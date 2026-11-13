Marco Liorni inciampa a L'Eredità: l'annuncio su DOC tradisce un dettaglio che pochi si aspettavano
Marco Liorni sorprende il pubblico a L'Eredità del 12 novembre 2026 con un annuncio su DOC e un momento inaspettato con le Professoresse.
La puntata del 12 novembre 2026 de L'Eredità ha regalato al pubblico non solo le consuete sfide tra concorrenti, ma anche un momento che ha svelato, involontariamente, i meccanismi della televisione italiana. Marco Liorni si è lasciato sfuggire un annuncio che ha tradito la natura registrata delle puntate, creando un piccolo cortocircuito temporale che non è passato inosservato agli spettatori più attenti.
A difendere il titolo di campione era Simone, professore di francese, reduce dalla vittoria della puntata precedente senza aver conquistato il montepremi. Tra gli sfidanti c'erano Andrea, Maria Pia, Vittorio, Rosa, Fabrizio e Riccardo. Proprio quest'ultimo aveva ricevuto nella serata precedente una promessa speciale da Vittoria Puccini, pronta ad andare a trovarlo nella sua pizzeria. Durante le manche, Liorni ha anche scherzato con Fabrizio, studente di legge napoletano alla sua settima partecipazione: "Qui bisogna fare una vita monacale per mantenere il fisico e durare a L'Eredità".
Spazio anche alle Professoresse Marta e Ofelia, protagoniste di una coreografia sulle note di "Canto d'amore", accompagnate dai ballerini Amedeo e Gabriele. Liorni ha chiesto loro se avessero sempre sognato di lavorare in televisione. Marta ha risposto: "Assolutamente, da quando ero piccola, piccola, piccola". Il conduttore ha ricordato di averla vista in una pubblicità quando aveva appena sei anni, con un bambolotto. Ofelia ha raccontato invece di aver maturato questo desiderio crescendo: "Il sogno è nato crescendo, ho preso consapevolezza". Liorni ha concluso con soddisfazione: "Tutto si è realizzato, evviva, siamo felici di avervi tra noi".
Il triello finale ha visto sfidarsi Simone, Riccardo e Fabrizio. A conquistare per la terza volta l'accesso alla Ghigliottina è stato Riccardo, partito da un montepremi di 170 mila euro e arrivato a giocarsi 21.250 euro. Le cinque parole da collegare erano pensiero, esercizio, industriale, combattimento e mancanza. Il concorrente ha scelto "logica", ma la soluzione corretta era "stile": stile di pensiero, esercizio di stile, stile industriale, stile di combattimento e mancanza di stile. Nessuna vincita per Riccardo, che potrà riprovarci nelle prossime puntate.