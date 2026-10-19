Le Pappardelle tornano a Reazione a Catena, Insegno si commuove: quanto hanno vinto di nuovo?

Pubblicazione: 19 ottobre alle 11:03

Il 18 ottobre 2026 si è chiuso uno dei capitoli più memorabili nella storia di Reazione a Catena. L'ultima puntata della stagione ha regalato emozioni, nostalgia e una sfida all'altezza delle aspettative, riportando in studio le squadre che hanno maggiormente fatto breccia nel cuore del pubblico. Protagoniste assolute le Pappardelle, il trio toscano composto da Francesca, Carolina e Maria Giulia, tornate a confrontarsi con le Due per Cento in quella che Pino Insegno ha definito "una lotta fra giganti".





Pappardelle di Reazione a Catena

La puntata conclusiva non poteva che essere speciale., vittorie straordinarie e qualche inevitabile sconfitta,tra campionesse, un modo per omaggiare sia le concorrenti sia il pubblico che ha seguito con passione ogni singola catena di parole.si sono presentate con un curriculum impressionante:come una delle squadre più forti di sempre nel quiz condotto da Insegno., hanno portato la loro esperienza maturata tra giugno e luglio, quando avevano scelto di ritirarsi per impegni lavorativi nonostante gli ottimi risultati. Il nome della squadra deriva da un particolare curioso: tutte e tre le componenti hanno gli occhi verdi, una caratteristica che riguarda solo il 2% della popolazione mondiale. Un dettaglio che non è sfuggito a Pino Insegno, che ha scherzato sul colore dei propri occhi scuri, strappando sorrisi al pubblico in studio.

L'atmosfera era carica di attesa. Le Pappardelle, diventate celebrità grazie alle loro performance televisive, hanno ammesso che nella vita quotidiana è cambiato poco: qualche saluto in più per strada, ma niente di clamoroso. La loro umiltà è rimasta intatta nonostante la popolarità conquistata. Anche le Due per Cento hanno confermato di essere rimaste le stesse, pur riconoscendo l'emozione di tornare negli studi Rai per questa occasione unica.





La sfida di fine stagione a #reazioneacatena: Pappardelle contro Due per Cento. I loro migliori risultati all’intesa vincente sono rispettivamente 15 e 10, le medie sono 8.9 e 7.6. La statistica quindi dà un pronostico a favore delle Pappardelle. Ma vediamo… Vincano le migliori https://t.co/PS2BNJx0AV — Reazione a Catena statistiche (@statisticheRaC) October 18, 2026

La partita è entrata nel vivo fin dalle prime manche., costruendo un vantaggio già nelle fasi iniziali. Le Pappardelle, portando a casa anche il premio dell'ultima manche e soprattutto confermandosi campionesse nell'occasione che più contava. Il totale delle loro vincite si attesta a, con 30 Ultime Catene indovinate su 49 tentativi. Numeri che parlano da soli e che certificano una continuità impressionante.

Pino Insegno, visibilmente emozionato e commosso, ha voluto dedicare gli ultimi minuti della puntata ai ringraziamenti. Si è avvicinato simbolicamente a Massimo, uno dei cameraman senior della trasmissione, stringendogli la mano: "Stringo la mano a te, Massimo, che sei il senior, per questo è come se la stringessi alle altre decine e decine di persone come te che hanno reso importante questa trasmissione. Grazie davvero. Grazie per averci seguito con affetto per tutta questa stagione, speriamo di avervi ridato tutto quello che voi ci avete dato nel corso di questa stagione". Parole semplici ma sincere, che hanno chiuso un'edizione particolarmente fortunata sul piano degli ascolti e dell'affetto del pubblico.



Da lunedì 19 ottobre il preserale di Rai 1 cambia volto. Al posto di Reazione a Catena torna L'Eredità, condotta da Marco Liorni insieme a due nuovi volti, mentre per rivedere Pino Insegno alla guida del quiz bisognerà attendere l'estate 2027, salvo variazioni di palinsesto. Le Pappardelle, invece, hanno già scritto l'ultima riga del loro percorso televisivo. Quarantanove puntate, un montepremi vicino ai 269mila euro e una parola finale indovinata quando non c'era più spazio per altri tentativi.