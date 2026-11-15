Ballando con le stelle, D'Urso critica Muti e Mariotto la provoca: "Milly scegli me o lui"

Pubblicazione: 15 novembre alle 09:53

La settima puntata di Ballando con le stelle è stata caratterizzata da forti tensioni, con Barbara D'Urso protagonista di due accesi confronti che hanno coinvolto Guillermo Mariotto e Ornella Muti. Il momento più acceso è arrivato dopo la mezzanotte, quando il giurato ha spruzzato del profumo in direzione della collega, accompagnando il gesto con un commento sulla puzza percepita in studio. D'Urso ha reagito duramente, denunciando quanto accaduto davanti al pubblico e rivolgendosi direttamente a Milly Carlucci: "Milly, scegli: o io, o lui. Io ho già scelto".

sostenendo che il cattivo odore provenisse dai topi presenti a Saxa Rubra, sede degli studi Rai, e non da Barbara D'Urso. "Non mi riferivo a Barbara", ha dichiarato, aggiungendo anche le proprie scuse.. Anche Carolyn Smith ha manifestato il proprio fastidio, mentre Matano ha proposto di cambiare posto con D'Urso per sedersi accanto a Mariotto e recuperare un po' di serenità.

La giurata è stata coinvolta anche in un nuovo botta e risposta con Ornella Muti, tornata a ballare dopo l'infortunio alla spalla che nella settimana precedente l'aveva costretta a esibirsi per appena 38 secondi. L'attrice ha spiegato di aver fatto grandi sacrifici per continuare il percorso con Pasquale La Rocca, lamentandosi delle critiche ricevute anche mentre era infortunata. "Ho trovato scorretto sentirmi attaccare anche quando ero infortunata. C'è chi si è ostinato a ridicolizzarmi", ha raccontato, aggiungendo di non riconoscersi nei teatrini televisivi.

La replica di Barbara D'Urso non si è fatta attendere: "Ornella, la settimana scorsa, prima dei 38 secondi, come al solito hai parlato di me. Hai detto che io divento protagonista grazie a te", ha dichiarato, mentre Muti ha negato. D'Urso ha accusato l'attrice di mettersi continuamente in competizione con lei. A intervenire è stata Simona Ventura, che ha chiesto alla giurata se avesse problemi con La Rocca perché il ballerino le avrebbe detto di non voler partecipare al suo tour teatrale. Barbara ha negato, ma il confronto ha aggiunto un nuovo elemento alla discussione.

La serata ha regalato anche momenti lontani dalle polemiche.. Il suo gesto ha commosso il pubblico e Carolyn Smith, che non è riuscita a trattenere le lacrime., spiegando quanto i paragoni con la madre abbiano condizionato il rapporto con se stessa.

Per quanto riguarda la gara, la coppia formata da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina è stata eliminata, mentre Alberto Ravagnani ha proseguito il suo percorso. L'ex sacerdote ha raccontato di aver vissuto una settimana difficile dopo le polemiche legate all'interrogatorio televisivo di Pierluigi Diaco a BellaMa', ammettendo di avere difficoltà a dormire. La puntata si è conclusa con l'ultimatum di Barbara D'Urso ancora al centro dell'attenzione, mentre resta da capire come Milly Carlucci gestirà il rapporto tra la giurata e Mariotto nelle prossime settimane.