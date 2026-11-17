Pubblicazione: 17 novembre alle 12:26

Il futuro di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle resta avvolto nell'incertezza. Dopo il acceso scontro avvenuto in diretta televisiva con Guillermo Mariotto, l'ipotesi di un abbandono anticipato del dance show di Rai1 da parte della conduttrice si fa sempre più concreta. A confermare la delicatezza del momento è stata la stessa Milly Carlucci, che durante un intervento al Tg1 ha ammesso di non sapere ancora quale decisione prenderà la sua giurata in vista della prossima puntata.

Nonostante le scuse pubbliche arrivate dallo storico volto della giuria, la frattura sembra tutt'altro che ricomposta. Intervistata dai microfoni del telegiornale della rete ammiraglia,, sottolineando la totale libertà d'azione lasciata a Barbara D'Urso: “Adesso non lo so ancora se resterà, ha il diritto di scegliere. Ne stiamo parlando. Non so se accetta le scuse di Mariotto o se invece va via. Non lo so e non la posso influenzare.”

La padrona di casa dello show del sabato sera ha poi ribadito che il verdetto definitivo arriverà soltanto a ridosso o nel corso del prossimo appuntamento televisivo: “Sabato ha dichiarato che prenderà una decisione e vedremo sabato prossimo quale sarà”. Un'attesa che tiene con il fiato sospeso il pubblico di Rai1 e gli appassionati del programma. La miccia che ha innescato la crisi è scattata durante l'ultima diretta, subito dopo l'esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. In quell'occasione, Guillermo Mariotto ha spruzzato del profumo in direzione di Barbara D'Urso, accompagnando il gesto con un'allusione a un presunto cattivo odore.

Una provocazione che non è passata inosservata e che ha profondamente ferito la conduttrice. Terminata la trasmissione, Barbara D'Urso ha affidato ai propri canali social un duro sfogo, lasciando trasparire tutta la propria amarezza e aprendo esplicitamente allo scenario dell'addio: “Trovo questa cosa imperdonabile. Ho già perdonato l'altra volta, non so che succederà, o forse già lo so”. Parole pesanti, che hanno trasformato una polemica televisiva in un vero e proprio caso mediatico.

Nel tentativo di stemperare gli animi e riportare equilibrio dietro le quinte, Milly Carlucci ha provato a ridimensionare l'accaduto, definendolo una semplice diatriba interna alla “famiglia” di Ballando con le Stelle. Pur riconoscendo che certi picchi di tensione in una diretta di quattro ore e mezza non siano mai piacevoli da gestire, la conduttrice ha preso le difese di Mariotto, attribuendo il comportamento al suo carattere teatrale:

Secondo Carlucci, dietro la trovata del profumo non c'era alcuna volontà di mancare di rispetto alla collega, ma soltanto uno dei consueti “gesti istrionici” a cui lo stilista ha abituato il pubblico in ventuno anni di trasmissione. La presentatrice ha anche ipotizzato che Barbara D'Urso abbia equivocato la situazione, prendendola sul piano strettamente personale, mentre le scuse del giurato sarebbero state sincere.

Pur ironizzando sul rischio di apparire come l'avvocato difensore di Mariotto, Carlucci ha ribadito di conoscerlo bene e di essere certa del suo profondo rispetto verso l'universo femminile. Resta ora da capire se la mediazione della padrona di casa basterà a far rientrare l'allarme o se sabato prossimo il bancone di Ballando con le Stelle dovrà fare a meno di una delle sue protagoniste più discusse.