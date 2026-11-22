Pubblicazione: 22 novembre alle 08:00

Il caso del profumo che ha scatenato lo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle continua a far discutere, ma questa volta è Milly Carlucci a intervenire con parole particolarmente decise, chiarendo alcuni retroscena che negli ultimi giorni hanno alimentato la polemica. Ospite della puntata di Tv Talk del 21 novembre 2026, la conduttrice ha difeso il giurato, respinto le accuse di aver coinvolto personalmente il Tg1 nella vicenda e spiegato perché abbia deciso di separare i due protagonisti durante la nuova puntata del programma.

Una scelta che, secondo le sue parole, avrebbe un obiettivo ben preciso: dimostrare chenon ha alcuna intenzione di sfruttare lo scontro per aumentare gli ascolti. La vicenda è esplosa durante la puntata del 14 novembre, quandomentre discuteva con, lamentando la presenza di un cattivo odore. Un gesto che la conduttrice ha interpretato come un'offesa personale, reagendo duramente davanti alle telecamere.

Da quel momento, il cosiddetto profumo-gate ha conquistato uno spazio sempre maggiore nel dibattito televisivo, arrivando persino al Tg1, dove Milly Carlucci è intervenuta per commentare l'accaduto. Proprio questa apparizione ha alimentato alcune ricostruzioni secondo cui sarebbe stata la stessa conduttrice a sollecitare l'intervento del telegiornale. Un'ipotesi che Milly ha deciso di smentire categoricamente durante Tv Talk. “Io non ho la potenza di convocare il Tg1, il Tg1 ci ha chiamati e hanno chiesto di fare un'intervista”, ha spiegato, sottolineando come la vicenda avesse ormai assunto una rilevanza mediatica tale da attirare l'attenzione anche delle principali testate giornalistiche.

Barbara d'Urso e Milly Carlucci, fonte: YouTube

Secondo Carlucci, infatti, il pubblico avrebbe manifestato un particolare interesse per una discussione televisiva più leggera rispetto ai temi abitualmente affrontati dall'informazione nazionale. Ma le parole più significative sono arrivate quando la conversazione si è spostata sul comportamento di Guillermo Mariotto. La presentatrice ha ricordato che lo stilista fa parte del programma da oltre vent'anni e che, nel corso delle varie edizioni, non sono mai mancati momenti di grande esuberanza. Proprio per questo, ha invitato a considerare il gesto del profumo nel contesto del personaggio televisivo.

“Con Mariotto abbiamo avuto vari momenti di esuberanza. Non c'è stata un'offesa alla persona, dove sta l'offesa di genere?”, ha dichiarato, contestando l'interpretazione secondo cuiavrebbe rappresentato. Una posizione netta, che non cancella però il disagio manifestato dalla conduttrice.ha riconosciuto che la situazione avrebbe potuto essere vissuta diversamente se fosse stata interpretata come una provocazione ironica, ma ha anche ammesso che questo non è accaduto.

La produzione ha quindi chiesto a Mariotto di scusarsi, nel tentativo di chiudere una discussione che, secondo Milly, aveva raggiunto proporzioni eccessive. Lo stilista avrebbe accettato di esprimere il proprio dispiacere per il disagio provocato, continuando però a negare qualsiasi intenzione di offendere Barbara D'Urso. Carlucci è tornata anche sulle accuse secondo cui Ballando con le Stelle starebbe alimentando volontariamente la polemica per ottenere maggiore visibilità. “Viene il sospetto che a tutti conviene mettere il dito nella torta”, ha osservato, prima di spiegare che la produzione avrebbe cercato soprattutto di impedire che le diverse ricostruzioni finissero per allontanarsi dalla realtà dei fatti.

Mariotto a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

Il punto centrale, secondo la conduttrice, riguarda proprio il modo in cui una vicenda televisiva può essere raccontata e interpretata dall'opinione pubblica. “Qui non vince la verità, ma la narrazione più convincente”, ha affermato, sintetizzando la difficoltà di riportare la discussione su un piano meno conflittuale. E proprio per dimostrare che la trasmissione non vuole continuare a sfruttare il caso, Milly Carlucci ha annunciato una decisione concreta: cambiare la disposizione dei posti. Durante la puntata del 21 novembre, infatti, Barbara D'Urso non si è seduta più accanto a Guillermo Mariotto, ma ha preso il posto di Alberto Matano, che si è offerto di fare da elemento di separazione tra i due.

Una modifica che, secondo la padrona di casa, dovrebbe contribuire a. “Siccome lei ha reagito con fastidio a questa situazione, per dimostrare che non stiamo cercando il punto di share, la spegniamo spostandoli di posto”, ha spiegato. Una scelta che arriva dopo giorni di dichiarazioni, chiarimenti e tentativi di riconciliazione, durante i quali, pur confermando. La conduttrice aveva inoltre precisato di non aver chiesto personalmente lo spostamento, spiegando che avrebbe continuato a lavorare anche mantenendo la posizione precedente.

Il cambio di posto rappresenta quindi una decisione presa dalla produzione, nel tentativo di evitare nuove tensioni e riportare l'attenzione sulle esibizioni dei concorrenti. Resta però da capire se basterà davvero a chiudere una delle polemiche più discusse di questa edizione di Ballando con le Stelle. Perché, nonostante i tentativi di Milly Carlucci di ridimensionare l'accaduto, le interpretazioni del gesto di Mariotto continuano a essere profondamente differenti.

Da una parte lo stilista sostiene di non aver voluto offendere la collega, dall'altra Barbara D'Urso ha raccontato pubblicamente il disagio vissuto durante la diretta. Milly Carlucci sembra però aver preso una posizione precisa: difendere entrambi senza trasformare il loro scontro nel protagonista assoluto del programma. La nuova disposizione dei posti ha rappresentato il primo banco di prova di questa strategia. E soltanto il tempo potrà chiarire se il profumo-gate sia davvero destinato a diventare un ricordo oppure se ci saranno ancora nuove occasioni di confronto.