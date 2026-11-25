Marco Liorni e la gaffe a L'Eredità: sbaglia il titolo della fiction, imbarazzo in studio poi le risate
Marco Liorni confonde il titolo della fiction Una finestra vista lago con il film di Hitchcock durante L'Eredità del 24 novembre. Ospiti Folletto e Minaccioni.
A volte basta un titolo, una somiglianza, un'associazione mentale per mandare in tilt anche il conduttore più navigato. È successo a Marco Liorni durante la puntata del 24 novembre de L'Eredità, quando il game show di Rai1 ha aperto le porte a due ospiti d'eccezione: Antonio Folletto e Paola Minaccioni, protagonisti della nuova fiction Una finestra vista lago. Proprio quel titolo, con il suo richiamo cinematografico, ha giocato un brutto scherzo al presentatore, regalando al pubblico uno di quei momenti di televisione autentica che fanno sorridere.
Invece di annunciare correttamente Una finestra vista lago, Liorni ha parlato de La finestra sul lago, dimenticando completamente le parole "con vista". Un errore apparentemente piccolo, ma sufficiente a creare un attimo di imbarazzo in diretta. Il presentatore, sempre pronto a gestire gli imprevisti con professionalità e autoironia, ha subito trovato il colpevole: "Mi ha ingannato il film La finestra sul cortile", ha spiegato sorridendo, tirando in ballo il celebre thriller di Alfred Hitchcock già citato in una precedente manche del gioco.
Ed eccolo qui, il maestro della suspense che fa capolino nel primetime di Rai1, seminando confusione tra finestre, laghi e cortili. La sovrapposizione mentale è comprensibile: quando un titolo evoca immediatamente un'opera iconica del cinema, il cervello può fare brutti scherzi, anche davanti a milioni di telespettatori.
Una serata che ha confermato la formula vincente de L'Eredità: cultura, intrattenimento, ospiti e quei piccoli imprevisti che rendono la televisione in diretta sempre imprevedibile. Anche quando è Hitchcock, a distanza di decenni, a metterci lo zampino.