alle 12:41

Puntata ricca di emozioni, colpi di scena e momenti di leggerezza quella di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 25 novembre 2026 su Rai 1, condotta da Stefano De Martino. A giocare per il Molise è stato Francesco, ex cestista alto due metri oggi agente di commercio, accompagnato dalla moglie Carla. Fin dai primi minuti il concorrente ha portato in studio la sua storia personale, raccontando di aver conosciuto Carla grazie a una pasta e patate preparata nel locale in cui lei lavorava, prima di costruire insieme una famiglia con le loro bambine.

La partita di Francesco è partita con ile con un avvio incoraggiante, scandito da diversi pacchi blu eliminati e dal rifiuto di alcune proposte del Dottore, tra cui le offerte da 38mila euro e 46mila euro. Il tabellone ha però riservato anche momenti di tensione, come l'uscita del pacco dachiamato da Carla, dopo che l'amico Giovanni aveva raccomandato di portare avanti quel numero. La vera svolta della serata è arrivata quando Francesco ha deciso di accettare il cambio pacco, lasciando il numero 4 — in cui si nascondevano 50mila euro — per prendere

Una mossa rischiosa che ha mantenuto alta la suspense fino alle battute conclusive, quando il concorrente è arrivato al duello finale con ancora in gioco il pacco da 200mila euro e l'amato Tommasino. Di fronte all'ultima proposta del Dottore da 60mila euro, Francesco ha scelto di fermarsi e accettare l'assegno, spiegando il desiderio di utilizzare la vincita per il viaggio di nozze mai fatto, per portare le figlie in un parco a tema e per regalarsi maggiore serenità economica.

L'apertura del pacco numero 19 ha poi confermato l'intuizione del concorrente: dentro c'era proprio Tommasino, evitando il rischio di tornare a casa a mani vuote. Non sono mancati, nel corso della trasmissione, i siparietti che animano l'access prime time di Rai 1: dalle battute di Herbert Ballerina fino all'esibizione di Martina Miliddi, protagonista di uno stacchetto sul bancone dei pacchisti che ha strappato sorrisi e commenti in studio prima del verdetto finale.