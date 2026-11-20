Il caso #Diaco. Ha sbagliato? Sì. Ma, bellama, ma… Nel frattempo ha acceso tre trasmissioni. Facciamo quattro: si è scomodato pure il tg. Se ha violato le regole, è giusto che venga punito. Ma prima ringraziatelo in ordine di share. E poi dategli quel posto da ballerino, se lo merita. Uno che fa ballare quattro programmi senza muovere un passo in pista è sprecato… se resta 😂 fermo! #BallandoConLeStellle