L’Eredità, arrivano due nuove Professoresse: chi sono Marta Antonucci e Ofelia Passaponti
L’Eredità torna su Rai 1 con Marco Liorni: Marta Antonucci e Ofelia Passaponti sono le nuove Professoresse. Tutte le novità della 25ª edizione.
C’è una novità che non passerà inosservata nella prossima edizione de L’Eredità. Il celebre quiz del preserale di Rai 1 torna con Marco Liorni alla conduzione, ma questa volta a cambiare volto al programma saranno soprattutto due new entry: Marta Antonucci e Ofelia Passaponti. Le due ragazze saranno infatti le nuove Professoresse del game show, prendendo parte a una stagione particolarmente importante per la storia del programma.
Un ruolo che le permetterà di affiancare Marco Liorni quotidianamente davanti al pubblico di Rai 1 e di entrare a far parte di uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Accanto a Marta Antonucci ci sarà Ofelia Passaponti, nome già conosciuto dagli appassionati di concorsi di bellezza. Nata a Siena nel 2000, Passaponti ha conquistato il titolo di Miss Italia 2024. La sua formazione non è però legata esclusivamente al mondo della moda.
Ha conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione e ha già avuto modo di misurarsi con la televisione, partecipando anche a La Corrida. Adesso per lei arriva una nuova sfida: entrare stabilmente nel cast de L’Eredità e accompagnare i concorrenti nelle diverse fasi del gioco. Il nuovo percorso delle due Professoresse è stato presentato come una tappa costruita su “talento, personalità e determinazione”. Una definizione che sintetizza il percorso che ha portato entrambe a conquistare uno spazio sempre più importante nel mondo dello spettacolo.
Una prova che aggiunge un ulteriore elemento di attenzione e rapidità al percorso dei partecipanti, prima di arrivare alle manche che il pubblico conosce già. Il momento più atteso resterà comunque la Ghigliottina, la fase finale che da anni rappresenta il simbolo de L’Eredità. Sarà ancora una volta il gioco in cui il concorrente dovrà mettere insieme gli indizi e trovare la parola vincente.
Le novità non riguardano soltanto le Professoresse. Marta Antonucci e Ofelia Passaponti saranno accompagnate nelle coreografie da Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, già protagonisti dell’edizione estiva di Eredità Summer. Il risultato sarà quindi un programma che punta a mantenere gli elementi più riconoscibili della sua formula, aggiungendo però nuovi volti e nuove dinamiche.