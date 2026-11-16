Ballando con le Stelle, Mariotto parla della puzza e attacca ancora Barbara d'Urso: “Saranno topi morti”

Pubblicazione: 16 novembre alle 08:30

Guillermo Mariotto non ha alcuna intenzione di chiedere scusa a Barbara d'Urso dopo il durissimo scontro avvenuto durante la settima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 14 novembre 2026. Anzi, il giudice è tornato sulla vicenda con dichiarazioni destinate ad alimentare ulteriormente la polemica, spiegando che il cattivo odore lamentato in diretta potrebbe essere provocato addirittura dalla presenza di topi morti negli studi della Rai. Una ricostruzione decisamente sorprendente, accompagnata da nuove frecciate alla conduttrice e da un rifiuto categorico di fare un passo indietro.

E mentre Barbara continua a dirsi profondamente ferita,sembra avere una posizione completamente diversa su quanto accaduto. Intervistato da Gabriele Parpiglia per Quotidiano Nazionale, lo stilistache ha scatenato il caos a. Durante la diretta, Mariotto aveva infatti spruzzato del profumo in direzione di Barbara d'Urso, lamentandosi di un cattivo odore e provocando la reazione immediata della collega. “Milly, o io o lui”,, chiedendo adi intervenire per mettere fine a una situazione che considerava offensiva e inaccettabile.

Adesso, però, Mariotto sostiene di non essersi mai riferito personalmente a Barbara, spiegando che il suo commento riguardava esclusivamente l'ambiente televisivo. “Io non ho detto a lei niente. Quindi puzza è una puzza, basta. Non sopportavo più l'odore della prima puntata”, ha dichiarato, ribadendo di aver avvertito il problema fin dall'inizio della nuova edizione del programma. Lo stilista ha quindi precisato di non aver voluto insultare la conduttrice, ma semplicemente segnalare una situazione che, a suo dire, sarebbe presente nello studio.

Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

La spiegazione più curiosa è arrivata quando il giornalista gli ha chiesto quale potesse essere l'origine del presunto cattivo odore. Mariotto ha tirato in ballo i lavori effettuati nella struttura che ospita la trasmissione, avanzando un'ipotesi decisamente particolare. “Ci sono i topi, saranno topi morti, che ne so. Però c'è puzza. È tutto nuovo, è tutto strano lì. L'hanno appena finito di costruire, un casino”, ha affermato. Parole che hanno inevitabilmente attirato l'attenzione, anche perché non esistono conferme ufficiali sulla presenza di topi morti nello studio di Ballando con le Stelle.

ha inoltre raccontato che il problema lo avrebbe costretto a utilizzare ripetutamente, arrivando a spendere una cifra tutt'altro che trascurabile. “Questo cattivo odore mi è costato una bottiglia di Hermès. Esattamente mille euro dalla prima puntata per il profumo, qualcuno dovrà ridarmi i soldi che ho speso, ti pare?”, ha dichiarato. Una battuta che aggiunge, soprattutto considerando la tensione che si era creata in studio poche ore prima.

Ma la parte più pungente dell'intervista è arrivata quando Mariotto ha parlato direttamente di Barbara d'Urso, lasciando intendere che la sua reazione sarebbe stata eccessiva. Secondo il giudice, infatti, la conduttrice avrebbe interpretato come un'offesa personale una situazione che non la riguardava direttamente. “Lei si prende tutto per se stessa, ogni spazio, ogni momento sembra riferito a lei”, ha osservato, prima di aggiungere una considerazione ancora più dura. “Il mondo gira tutto intorno a lei. C'è un algoritmo nella sua testa che la rimanda sempre a se stessa, questo è il vero problema”, ha dichiarato Mariotto, tornando così ad attaccare la collega proprio mentre cercava di chiarire l'origine della controversia.

Barbara d'Urso e Mariotto a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

Parole che difficilmente contribuiranno a riportare la serenità tra i due, soprattutto dopo quanto accaduto durante la settima puntata. Lo scontro era nato nel corso di un confronto tra Barbara d'Urso e Ornella Muti, con l'attrice che aveva contestato alcune osservazioni ricevute dalla conduttrice nelle settimane precedenti. Mariotto era intervenuto nella discussione, accusando Barbara di essere poco autentica e cominciando a spruzzare il profumo. Il comportamento aveva provocato una reazione particolarmente dura da parte della conduttrice, che aveva chiesto rispetto e un intervento immediato di Milly Carlucci.

Ancheerano intervenuti per cercare di riportare la calma. Il primo si era persino offerto di cambiare posto all'interno della giuria, mentre il secondo aveva invitatoa scusarsi. Una possibilità che, almeno dopo le nuove dichiarazioni dello stilista, sembra destinata a incontrare qualche difficoltà.ha infatti escluso categoricamente di voler cambiare postazione, ricordando di occupare lo stesso posto da molti anni. “Se cambia posto, cambia posto lei. Io non cambio posto. Mai, mai, mai”, ha affermato, precisando di sedere in quella posizione da quindici anni. E quando gli è stato chiesto se provasse, la risposta è stata altrettanto netta: “Nessun pentimento”.

Una presa di posizione che arriva proprio mentre Barbara d'Urso continua a manifestare tutta la propria amarezza per il trattamento ricevuto durante la trasmissione. Nelle ore successive alla puntata, la conduttrice aveva infatti pubblicato un lungo sfogo notturno sui social, sostenendo di aver subito una vera e propria aggressione e di considerare il comportamento di Mariotto premeditato. Barbara aveva inoltre raccontato di non essersi sentita protetta dal programma, nonostante l'atmosfera familiare che, a suo dire, le era stata descritta prima di cominciare questa esperienza. “Ho perdonato l'altra volta, ma questa volta no”, aveva dichiarato, lasciando intendere di non essere più disposta a lasciar correre. La conduttrice aveva anche confessato di non sapere cosa sarebbe successo nelle puntate successive, alimentando così gli interrogativi sulla sua permanenza nella trasmissione. Al momento, tuttavia, non è stato annunciato alcun abbandono ufficiale di Ballando con le Stelle.

La nuova intervista di Mariotto arriva quindi in un momento particolarmente delicato, con i due protagonisti che continuano a sostenere versioni molto differenti dell'accaduto. Da una parte c'è Barbara d'Urso, convinta di essere stata umiliata pubblicamente e intenzionata a ottenere rispetto. Dall'altra Mariotto, che sostiene di essere stato frainteso e continua a negare qualsiasi responsabilità personale. L'attenzione si sposta adesso sulla prossima puntata di Ballando con le Stelle, prevista per sabato 21 novembre, quando Milly Carlucci potrebbe trovarsi nuovamente a gestire una situazione particolarmente tesa. Una cosa, almeno per il momento, sembra evidente: Guillermo Mariotto non intende fare un passo indietro. E tra l'ipotesi dei topi morti, il profumo da mille euro e la frecciata sull'algoritmo, la sua ultima intervista rischia di rendere ancora più complicata una riconciliazione con Barbara d'Urso.