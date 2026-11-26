Pubblicazione: 26 novembre alle 08:00

La mancata messa in onda della puntata di mercoledì 25 novembre di BellaMà ha aperto un nuovo capitolo nella controversa vicenda che vede protagonista Pierluigi Diaco. A poche ore dalla sostituzione della diretta con una selezione dei migliori momenti della trasmissione, intitolata BellaMix, gli autori e i collaboratori ai testi del programma hanno inviato una lettera di sostegno al conduttore. Dietro le quinte di Rai 2, tuttavia, la situazione sarebbe ben più complessa di quanto lasci intendere questa iniziativa, mentre proseguono gli accertamenti interni disposti dall'azienda.

Secondo le indiscrezioni,e, per conoscenza, a Daniele Cerioni, capostruttura Rai di riferimento per la trasmissione. Gli autori hanno rinnovato la propria fiducia nel presentatore, manifestando la volontà di portare avanti il programma. L'obiettivo sarebbe quello di riprendere regolarmente, dopo l'assenza del conduttore ufficialmente attribuita a un'indisposizione. La presa di posizione, però, non rappresenterebbe necessariamente

Stando alle informazioni raccolte da Fanpage, all'interno del gruppo di lavoro di BellaMà si sarebbero delineate posizioni contrastanti, tra chi continua a sostenere Diaco e chi avrebbe manifestato da tempo un disagio legato all'ambiente professionale. A complicare ulteriormente la situazione sarebbero stati alcuni episodi verificatisi dopo la diretta di martedì 24 novembre. Il conduttore avrebbe avuto un duro sfogo nei confronti di alcune persone presenti dentro e fuori dallo studio, alimentando nuove tensioni alla vigilia della sua assenza.

Pierluigi Diaco, fonte: YouTube

Una ricostruzione che, al momento, non ha ricevuto una conferma ufficiale da parte della Rai. Particolare attenzione è rivolta anche agli sviluppi dell'audit interno disposto da Viale Mazzini lo scorso 13 novembre. L'azienda aveva deciso di approfondire la gestione della trasmissione dopo le segnalazioni ricevute dalla direzione Daytime e la diffusione, da parte di Selvaggia Lucarelli, di alcune registrazioni audio fuori onda. Secondo le ultime indiscrezioni, dagli accertamenti starebbero emergendo elementi ancora più delicati rispetto a quelli diventati di dominio pubblico nelle scorse settimane. Non sono stati tuttavia resi noti né il loro contenuto né gli esiti dell'indagine.

Parallelamente resta aperto il procedimento avviato il 18 novembre dall'Agcom,dello scorso 3 novembre abbia rispettato gli obblighi del servizio pubblico relativi alla dignità della persona. Proprio quel confronto aveva dato origine alle polemiche, inducendo la Raie con i telespettatori. In attesa delle conclusioni dell'audit, i dirigenti dell'azienda potrebbero trovarsi nella necessità di rivedere temporaneamente il palinsesto pomeridiano della seconda rete.

Tra le soluzioni ipotizzate figurerebbero un prolungamento di Ore 14, condotto da Salvo Sottile, e un anticipo del programma di Andrea Delogu, così da coprire la fascia oraria normalmente occupata da BellaMà qualora si decidesse di sospenderlo in via cautelativa dopo la sospensione di ieri. Per il momento, però, non è stato annunciato alcun provvedimento di sospensione nei confronti di Pierluigi Diaco. Il prossimo appuntamento con BellaMà è previsto per giovedì 26 novembre alle 15:25 su Rai 2, in attesa di capire se la trasmissione tornerà effettivamente in diretta.