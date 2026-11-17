Pubblicazione: 17 novembre alle 14:23

Il clima nello studio di Ballando con le Stelle continua a essere infuocato. Dopo lo scontro choc che ha visto protagonisti Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso – con tanto di battute infelici, spruzzi di profumo e la richiesta della conduttrice di prendere provvedimenti – sul web e in TV non si parla d'altro. A dire la sua in modo particolarmente netto ci ha pensato anche Alberto Matano, che nel corso dell'ultima puntata de La Vita in Diretta ha deciso di analizzare senza filtri quanto accaduto in prima serata.

Il conduttore e giornalista Rai non ha usato giri di parole, esprimendo tutto il suo disappunto per una pagina di televisione che ha spiazzato il pubblico.di fronte alle telecamere, sottolineando come nel mondo dello spettacolo esistano delle regole auree che non dovrebbero mai essere calpestate, indipendentemente dalle dinamiche di show. Analizzando l'episodio che ha coinvolto i due giurati del celebre show condotto da Milly Carlucci, Matano ha posto l'accento sull'importanza del rispetto reciproco tra colleghi:

"Ieri ho provato disagio. Mi riferisco a Mariotto e ad altre cose che sono successe questa settimana. C’è un’etica, c’è un codice. Il rispetto per lo spettatore e per i colleghi è fondamentale. O tu sai mantenere il controllo, oppure la diretta lasciala stare". Il padrone di casa de La Vita in Diretta ha poi aggiunto un focus sul clima che si è respirato in pista, evidenziando come si parli sempre meno della competizione di ballo vera e propria per dare spazio a tensioni e polemiche verbali:

‼️Alberto Matano esorta scuse sincere immediate e in tempo reale da parte di Mariotto nei confronti di Barbara d'Urso. #LaVitaInDiretta #BallandoConLeStelle https://t.co/E3DWgftPRq — TVKnight (@thetvknight) November 16, 2026

"Si parla meno di danza. Mi dispiacciono i toni che ha avuto Mariotto verso una donna, questo mi dispiace molto. Ci sono delle regole di rispetto, c’è un codice e va rispettato, assolutamente. Questo è fuori discussione". Durante il dibattito in studio, Matano ha anche ricordato che in certe circostanze l'unica strada percorribile restano delle scuse sincere, immediate e prive di giustificazioni di comodo, facendo riferimento alle repliche arrivate nei giorni successivi dai diretti interessati.