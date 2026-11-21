Pubblicazione: 21 novembre alle 15:00

Chi non può attendere la messa in onda televisiva tradizionale può già immergersi nell'epopea dei fratelli Panini, quella famiglia modenese che ha trasformato dei semplici rettangoli di carta in un fenomeno culturale capace di attraversare generazioni. I primi due episodi de La famiglia Panini – L'avventura delle figurine sono infatti già disponibili in anteprima sulla piattaforma streaming della Rai, completamente gratuiti.





. Un'opportunità ghiotta per chi vuole scoprire in anticipo come una madre vedova e i suoi otto figli siano riusciti a costruire un impero editoriale partendo da un'edicola del centro di Modena.in prima serata e successivamente sarà disponibile anche su Disney+.

La storia prende avvio negli anni Trenta, quando Antonio e Olga Panini lasciano la campagna per trasferirsi a Modena con i loro otto figli: quattro maschi e quattro femmine, e nelle tasche poco più che speranze. I primi tentativi imprenditoriali si rivelano fallimentari, come quella piccola produzione di sapone che nessuno compra. Quando Antonio muore prematuramente, Olga si ritrova sola a mandare avanti una famiglia numerosa in un'Italia che fatica a risollevarsi.



È qui che entra in scena l'intuizione che cambierà tutto. Su consiglio della figlia maggiore Veronica, Olga decide di indebitarsi per rilevare un'edicola in piazza Duomo, proprio nel cuore pulsante della città. È convinta che i giornali rappresentino il futuro, che la carta stampata possa diventare un ponte verso una vita migliore. E non sbaglia, anche se il percorso sarà più tortuoso e creativo di quanto potesse immaginare.