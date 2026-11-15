Ballando con le Stelle, Barbara d'Urso furiosa con Mariotto dopo lo scontro: “Ho subito un'aggressione”

Pubblicazione: 15 novembre alle 19:49

Non è bastata una notte per far passare la rabbia e la delusione. Barbara d'Urso è tornata a parlare del durissimo scontro con Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle, affidando ai social un lungo sfogo registrato alle quattro e mezza del mattino, poche ore dopo la settima puntata del programma di Rai 1. La conduttrice ha raccontato di essersi sentita umiliata dal comportamento del giudice, arrivando a parlare di un'aggressione che, secondo lei, sarebbe stata addirittura premeditata, ma a colpire sono soprattutto le parole rivolte indirettamente alla trasmissione e la possibilità che quanto accaduto possa avere conseguenze sulla sua permanenza nel programma.

Tutto è cominciato durante la diretta di, quandosi sono ritrovate al centro di un confronto particolarmente acceso. L'attrice, impegnata nella gara insieme a, ha contestato alcune osservazioni ricevute nelle settimane precedenti, sostenendo di essersi sentita giudicata per la propria fragilità e per l'infortunio alla spalla.ha cercato di spiegare che le sue parole erano state interpretate in maniera diversa dalle intenzioni, ma la discussione è diventata rapidamente più tesa., che ha accusato la conduttrice di essere poco autentica, mentre continuava a utilizzare una boccetta di profumo che teneva con sé già dall'inizio della serata.

Il momento più controverso è arrivato quando il giudice ha spruzzato il profumo verso Barbara d'Urso, accompagnando il gesto con una battuta sul cattivo odore. La concorrente non ha nascosto il proprio fastidio e si è rivolta direttamente a Milly Carlucci, chiedendo un intervento immediato. “Milly, o io o lui”, ha dichiarato, facendo capire di non essere disposta ad accettare ulteriori provocazioni. Anche alcuni componenti della giuria sono intervenuti per riportare la calma. Alberto Matano si è offerto di cambiare posto per separare i due protagonisti della discussione, mentre Ivan Zazzaroni ha invitato Mariotto a chiedere scusa. Lo stilista ha pronunciato delle scuse, accompagnandole però con un'ulteriore battuta che non ha contribuito a rasserenare il clima.

Sono molto delusa e molto ferita da quanto accaduto nell’ultima puntata di #ballandoconlestelle https://t.co/hYGJKWKSgV — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) November 15, 2026

La trasmissione è proseguita, ma Barbara d'Urso non ha dimenticato quanto accaduto. E proprio quando sembrava che la vicenda potesse concludersi con la fine della diretta, è arrivato il suo intervento sui social. Alle 4:30 del mattino, dopo essere rientrata in albergo e aver trascorso la serata a cena con alcuni componenti del cast, Barbara ha deciso di registrare un video per ringraziare le persone che le avevano manifestato solidarietà. “Sono molto delusa, molto ferita, perché stasera ho subito una vera e propria aggressione”, ha esordito, spiegando di considerare il comportamento di Mariotto molto più grave di una semplice provocazione televisiva.

Secondo, infatti, il gesto del giudice non sarebbe stato improvvisato, ma preparato prima ancora che cominciasse la puntata. “Parlo di aggressione perché questa cosa era chiaramente premeditata”,, ricordando che Mariotto aveva cominciato a utilizzare il profumo già prima della diretta. Si tratta, che ha interpretato l'episodio come un tentativo deliberato di metterla in difficoltà davanti al pubblico.ha inoltre spiegato di aver cercato inizialmente di ignorare le provocazioni, nella speranza di evitare l'ennesima polemica televisiva. Una scelta che, tuttavia, non sarebbe bastata a impedire che la situazione degenerasse.

“Io cerco sempre di non fare polemiche, di non reagire, l'ho lasciato fare perché volevo volare alto”, ha raccontato, aggiungendo di aver trovato particolarmente umiliante quanto accaduto successivamente. Ma la parte più significativa dello sfogo non riguarda soltanto Guillermo Mariotto. Barbara d'Urso ha infatti manifestato una profonda amarezza anche per il comportamento della trasmissione, dalla quale si sarebbe aspettata una presa di posizione più netta. Nelle settimane precedenti, ha ricordato, si era parlato più volte di Ballando con le Stelle come di una grande famiglia, capace di sostenere e proteggere i propri componenti.

Mariotto e Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

Una sensazione che, secondo Barbara, sarebbe venuta meno proprio nel momento in cui ne aveva maggiormente bisogno. “Io stasera non mi sono sentita protetta perché la cosa è andata avanti come se nulla fosse accaduto”, ha dichiarato. Parole che sembrano chiamare in causa anche la gestione dell'episodio da parte di Milly Carlucci, pur senza rivolgerle un'accusa personale esplicita. La conduttrice ha poi spiegato di aver preso in considerazione la possibilità di abbandonare lo studio durante la diretta, scegliendo però di non farlo per rispetto del proprio lavoro e degli impegni assunti con il programma.

“Io avrei potuto prendere, alzarmi, andare via”, ha raccontato, sottolineando di essere rimastaper portare a termine il proprio compito. Una decisione che non ha comunque cancellato il dispiacere per una serata definita dalla stessa Barbara particolarmente brutta e triste e a rendere ancora più delicata la situazione è stato soprattutto il passaggio conclusivo del videomessaggio.ha infatti lasciato intendere di, facendo riferimento anche a precedenti episodi di tensione.

“Lo trovo davvero imperdonabile, ho perdonato l'altra volta, ma questa volta no”, ha dichiarato, prendendo una posizione particolarmente netta. Subito dopo è arrivata una frase destinata inevitabilmente ad alimentare gli interrogativi sul suo futuro a Ballando con le Stelle. “Quindi non so quello che succederà, quello che accadrà, o forse già lo so”, ha concluso. Parole che lasciano aperte diverse interpretazioni, ma che non costituiscono un annuncio ufficiale di ritiro. Al momento, infatti, Barbara d'Urso non ha comunicato di voler abbandonare la competizione, né risultano decisioni definitive sul suo futuro nel programma.

Il suo intervento è proseguito anche su Instagram, dove intorno alle 5:30 del mattino ha raccontato di non riuscire a dormire, tornando sul clima di tensione vissuto nelle ultime settimane. L'episodio rappresenta un nuovo capitolo di un rapporto televisivo complicato, quello tra Barbara d'Urso e Guillermo Mariotto, già caratterizzato da giudizi severi, provocazioni e momenti di nervosismo. Questa volta, però, la conduttrice sembra aver vissuto l'accaduto in maniera particolarmente dolorosa, tanto da decidere di intervenire pubblicamente a poche ore dalla conclusione della puntata.