Pubblicazione: 21 novembre alle 09:00

Le tensioni tra Ornella Muti e Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle non si sono esaurite davanti alle telecamere di Rai 1. Dopo l'acceso confronto andato in scena durante la puntata di sabato 14 novembre 2026, l'attrice si è lasciata andare a uno sfogo particolarmente duro dietro le quinte, pronunciando parole che non sono passate inosservate. Un momento che il pubblico non aveva visto durante la diretta, ma che è stato mostrato nella nuova puntata di Ballando Segreto, il format disponibile su RaiPlay.

A riportare l'attenzione sulla vicenda è stato proprio il filmato pubblicato venerdì 20 novembre, nel qualetorna nella. L'attrice appare amareggiata per quanto accaduto e trova qualcuno disposto ad ascoltarla:, la ballerina che partecipa alla competizione insieme ad. È proprio parlando con lei che Muti lascia emergere tutta la propria insofferenza. L'attrice spiega di non amare le discussioni pubbliche e di aver cercato a lungo di evitare uno scontro diretto con la giurata. Questa volta, però, la situazione sarebbe diventata difficile da sopportare.

“Mi hai proprio rotto il cavolo (censuriamo)”, si lascia sfuggire Ornella, riferendosi alla conduttrice. Una frase particolarmente esplicita, accompagnata dalla spiegazione di aver provato a esprimere il proprio malcontento in maniera più educata, prima che il confronto assumesse toni decisamente più aggressivi. Ma dietro la rabbia sembra esserci soprattutto una forte delusione. “Non è bello litigare con un'altra donna”, aggiunge l'attrice, lasciando intendere che avrebbe preferito affrontare le divergenze in modo diverso.

Ornella Muti a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

Per comprendere le ragioni di questo sfogo bisogna tornare alla settima puntata di Ballando con le Stelle, quando Ornella Muti aveva deciso di rispondere alle osservazioni di Barbara d'Urso, interrompendo un silenzio che aveva mantenuto durante le precedenti settimane di gara. L'attrice aveva infatti contestato il modo in cui la giurata si era rapportata a lei, accusandola di creare continuamente paragoni tra le rispettive esperienze. Un confronto che aveva rapidamente acceso gli animi all'interno dello studio, attirando l'attenzione degli altri protagonisti del programma.

Ma proprio mentre la discussione sembrava destinata a proseguire,aveva spostato completamente l'attenzione su, dando vita a un altro episodio destinato a far discutere. Il giurato aveva infatti estratto una boccetta di profumo, iniziando a spruzzarlo in direzione della collega e accompagnando il gesto con una provocazione sul suo odore. Una scena chee che, nei giorni successivi, era stata ribattezzata sui social come il profumo gate.

Lo scontro tra Mariotto e Barbara aveva inevitabilmente messo in secondo piano quello precedente con Ornella Muti, trasformando la puntata in uno degli appuntamenti più discussi della stagione. Ed è proprio su questa circostanza che l'attrice torna a riflettere nel filmato di Ballando Segreto. Parlando con Gioia Giovanatti, Muti osserva che la successiva polemica con Mariotto ha contribuito a ridimensionare la tensione nata tra lei e Barbara. Un aspetto che considera importante, anche perché non avrebbe voluto trascinare ulteriormente il confronto.

Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

Il malessere dell'attrice, tuttavia, non sembra riguardare soltanto quanto accaduto durante l'ultima diretta. In un altro momento del dietro le quinte, Ornella aveva confidato a Milly Carlucci di aver percepito una certa ostilità nel rapporto con la giuria, spiegando di aver scelto fino a quel momento di rispettare i ruoli senza rispondere alle provocazioni. La protagonista di numerosi successi del cinema italiano aveva sottolineato quanto trovasse poco elegante affrontare determinate questioni davanti a tutti, sostenendo che alcuni chiarimenti sarebbe stato preferibile gestirli privatamente.