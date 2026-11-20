Pubblicazione: 20 novembre alle 14:56

Il caso scoppiato a Ballando con le Stelle continua a infiammare il dibattito televisivo, a pochi giorni dal duro confronto in diretta tra Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso. Dopo le scuse iniziali arrivate a caldo e il successivo passo indietro dello stilista, che aveva chiarito di non sentirsi pentito per quanto accaduto in studio, il giurato ha deciso di tornare sull'argomento in collegamento con La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1.

Nel corso dell'intervento televisivo, Mariotto ha rivendicato il proprio rapporto con il pubblico reale, prendendo le distanze dalle dinamiche dei social media, definiti senza mezzi termini una "sputacchiera". Secondo lo stilista, l'affetto autentico si misura lontano dagli schermi e dalle polemiche digitali: "L'amore che ho riscontrato nel pubblico,Mi amano. Per strada, dalle macchine, ma anche ai semafori mi dicono "ti amo"".

Parole che suonano come una frecciata diretta alle reazioni e agli sfoghi di Barbara d'Urso all'indomani della puntata incriminata, segnata dalle frasi al vetriolo e dal discusso episodio del profumo spruzzato in diretta. Mariotto ha insistito sul senso critico degli spettatori che incontra quotidianamente: "Ho capito quanto questa gente è meravigliosa, quanto sono meravigliosi, quanto non si bevono le finzioni e quanto stanno sul pezzo. Io vivo per strada e non sui social. La gente è intelligente e sa dove stanno le cose fatte per bene".

Incalzato da Caterina Balivo sulla possibile riorganizzazione del tavolo dei giudici in vista del prossimo appuntamento del sabato sera, Mariotto ha accolto con favore l'idea di avere Alberto Matano accanto a sé al posto di Barbara d'Urso. Pur lasciando l'ultima parola alla produzione e alla padrona di casa, lo stilista ha commentato con la consueta ironia: "Se Alberto viene accanto a me sarà il profumo della saggezza accanto al profumo della libertà, sarebbe una bella giocata. Due profumi sono meglio che uno. Non è vero che il troppo profumo fa venire mal di testa".

Nel finale di puntata è intervenuta in diretta anche Milly Carlucci, confermando la decisione presa insieme agli autori e ai vertici Rai per rasserenare il clima in studio: proprio Alberto Matano si è proposto per scambiare il posto con Barbara d'Urso, portando simbolicamente un ramoscello d'ulivo per riportare al centro l'attenzione sul ballo.

Sulla richiesta di schierarsi tra i due protagonisti dello scontro, la conduttrice ha mantenuto la propria linea neutrale, ribadendo la stima verso entrambi i giurati, legati al programma da percorsi e tempistiche differenti, e sottolineando che l'obiettivo principale resta la tutela dello show e il divertimento del pubblico a casa.