L’Eredità, arrivano due nuove Professoresse: chi sono Marta Antonucci e Ofelia Passaponti

Pubblicazione: 08 ottobre alle 11:13

C’è una novità che non passerà inosservata nella prossima edizione de L’Eredità. Il celebre quiz del preserale di Rai 1 torna con Marco Liorni alla conduzione, ma questa volta a cambiare volto al programma saranno soprattutto due new entry: Marta Antonucci e Ofelia Passaponti. Le due ragazze saranno infatti le nuove Professoresse del game show, prendendo parte a una stagione particolarmente importante per la storia del programma.

L’Eredità si prepara infatti a festeggiare i suoi 25 anni, con alcune modifiche alla formula e nuovi elementi pensati per accompagnare le sfide tra i concorrenti.. La 22enne romana ha studiato danza per oltre dieci anni e ha costruito il proprio percorso anche nel settore della moda. Nel 2023 è stata eletta Miss Roma, mentre negli ultimi anni ha iniziato a dedicarsi anche alla recitazione. Ora arriva uno degli appuntamenti più importanti della sua carriera televisiva: il debutto come Professoressa de L’Eredità.

Un ruolo che le permetterà di affiancare Marco Liorni quotidianamente davanti al pubblico di Rai 1 e di entrare a far parte di uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Accanto a Marta Antonucci ci sarà Ofelia Passaponti, nome già conosciuto dagli appassionati di concorsi di bellezza. Nata a Siena nel 2000, Passaponti ha conquistato il titolo di Miss Italia 2024. La sua formazione non è però legata esclusivamente al mondo della moda.

Ha conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione e ha già avuto modo di misurarsi con la televisione, partecipando anche a La Corrida. Adesso per lei arriva una nuova sfida: entrare stabilmente nel cast de L’Eredità e accompagnare i concorrenti nelle diverse fasi del gioco. Il nuovo percorso delle due Professoresse è stato presentato come una tappa costruita su “talento, personalità e determinazione”. Una definizione che sintetizza il percorso che ha portato entrambe a conquistare uno spazio sempre più importante nel mondo dello spettacolo.

Il loro ingresso rappresenta anche uno degli elementi di rinnovamento di una trasmissione che, pur mantenendo la propria identità, si prepara a celebrare un anniversario significativo. Tra le principali novità della nuova stagione c’èI concorrenti dovranno individuare un errore contenuto in una frase e correggerlo.

Una prova che aggiunge un ulteriore elemento di attenzione e rapidità al percorso dei partecipanti, prima di arrivare alle manche che il pubblico conosce già. Il momento più atteso resterà comunque la Ghigliottina, la fase finale che da anni rappresenta il simbolo de L’Eredità. Sarà ancora una volta il gioco in cui il concorrente dovrà mettere insieme gli indizi e trovare la parola vincente.

Le novità non riguardano soltanto le Professoresse. Marta Antonucci e Ofelia Passaponti saranno accompagnate nelle coreografie da Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, già protagonisti dell’edizione estiva di Eredità Summer. Il risultato sarà quindi un programma che punta a mantenere gli elementi più riconoscibili della sua formula, aggiungendo però nuovi volti e nuove dinamiche.

L’appuntamento con la nuova edizione de. Per Marco Liorni sarà dunque un nuovo capitolo alla guida dello storico quiz, mentre per Marta Antonucci e Ofelia Passaponti sarà il debutto in uno dei preserali più seguiti della televisione italiana. Il 25° anniversario diventa così l’occasione per rinnovare il programma senza stravolgerne l’identità: nuovi volti, una nuova prova e il ritorno di una sfida che continua a tenere il pubblico incollato alla televisione, fino all'immancabile Ghigliottina.