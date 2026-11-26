Pubblicazione: 26 novembre alle 09:00

Manca esattamente un mese al Natale e anche nello studio de L'Eredità si comincia a respirare l'atmosfera delle feste. La puntata di mercoledì 25 novembre 2026 del game show di Rai 1 ha regalato al pubblico un nuovo e divertente siparietto tra Marco Liorni e le Professoresse Marta Antonucci e Ofelia Passaponti. Il conduttore ha approfittato di una domanda del quiz dedicata ai regali natalizi per stuzzicare le due ragazze, ottenendo una risposta all'insegna dell'autoironia.

Prima di affrontare l'argomento,aveva voluto rassicurarea proposito della nuova coreografia che stanno preparando. Nelle scorse puntate si era infatti scherzato più volte sulle difficoltà incontrate dalle ragazze. Il presentatore, tuttavia, ha invitato entrambe a non avere fretta, confessando di, eseguito sulleinsieme

Proprio questi ultimi sono diventati protagonisti, seppur indirettamente, del successivo scambio di battute. Marco Liorni ha chiesto alle Professoresse quale regalo non farebbero mai ai loro compagni di ballo per Natale. Dopo un breve confronto con Marta, Ofelia ha individuato la risposta perfetta: “Non regalerei mai un video di noi che balliamo”. Il riferimento alle difficoltà incontrate durante le prove ha divertito il conduttore, che ha promesso di rivolgere la stessa domanda ai due ballerini nella prossima puntata.

L'Eredità, fonte: Rai

La battuta arriva in un periodo di crescente sintonia tra Liorni e le nuove protagoniste del quiz. Dopo l'uscita di scena di Linda Pani e Greta Zuccarello, Marta e Ofelia hanno dovuto confrontarsi con le inevitabili aspettative del pubblico, particolarmente affezionato alle precedenti Professoresse. Una delle principali novità dell'edizione 2026/2027 de L'Eredità riguarda proprio gli intermezzi musicali, diventati più elaborati grazie all'introduzione dei due ballerini professionisti. Decisamente meno fortunata è stata la serata del campione Francesco, il professore di geografia che è riuscito a confermarsi dopo aver avuto la meglio su Alberta ai Cento secondi.

, il concorrente si è presentato all'ultima prova con un montepremi iniziale di, ridotto ada collegare erano “semplice”, “d'uso”, “casa”, “incendio” e “letterario”. Dopo aver riflettuto sulle possibili associazioni,ha deciso di puntare su “ambito”, una soluzione che non ha convinto Marco Liorni. Il conduttore ha quindi invitato, aiutandolo a comprendere quale fosse il collegamento corretto.

La parola vincente era “furto”. Francesco ha riconosciuto che difficilmente sarebbe riuscito a individuarla, dovendo così rinunciare agli 80.000 euro in palio. Anche il conduttore, del resto, aveva commesso un piccolo errore nella puntata precedente: Marco Liorni aveva sbagliato il titolo di una fiction durante la presentazione degli ospiti Antonio Folletto e Paola Minaccioni, regalando al pubblico un divertente momento di imbarazzo. Il professore avrà comunque un'altra occasione per rifarsi nella puntata di giovedì 26 novembre, quando tornerà nello studio de L'Eredità per difendere il titolo di campione.