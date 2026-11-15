Ballando con le stelle, Ravagnani rivela il retroscena della settimana difficile: "Ero un agnellino disarmato"

Pubblicazione: 15 novembre alle 08:51

La settimana di Alberto Ravagnani è stata tutt'altro che ordinaria. L'ex sacerdote, oggi volto noto del web e concorrente di Ballando con le stelle, ha vissuto giorni particolarmente difficili dopo la controversa intervista rilasciata a Pierluigi Diaco nel programma BellaMa su Rai 2. Un confronto che ha suscitato un acceso dibattito mediatico e spinto la Rai ad avviare un audit interno sulla trasmissione condotta dal giornalista.

Durante la puntata di Ballando con le stelle, nella clip che precede la sua esibizione, Ravagnani ha raccontato il proprio stato d'animo senza nascondere le difficoltà: "È stata una settimana complessa, faccio fatica ad ammettere di stare male, ma oggettivamente è così. Faccio fatica a dormire, ho accusato il colpo".

Nel suo racconto ha voluto sottolineare soprattutto l'importanza del rispetto dei confini personali: "Rispettare gli altri vuol dire anche rispettare i limiti: fisici, morali, emotivi, sessuali. Tutte quelle volte in cui i limiti vengono irrispettosamente superati, uno si sente vittima di un'ingiustizia". Parole che hanno restituito il senso del disagio vissuto dopo il confronto televisivo con Diaco, diventato rapidamente virale sui social.

Dopo la sua esibizione, Francesca Fialdini gli ha chiesto se si aspettasse una reazione così ampia da parte del pubblico. Ravagnani ha risposto: "Non immaginavo di scatenare questo polverone. Sono andato lì come un agnellino disarmato, un po' come Davide contro Golia". Una metafora che richiama il suo passato e descrive il modo in cui ha affrontato l'intervista, senza immaginare le conseguenze mediatiche che ne sarebbero derivate.

. Nonostante lo stress e le notti insonni, si è detto contento del messaggio arrivato al pubblico: "Credo che questa forza del rispetto e dell'autenticità sia quella che ha vinto. Sono contento che sia stata colta e apprezzata".

Mentre l'audit interno della Rai prosegue e la discussione continua, Alberto Ravagnani porta avanti la sua esperienza a Ballando con le stelle. La vicenda ha acceso i riflettori sul rapporto tra intrattenimento e rispetto della persona, riportando al centro una questione importante, il confine tra spettacolo e tutela della dignità di chi partecipa a un programma televisivo.