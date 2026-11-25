Pubblicazione: 25 novembre alle 10:34

A volte basta un titolo, una somiglianza, un'associazione mentale per mandare in tilt anche il conduttore più navigato. È successo a Marco Liorni durante la puntata del 24 novembre de L'Eredità, quando il game show di Rai1 ha aperto le porte a due ospiti d'eccezione: Antonio Folletto e Paola Minaccioni, protagonisti della nuova fiction Una finestra vista lago. Proprio quel titolo, con il suo richiamo cinematografico, ha giocato un brutto scherzo al presentatore, regalando al pubblico uno di quei momenti di televisione autentica che fanno sorridere.





Marco Liorni e le professoresse a L'Eredità, fonte: Rai

La serata non prevedeva solo le consuete sfide di cultura generale e i siparietti ormai classici con le Professoresse.per affiancare Liorni nella lettura delle domande e delle curiosità collegate a ciascuna risposta. La loro presenza serviva a promuovere la fiction in onda quella stessa sera, mache non è passato inosservato., Liorni, dimenticando completamente le parole "con vista". Un errore apparentemente piccolo, ma sufficiente a. Il presentatore, sempre pronto a gestire gli imprevisti con professionalità e autoironia, ha subito trovato il colpevole: "Mi ha ingannato il film La finestra sul cortile", ha spiegato sorridendo,già citato in una precedente manche del gioco.

Ed eccolo qui, il maestro della suspense che fa capolino nel primetime di Rai1, seminando confusione tra finestre, laghi e cortili. La sovrapposizione mentale è comprensibile: quando un titolo evoca immediatamente un'opera iconica del cinema, il cervello può fare brutti scherzi, anche davanti a milioni di telespettatori.



