Marco Liorni inciampa a L'Eredità: l'annuncio su DOC tradisce un dettaglio che pochi si aspettavano

Pubblicazione: 13 novembre alle 09:39

La puntata del 12 novembre 2026 de L'Eredità ha regalato al pubblico non solo le consuete sfide tra concorrenti, ma anche un momento che ha svelato, involontariamente, i meccanismi della televisione italiana. Marco Liorni si è lasciato sfuggire un annuncio che ha tradito la natura registrata delle puntate, creando un piccolo cortocircuito temporale che non è passato inosservato agli spettatori più attenti.

Durante la Ghigliottina finale, poco prima che Riccardo affrontasse il gioco delle parole con un montepremi iniziale di 170 mila euro, Liorni ha annunciato: "Stasera c'è una grande puntata di DOC, è la penultima, un uccellino mi ha detto che ci sarà qualcosa di importante verso la soluzione del mistero".. La gaffe ha confermato che le puntate vengono registrate in anticipo e non trasmesse in diretta.

A difendere il titolo di campione era Simone, professore di francese, reduce dalla vittoria della puntata precedente senza aver conquistato il montepremi. Tra gli sfidanti c'erano Andrea, Maria Pia, Vittorio, Rosa, Fabrizio e Riccardo. Proprio quest'ultimo aveva ricevuto nella serata precedente una promessa speciale da Vittoria Puccini, pronta ad andare a trovarlo nella sua pizzeria. Durante le manche, Liorni ha anche scherzato con Fabrizio, studente di legge napoletano alla sua settima partecipazione: "Qui bisogna fare una vita monacale per mantenere il fisico e durare a L'Eredità".

Spazio anche alle Professoresse Marta e Ofelia, protagoniste di una coreografia sulle note di "Canto d'amore", accompagnate dai ballerini Amedeo e Gabriele. Liorni ha chiesto loro se avessero sempre sognato di lavorare in televisione. Marta ha risposto: "Assolutamente, da quando ero piccola, piccola, piccola". Il conduttore ha ricordato di averla vista in una pubblicità quando aveva appena sei anni, con un bambolotto. Ofelia ha raccontato invece di aver maturato questo desiderio crescendo: "Il sogno è nato crescendo, ho preso consapevolezza". Liorni ha concluso con soddisfazione: "Tutto si è realizzato, evviva, siamo felici di avervi tra noi".

Ofelia è stata protagonista anche di un siparietto durante "La Scossa". Dopo aver raggiunto Liorni, ha scherzato sul movimento fatto per accelerare: "Ho scalato le marce, ho frenato".. Alla domanda del conduttore, Ofelia ha ammesso di non essere particolarmente abile con il mascara: "Rischio di mettermi il mascara dentro all'occhio. Per me sono dei miti". La risposta corretta del sondaggio era "anziano con il cappello", una soluzione che ha suscitato la sua tenera reazione: "Che tenerezza".

Il triello finale ha visto sfidarsi Simone, Riccardo e Fabrizio. A conquistare per la terza volta l'accesso alla Ghigliottina è stato Riccardo, partito da un montepremi di 170 mila euro e arrivato a giocarsi 21.250 euro. Le cinque parole da collegare erano pensiero, esercizio, industriale, combattimento e mancanza. Il concorrente ha scelto "logica", ma la soluzione corretta era "stile": stile di pensiero, esercizio di stile, stile industriale, stile di combattimento e mancanza di stile. Nessuna vincita per Riccardo, che potrà riprovarci nelle prossime puntate.