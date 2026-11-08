Diaco si scusa con Ravagnani, ma lancia un avvertimento: "Ho dato mandato ai miei avvocati di querelare"

Pubblicazione: 08 novembre alle 15:37

Pierluigi Diaco torna sulla controversia nata dopo l'intervista ad Alberto Ravagnani durante BellaMa' e riconosce di aver commesso alcuni errori. Il conduttore ammette che il confronto televisivo avrebbe potuto svolgersi con modalità differenti, prendendo atto anche delle osservazioni ricevute dalla Rai. La vicenda non si chiude con le scuse, il giornalista ha deciso di reagire alle insinuazioni che considera lesive della propria reputazione. In particolare, annuncia di aver coinvolto i suoi avvocati per tutelarsi da eventuali accuse relative a presunti approcci nei confronti dell'ospite. Una presa di posizione che aggiunge un nuovo capitolo a una polemica già molto discussa.

Diritto alla riservatezza. Niente da fare. Diaco ha tirato in ballo l'ipocrisia,si è vantato di un confronto sincero e schietto e gli ha spiegato che era un dovere rispondere. Balle la schiettezza è fare la domanda ma quando la risposta è no e ti chiede riservatezza per la sfera privata,ti fermi. Chi va avanti non è coraggioso. È solo invadente. Insistere è violenza. Un no non è ipocrisia. È un confine. E chi non lo rispetta non è schietto. È un prepotente con un microfono. — Gaia Tortora🐦 (@gaiatortora) November 4, 2026

Dopo le polemiche, Diaco ha deciso di chiarire la propria posizione, senza sottrarsi alle critiche sul suo operato televisivo. Il giornalista riconosce che l'intervista ad Alberto Ravagnani avrebbe richiesto un approccio meno pressante e un tono differente.. Secondo il conduttore, avrebbe potuto evitare quel confronto televisivo e gestire diversamente la situazione. Ripensando a quanto accaduto,

Un altro passaggio riguarda ciò che sarebbe avvenuto prima della registrazione, quando Ravagnani sarebbe stato convocato nel camerino del conduttore. Diaco racconta di aver preso questa iniziativa dopo aver saputo che l'ospite non avrebbe avuto informazioni sufficientemente chiare sul programma al quale avrebbe partecipato. Spiega di averlo incontrato senza attendere l'autorizzazione aziendale, con l'intenzione di anticipargli gli argomenti e le modalità dell'intervista.

La sua versione è che volesse metterlo nelle condizioni di conoscere in anticipo il tipo di confronto televisivo che lo attendeva. Diaco aggiunge che, se durante quell'incontro avesse pronunciato parole capaci di provocare disagio a Ravagnani, gli dispiace, precisando che non era quella la sua intenzione. Il conduttore distingue nettamente le critiche professionali dalle insinuazioni sulla sua vita privata e sulla sua condotta personale. Se da una parte accetta che il suo modo di condurre possa essere giudicato anche duramente, dall'altra considera inaccettabili le allusioni alla propria onorabilità di uomo e giornalista.

Comunicato stampa Diaco "Accetto come ho sempre fatto ogni tipo di critica, anche la più feroce, sul mio lavoro. Come la Rai giustamente mi ha fatto notare avrei potuto condurre l’intervista ad Alberto Ravagnani con toni diversi e meno incalzanti, nonché avrei dovuto non — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) November 8, 2026

Per questoo approcci che, secondo la sua versione, non sarebbero mai avvenuti. Una decisione che presenta come necessaria per difendere la propria immagine. Nella sua dichiarazione, Diaco sottolinea che la tutela non riguarda soltanto la sua attività professionale.

Il giornalista afferma di voler proteggere anche la famiglia, le persone a lui vicine, la propria storia personale e la stessa Rai. Le scuse ad Alberto Ravagnani e l'annuncio delle iniziative legali diventano i due elementi centrali della nuova presa di posizione del conduttore, che sceglie di chiarire pubblicamente la propria versione dei fatti senza rinunciare a difendere la propria reputazione.