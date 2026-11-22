Ballando con le Stelle, Carlucci difende Mariotto sul caso Tg1: poi la decisione su Barbara d'Urso
Milly Carlucci interviene sul caso Mariotto-d'Urso a Ballando con le Stelle, smentisce di aver coinvolto il Tg1 e annuncia una decisione per spegnere le polemiche.
Il caso del profumo che ha scatenato lo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle continua a far discutere, ma questa volta è Milly Carlucci a intervenire con parole particolarmente decise, chiarendo alcuni retroscena che negli ultimi giorni hanno alimentato la polemica. Ospite della puntata di Tv Talk del 21 novembre 2026, la conduttrice ha difeso il giurato, respinto le accuse di aver coinvolto personalmente il Tg1 nella vicenda e spiegato perché abbia deciso di separare i due protagonisti durante la nuova puntata del programma.
Da quel momento, il cosiddetto profumo-gate ha conquistato uno spazio sempre maggiore nel dibattito televisivo, arrivando persino al Tg1, dove Milly Carlucci è intervenuta per commentare l'accaduto. Proprio questa apparizione ha alimentato alcune ricostruzioni secondo cui sarebbe stata la stessa conduttrice a sollecitare l'intervento del telegiornale. Un'ipotesi che Milly ha deciso di smentire categoricamente durante Tv Talk. “Io non ho la potenza di convocare il Tg1, il Tg1 ci ha chiamati e hanno chiesto di fare un'intervista”, ha spiegato, sottolineando come la vicenda avesse ormai assunto una rilevanza mediatica tale da attirare l'attenzione anche delle principali testate giornalistiche.
Secondo Carlucci, infatti, il pubblico avrebbe manifestato un particolare interesse per una discussione televisiva più leggera rispetto ai temi abitualmente affrontati dall'informazione nazionale. Ma le parole più significative sono arrivate quando la conversazione si è spostata sul comportamento di Guillermo Mariotto. La presentatrice ha ricordato che lo stilista fa parte del programma da oltre vent'anni e che, nel corso delle varie edizioni, non sono mai mancati momenti di grande esuberanza. Proprio per questo, ha invitato a considerare il gesto del profumo nel contesto del personaggio televisivo.
La produzione ha quindi chiesto a Mariotto di scusarsi, nel tentativo di chiudere una discussione che, secondo Milly, aveva raggiunto proporzioni eccessive. Lo stilista avrebbe accettato di esprimere il proprio dispiacere per il disagio provocato, continuando però a negare qualsiasi intenzione di offendere Barbara D'Urso. Carlucci è tornata anche sulle accuse secondo cui Ballando con le Stelle starebbe alimentando volontariamente la polemica per ottenere maggiore visibilità. “Viene il sospetto che a tutti conviene mettere il dito nella torta”, ha osservato, prima di spiegare che la produzione avrebbe cercato soprattutto di impedire che le diverse ricostruzioni finissero per allontanarsi dalla realtà dei fatti.
Il punto centrale, secondo la conduttrice, riguarda proprio il modo in cui una vicenda televisiva può essere raccontata e interpretata dall'opinione pubblica. “Qui non vince la verità, ma la narrazione più convincente”, ha affermato, sintetizzando la difficoltà di riportare la discussione su un piano meno conflittuale. E proprio per dimostrare che la trasmissione non vuole continuare a sfruttare il caso, Milly Carlucci ha annunciato una decisione concreta: cambiare la disposizione dei posti. Durante la puntata del 21 novembre, infatti, Barbara D'Urso non si è seduta più accanto a Guillermo Mariotto, ma ha preso il posto di Alberto Matano, che si è offerto di fare da elemento di separazione tra i due.
Il cambio di posto rappresenta quindi una decisione presa dalla produzione, nel tentativo di evitare nuove tensioni e riportare l'attenzione sulle esibizioni dei concorrenti. Resta però da capire se basterà davvero a chiudere una delle polemiche più discusse di questa edizione di Ballando con le Stelle. Perché, nonostante i tentativi di Milly Carlucci di ridimensionare l'accaduto, le interpretazioni del gesto di Mariotto continuano a essere profondamente differenti.
Da una parte lo stilista sostiene di non aver voluto offendere la collega, dall'altra Barbara D'Urso ha raccontato pubblicamente il disagio vissuto durante la diretta. Milly Carlucci sembra però aver preso una posizione precisa: difendere entrambi senza trasformare il loro scontro nel protagonista assoluto del programma. La nuova disposizione dei posti ha rappresentato il primo banco di prova di questa strategia. E soltanto il tempo potrà chiarire se il profumo-gate sia davvero destinato a diventare un ricordo oppure se ci saranno ancora nuove occasioni di confronto.