BellaMà: la Rai pensa già al dopo Diaco, spuntano due nomi per il nuovo palinsesto del pomeriggio
Il futuro di BellaMà è in bilico: spunta un'ipotesi di sospensione e la Rai valuta un piano alternativo per riorganizzare il pomeriggio.
Il futuro di BellaMà torna al centro delle indiscrezioni sul pomeriggio di Rai 2. Mentre Pierluigi Diaco continua regolarmente a condurre il programma, in casa Rai si starebbe valutando una possibile riorganizzazione del palinsesto nel caso in cui arrivasse uno stop alla trasmissione. L'ipotesi più concreta riguarderebbe due volti già presenti sulla rete, Salvo Sottile e Andrea Delogu. Non si tratterebbe di inserire nuovi programmi, ma di modificare gli orari di quelli attualmente in onda. Una soluzione che permetterebbe di coprire l'eventuale spazio lasciato libero da BellaMà senza stravolgere l'intera programmazione.
Nel frattempo, la dirigenza starebbe ragionando su come gestire un'eventuale uscita di scena del conduttore. Il direttore dell'Intrattenimento Day Time, Angelo Mellone, sarebbe coinvolto nella valutazione di un nuovo assetto per la fascia pomeridiana. L'idea sarebbe quella di utilizzare esclusivamente le risorse già presenti nella programmazione di Rai 2, evitando di introdurre nuovi volti o trasmissioni. In questo scenario, Ore 14, condotto da Salvo Sottile, potrebbe prolungarsi fino alle 16:00, occupando una parte dello spazio attualmente riservato a BellaMà.
Il secondo passaggio riguarderebbe Andrea Delogu. Il suo programma, La Porta Magica, potrebbe anticipare l'inizio alle 16:00, rispetto all'attuale collocazione delle 17:00. La modifica consentirebbe di ridisegnare il pomeriggio della seconda rete senza lasciare vuoti nella programmazione. L'operazione avrebbe anche una motivazione legata agli equilibri tra le reti, anticipare Delogu permetterebbe di evitare una sovrapposizione significativa con La Volta Buona, il contenitore di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, che nella stessa fascia si avvia alla conclusione per lasciare spazio alla soap Il Paradiso delle Signore.