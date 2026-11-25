Pubblicazione: 25 novembre alle 15:22

Francesco Totti è l'ottavo Re di Roma, una leggenda vivente del calcio italiano, un Capitano con la C maiuscola venerato da generazioni di tifosi. Ma quando l'ex numero 10 giallorosso si allontana dal rettangolo verde, le cose si complicano. E ieri sera a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, è successo esattamente questo: in quella che è già stata definita l'intervista più lunga della storia del programma, Totti si è trovato in difficoltà davanti a domande che esulano dal suo mondo. Ha generato un acceso dibattito sui social per la confusione tra omofobia e omosessualità.





dell'intervista è arrivato quando Francesca Fagnani ha poi riportato: "In passato lei ha detto 'io rispetto l'omofobia, rispetto la gente che vuole fare quella cosa, sono essere umani e vanno rispettati', ma secondo me lei voleva dire 'io rispetto l'omosessualità'".: "Ma sono due cose diverse, se uno è omofobo e l'altro è eh... eh. Ognuno ha il percorso suo, io ho una strada l'altro ha un'altra strada, non posso dirgli di cambiare strada. Io rispetto tutto, io rispetto tutto".: "No, non la può rispettare, perché l'omofobia è quando uno è contro l'idea che una persona possa essere omosessuale. Quindi si è sbagliato?": "Va bene, mi sono sbagliato, me lo stai a dire te. Però rispetto quello che loro pensano". E alla domanda "Loro chi?", Totti ha risposto: "Questi qua. Il giornalista che mi ha fatto la domanda".

L'impressione generale che gira sui social è che Francesco Totti abbia confuso i termini "omofobia" e "omosessualità", credendoli sinonimi, e che non abbia pienamente compreso la differenza neanche dopo la spiegazione. Una lettura più generosa del suo intervento suggerisce che l'ex Capitano volesse semplicemente dire che rispetta tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento, e che ognuno debba essere libero di seguire la propria strada. Una posizione ben diversa da quella di chi rispetta anche l'opinione degli omofobi, perché essere contrari a un orientamento sessuale non è un'opinione legittima, è discriminazione.



