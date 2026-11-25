Pubblicazione: 25 novembre alle 12:27

Ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda martedì 24 novembre, Francesco Totti si è raccontato a Francesca Fagnani evitando lunghe divagazioni sul passato sentimentale ma offrendo passaggi intensi sul presente familiare. L'ex capitano della Roma ha scelto di parlare soprattutto della distanza emotiva creatasi con i figli dopo la separazione da Ilary Blasi. Sul fronte più delicato dell'intervista, Totti ha ammesso che con i figli non c'è ancora stato un chiarimento approfondito sulla fine del matrimonio. pur comprendendo rabbia e delusione, ha sottolineato quanto pesi la chiusura attuale: secondo l'ex calciatore, alzare un muro non aiuta nessuno e alimenta solo distanza e contrasti.

"Con i miei figli non ci siamo ancora spiegati a proposito della fine del matrimonio. Ma spero che con il tempo capiscano quanto li amo. Desidero un loro abbraccio, un loro messaggioperché siamo contenti noi. Non devono mettere un muro, non serve a niente." Ha poi aggiunto: "Provoca solo contrasti, una distanza che tra genitori e figli è brutta. Ci sta che siano arrabbiati e delusi. Tutti siamo stati delusi perché è come se avessimo vissuto un lutto. Ma la realtà è questa e bisogna accettarla".

In questo snodo intimo, Totti ha riconosciuto di portarsi dietro schemi appresi in famiglia, in particolare il modo trattenuto di esprimere affetto ereditato dal padre. Ha ricordato la mancanza di parole d'amore e di abbracci da parte del genitore, ammettendo quanto gli sia mancato quel contatto e quanto oggi faccia fatica, a sua volta, a dire ciò che sente e a dimostrare vicinanza in modo spontaneo. Un passaggio in cui emerge il tentativo di cambiare abitudini radicate, pur tra esitazioni e rimpianti legati anche alla perdita del padre, indicata come il vero spartiacque della sua vita.

Alla fine del matrimonio con Ilary Blasi, Totti ha dedicato poche battute, ribadendo che la crisi non è stata superata e che la vicenda è già stata ampiamente affrontata in altre sedi. Più disteso il tono quando il discorso si è spostato su Noemi Bocchi, descritta come una persona sensibile capace di trasmettere serenità. Allo stesso tempo, l'ex calciatore ha smentito le voci su un matrimonio imminente: ha chiarito che non c'è nulla in programma e che non ha ancora fatto alcuna proposta.

Non sono mancati momenti più leggeri nel finale della chiacchierata, tra cui il racconto ironico della visita urologica per il controllo della prostata, mentretra conoscenti e persone vicine, avrebbe approfittato della sua disponibilità in passato.