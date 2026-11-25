Totti a Belve, la confusione su omosessualità e omofobia divide il pubblico: "Rispetto quello che pensano"
Totti a Belve confonde omofobia con omosessualità. La Fagnani lo corregge in diretta. L'ex capitano giallorosso in difficoltà su temi LGBT+. Polemiche social.
Francesco Totti è l'ottavo Re di Roma, una leggenda vivente del calcio italiano, un Capitano con la C maiuscola venerato da generazioni di tifosi. Ma quando l'ex numero 10 giallorosso si allontana dal rettangolo verde, le cose si complicano. E ieri sera a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, è successo esattamente questo: in quella che è già stata definita l'intervista più lunga della storia del programma, Totti si è trovato in difficoltà davanti a domande che esulano dal suo mondo. Ha generato un acceso dibattito sui social per la confusione tra omofobia e omosessualità.
La Fagnani ha cercato di chiarire: "No, non la può rispettare, perché l'omofobia è quando uno è contro l'idea che una persona possa essere omosessuale. Quindi si è sbagliato?" La risposta dell'ex capitano ha continuato a navigare in acque confuse: "Va bene, mi sono sbagliato, me lo stai a dire te. Però rispetto quello che loro pensano". E alla domanda "Loro chi?", Totti ha risposto: "Questi qua. Il giornalista che mi ha fatto la domanda".
L'impressione generale che gira sui social è che Francesco Totti abbia confuso i termini "omofobia" e "omosessualità", credendoli sinonimi, e che non abbia pienamente compreso la differenza neanche dopo la spiegazione. Una lettura più generosa del suo intervento suggerisce che l'ex Capitano volesse semplicemente dire che rispetta tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento, e che ognuno debba essere libero di seguire la propria strada. Una posizione ben diversa da quella di chi rispetta anche l'opinione degli omofobi, perché essere contrari a un orientamento sessuale non è un'opinione legittima, è discriminazione.
Non sono mancate le critiche anche nei confronti della conduttrice: "Delusione per Fagnani che non riesce a fare mezza domanda scomoda mentre ha passato a ridere tutta l'intervista per non farlo passare male". Qualcuno ha sottolineato che "nessuno si aspetta che Totti sia un luminare, nel 2026 questo modo di fare non fa ridere, mette tristezza".
La verità probabilmente sta nel mezzo: Francesco Totti è un uomo che ha fatto del proprio talento calcistico la sua fortuna, ma che con i libri e con certi temi ha avuto poca dimestichezza. Non è una giustificazione, è una constatazione. Il problema non è tanto il singolo scivolone linguistico, quanto il fatto che nel 2026 certe confusioni su temi fondamentali di diritti civili stonino particolarmente, anche quando vengono da un'icona nazionale.