Alberto Matano sulla lite a Ballando con le stelle: parole durissime contro Guillermo Mariotto
Alberto Matano interviene senza filtri sulla lite tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: "Provo disagio, il codice non è stato rispettato".
Il clima nello studio di Ballando con le Stelle continua a essere infuocato. Dopo lo scontro choc che ha visto protagonisti Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso – con tanto di battute infelici, spruzzi di profumo e la richiesta della conduttrice di prendere provvedimenti – sul web e in TV non si parla d'altro. A dire la sua in modo particolarmente netto ci ha pensato anche Alberto Matano, che nel corso dell'ultima puntata de La Vita in Diretta ha deciso di analizzare senza filtri quanto accaduto in prima serata.
"Ieri ho provato disagio. Mi riferisco a Mariotto e ad altre cose che sono successe questa settimana. C’è un’etica, c’è un codice. Il rispetto per lo spettatore e per i colleghi è fondamentale. O tu sai mantenere il controllo, oppure la diretta lasciala stare". Il padrone di casa de La Vita in Diretta ha poi aggiunto un focus sul clima che si è respirato in pista, evidenziando come si parli sempre meno della competizione di ballo vera e propria per dare spazio a tensioni e polemiche verbali:
"Si parla meno di danza. Mi dispiacciono i toni che ha avuto Mariotto verso una donna, questo mi dispiace molto. Ci sono delle regole di rispetto, c’è un codice e va rispettato, assolutamente. Questo è fuori discussione". Durante il dibattito in studio, Matano ha anche ricordato che in certe circostanze l'unica strada percorribile restano delle scuse sincere, immediate e prive di giustificazioni di comodo, facendo riferimento alle repliche arrivate nei giorni successivi dai diretti interessati.