Pubblicazione: 25 novembre alle 13:39

Oggi, mercoledì 25 novembre, il pubblico di Rai 2 non troverà la consueta puntata di BellaMà. Al posto della trasmissione condotta da Pierluigi Diaco va in onda BellaMix, una selezione dei momenti salienti del programma. Lo stop a sorpresa arriva in una fase delicatissima per il format pomeridiano, segnata da indiscrezioni sui retroscena dietro le quinte e da procedimenti ancora aperti che coinvolgono la rete. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, nella giornata di martedì 24 novembre, subito dopo la conclusione della diretta, Pierluigi Diaco avrebbe urlato contro tutti, sia dentro sia fuori lo studio televisivo.

Una tensione che si inserisce in un clima già reso pesante dai fuori onda diffusi nelle scorse settimane daalzava la voce verso una persona fuori campo. Per la giornata di mercoledì 25 novembre, Diaco non dovrebbe presentarsi negli studi Rai per registrare la puntata, verosimilmente per motivi personali o di salute, rendendo così necessaria la messa in onda di un "meglio di" attraverso lo speciale BellaMix.

La pausa odierna contrasta nettamente con la linea adottata lunedì 23 novembre, quando il conduttore aveva scelto di proseguire come se nulla fosse accaduto. In quell'occasione aveva modificato all'improvviso la scaletta dopo la testimonianza di una giovane ospite sui disturbi alimentari, dedicandole l'intera puntata, abbracciandola e ribadendo a più riprese il concetto di servizio pubblico, senza mai fare alcun riferimento ai video e agli audio fuori onda né alle verifiche avviate dai vertici aziendali.

Sebbene la mancata messa in onda di oggi non sia direttamente collegata ai provvedimenti formali in corso, l'assenza del conduttore riaccende inevitably i riflettori sull'ipotesi di una possibile sospensione definitiva del programma. Sul tavolo restano infatti due nodi principali: da un lato l'audit interno disposto dalla Rai lo scorso 13 novembre, avviato in seguito alle segnalazioni pervenute dalla direzione Daytime in merito alla gestione della trasmissione; dall'altro il procedimento aperto dall'Agcom sulla puntata del 3 novembre, dedicata all'intervista ad Alberto Ravagnani, per accertare il pieno rispetto degli obblighi del servizio pubblico.

Il quadro resta dunque in continua evoluzione:, resta da capire se domani la programmazione tornerà alla normalità o se il futuro di BellaMà subirà ulteriori scossoni.