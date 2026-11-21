La Famiglia Panini, puoi vedere le prime due puntate in anteprima: ecco come fare gratis
I primi due episodi de La famiglia Panini sono già disponibili gratis in anteprima. Scopri dove vedere in streaming la serie sui fratelli Panini.
Chi non può attendere la messa in onda televisiva tradizionale può già immergersi nell'epopea dei fratelli Panini, quella famiglia modenese che ha trasformato dei semplici rettangoli di carta in un fenomeno culturale capace di attraversare generazioni. I primi due episodi de La famiglia Panini – L'avventura delle figurine sono infatti già disponibili in anteprima sulla piattaforma streaming della Rai, completamente gratuiti.
La storia prende avvio negli anni Trenta, quando Antonio e Olga Panini lasciano la campagna per trasferirsi a Modena con i loro otto figli: quattro maschi e quattro femmine, e nelle tasche poco più che speranze. I primi tentativi imprenditoriali si rivelano fallimentari, come quella piccola produzione di sapone che nessuno compra. Quando Antonio muore prematuramente, Olga si ritrova sola a mandare avanti una famiglia numerosa in un'Italia che fatica a risollevarsi.
È qui che entra in scena l'intuizione che cambierà tutto. Su consiglio della figlia maggiore Veronica, Olga decide di indebitarsi per rilevare un'edicola in piazza Duomo, proprio nel cuore pulsante della città. È convinta che i giornali rappresentino il futuro, che la carta stampata possa diventare un ponte verso una vita migliore. E non sbaglia, anche se il percorso sarà più tortuoso e creativo di quanto potesse immaginare.
A guidare la narrazione è Serena Rossi, che interpreta Olga Cuoghi Panini con una dedizione che l'ha portata a studiare per 96 ore l'accento modenese. L'attrice ha descritto il suo personaggio come "una roccia" e "il porto sicuro" della famiglia, incarnando quella forza silenziosa tipica delle donne italiane del dopoguerra, capaci di tenere insieme nuclei familiari numerosi con una combinazione di pragmatismo e visione.
Per intere generazioni di italiani, aprire una bustina e cercare il calciatore mancante è stato un piccolo rito, un gesto carico di attesa e speranza. Dietro quei rettangoli colorati c'è la storia di una famiglia vera, di sacrifici e intuizioni, di un'Italia capace di inventarsi e reinventarsi. E adesso quella storia vera è pronta per essere raccontata sullo schermo, episodio dopo episodio, partendo proprio da quei primi due disponibili in streaming che mostrano le origini di un sogno diventato realtà.