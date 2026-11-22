Pubblicazione: 22 novembre alle 09:15

Ci sono ritorni che valgono molto più di una semplice apparizione televisiva, soprattutto quando arrivano dopo mesi segnati da un dolore difficile da raccontare. È quello che è accaduto durante l'ottava puntata di Ballando con le Stelle, trasmessa sabato 21 novembre 2026 su Rai 1, quando Paolo Belli è tornato davanti alle telecamere dopo il tragico incidente dello scorso luglio. Ad accoglierlo è stata Milly Carlucci, che non ha nascosto la propria emozione nel ritrovare l'amico e storico compagno di lavoro. Ma il momento più intenso è arrivato quando il cantante ha voluto rivolgere un pensiero alla famiglia di Alessandro Magnani, l'uomo di 41 anni che ha perso la vita nell'incidente che lo ha coinvolto.

in una veste completamente diversa rispetto al passato. Per questa occasione speciale non ha ripreso il suo tradizionale ruolo nella Sala delle Stelle, ma è stato protagonista delloe, ritrovando in pista, con la quale. Un appuntamento particolarmente atteso, soprattutto dopo la decisione annunciata a settembre di non comparire in video durante la nuova stagione del programma. All'epoca, infatti, lae l'artista avevano concordato una pausa dalle apparizioni televisive, pur mantenendo

Il ritorno di Paolo Belli è stato accolto con grande affetto da Milly Carlucci, che ha ricordato il rapporto costruito nel corso degli anni e la vicinanza dimostrata nei mesi più difficili. La conduttrice lo ha presentato come un amico carissimo, sottolineando come abbia affrontato quanto accaduto con grande dignità e un rigore morale che lei stessa ha voluto riconoscere pubblicamente. Poi è arrivato un saluto particolarmente affettuoso, rivolto al suo “fratellino Paolo Belli”, prima di un abbraccio che ha reso ancora più emozionante il ritorno dell'artista nello studio.

Milly ha voluto attribuire un valore speciale anche alla sua partecipazione come Ballerino per una notte, annunciando che il tesoretto della serata avrebbe raggiunto i 60 punti proprio grazie alla presenza di Belli. Ma il cantante, visibilmente coinvolto dall'emozione, ha subito riportato l'attenzione su un argomento molto più doloroso. “Voglio abbracciare mamma Lina e tutta la famiglia di Alessandro come se non ci fosse un domani”, ha dichiarato, rivolgendo il proprio pensiero ai familiari di Alessandro Magnani.

, considerando quanto accaduto il 13 luglio 2026 a, in provincia di Reggio Emilia,, mentre si trovava in bicicletta, è rimasto coinvolto in uno scontro con il quarantunenne Alessandro Magnani, che ha perso la vita.In seguito all'incidente, laha aperto un fascicolo per omicidio stradale e il cantante è stato iscritto nel registro degli indagati, nell'ambito degli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Da quel momento, Paolo Belli aveva scelto di interrompere i propri impegni artistici e di allontanarsi temporaneamente dalle telecamere, attraversando un periodo particolarmente difficile. Milly Carlucci si è unita al suo pensiero per la famiglia di Alessandro, ricordando anche gli amici dell'uomo scomparso e pronunciando alcune parole molto profonde sulla fragilità dell'esistenza. “La vita delle volte è veramente troppo crudele”, ha osservato la conduttrice, spiegando come alcuni eventi possano lasciare ferite che nulla riesce davvero a cancellare.

Subito dopo, però, ha voluto sottolineare l'importanza di provare a riprendere il proprio cammino: “Oggi siamo qui anche per ricominciare”. Il ritorno a Ballando con le Stelle ha rappresentato proprio questo per Paolo Belli, che ha raccontato di aver trascorso settimane e mesi lontano dal pubblico, cercando di affrontare quanto accaduto. Il cantante ha spiegato di essersi isolato per molto tempo, sentendo soprattutto il bisogno di restare da solo con i propri pensieri e con il ricordo di Alessandro Magnani.

Soltanto successivamente ha iniziato a comprendere quanto fosse importante recuperare, senza per questo dimenticare la tragedia. A convincerlo è stata ancheha sempre avuto nella sua vita. Belli ha raccontato di aver riscoperto il significato di un'espressione molto conosciuta, quella secondo cui il lavoro nobilita l'uomo., ma che soltanto dopo l'incidente ha iniziato a comprendere in maniera diversa.

Per lui, tornare a lavorare è diventato una forma di sostegno personale, un'occasione per ritrovare gradualmente la familiarità con un ambiente che aveva rappresentato una parte fondamentale della sua esistenza. L'artista ha confessato che proprio entrando nuovamente nello studio di Ballando con le Stelle, il giorno prima della diretta, aveva iniziato a sentirsi finalmente a proprio agio, quasi fosse tornato nel salotto di casa. Non a caso, il suo ritorno è stato accompagnato da una frase semplice ma particolarmente significativa: “Questa è casa”.

Paolo Belli, fonte: YouTube

Un'espressione che racconta il legame costruito con Milly Carlucci, con i professionisti della trasmissione e con il pubblico che lo ha seguito per tanti anni. Paolo Belli ha voluto ringraziare anche le persone che lo hanno incoraggiato a riprendere la propria attività, dalla moglie ai componenti della sua band, fino agli spettatori che gli hanno manifestato affetto durante i mesi di assenza. Il suo ritorno è stato accompagnato inoltre dalla presentazione del nuovo brano Come se non ci fosse un domani, una canzone che ha dato un significato ulteriore alla sua presenza sul palco.

Ma la serata non ha rappresentato soltanto un appuntamento isolato., in occasione della maratona benefica di Telethon, per partecipare all'apertura del numeratore della raccolta fondi. Una proposta che il cantante ha accolto con entusiasmo, confermando la volontà di riprendere gradualmente

L'abbraccio con Milly Carlucci rimane così una delle immagini più significative dell'ottava puntata di Ballando con le Stelle. Un incontro fatto di affetto, memoria e riconoscenza, nel quale il ritorno alla musica e alla televisione si è intrecciato inevitabilmente con il ricordo di una tragedia. Per Paolo Belli, tornare davanti alle telecamere non significa cancellare quello che è successo. Significa provare a riprendere il proprio cammino, portando con sé il ricordo di Alessandro Magnani e il dolore per una vicenda che ha cambiato profondamente la sua vita.