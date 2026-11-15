Ballando con le Stelle, Ornella Muti balla con le costole fratturate: Naike Rivelli svela perché non si è fermata

Pubblicazione: 15 novembre alle 09:15

Dietro il sorriso di Ornella Muti a Ballando con le Stelle si nasconderebbe una situazione fisica molto più complicata di quanto i telespettatori potessero immaginare. Dopo l'infortunio che ha costretto l'attrice a interrompere la sua esibizione, Naike Rivelli ha deciso di raccontare le reali difficoltà affrontate dalla madre, rivelando che da settimane conviverebbe con dolori particolarmente intensi. Non soltanto il problema alla spalla emerso durante la trasmissione: la protagonista del cinema italiano avrebbe continuato a ballare nonostante alcune costole fratturate, assumendo antidolorifici fin dall'inizio della sua avventura nel programma di Milly Carlucci.

A parlarne è stata proprio, figlia e manager dell'attrice, durante un'intervista rilasciata al settimanale Gente. Un racconto nel quale non ha nascosto, ma anche una certa amarezza per le polemiche che hanno accompagnato la sua partecipazione al talent show di Rai 1. Secondoavrebbe cercato di nascondere i propri problemi fisici, continuando ad allenarsi e. Una scelta che la figlia attribuisce al carattere dell'attrice e alla sua concezione del lavoro, costruita in decenni di carriera cinematografica.

Naike ha spiegato che la madre appartiene a una generazione di professionisti abituati a rispettare gli impegni anche nei momenti più difficili. Per questo, nonostante gli infortuni, avrebbe preferito continuare a esibirsi senza trasformare le proprie condizioni in un argomento televisivo. Ma il dettaglio più preoccupante riguarda proprio le lesioni riportate alle costole, sulle quali Rivelli ha fornito una ricostruzione particolarmente precisa. “Ha due costole fratturate, una delle quali rotta in due punti e scomposta”, ha dichiarato la figlia, aggiungendo che Ornella assumerebbe antidolorifici da settembre, quando è cominciata la sua esperienza a Ballando con le Stelle.

Ornella Muti a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

Una situazione insolita per l'attrice, che secondo Naike generalmente preferisce evitare l'assunzione di medicinali quando non necessari, seguendo un approccio personale orientato alle pratiche olistiche. E le difficoltà non sarebbero cominciate con l'incidente visto in televisione. Ornella Muti aveva già un problema al ginocchio, conseguenza di un infortunio avvenuto durante le riprese di un film, dal quale non si era ancora completamente ripresa. Nonostante questo, avrebbe deciso di partecipare ugualmente a Ballando con le Stelle, un'esperienza che desiderava vivere da circa vent'anni. A complicare ulteriormente la situazione è stata poi la caduta che ha provocato un nuovo infortunio alla spalla.

Un episodio diventato particolarmente evidente durante la sesta puntata, quando Ornella Muti è stata costretta a interrompere la coreografia preparata con. La scena aveva lasciato sorpresi i telespettatori. L'attrice,, non era riuscita a completare l'esibizione, alimentando inevitabilmente le preoccupazioni sul futuro della sua partecipazione al programma. Nei giorni successivi, tuttavia, erano circolate anche alcune ipotesi molto diverse e qualcuno sui social aveva insinuato, mentre altri avevano parlato di un possibile ritiro già concordato con la produzione.

Ricostruzioni che Naike Rivelli ha respinto con decisione, sottolineando che l'infortunio della madre è reale e che esiste documentazione medica relativa alle sue condizioni. La figlia ha inoltre spiegato di essersi attivata personalmente, anche nella veste di manager, per chiedere che venissero messi a disposizione i referti medici, così da chiarire la situazione. La preoccupazione principale, però, riguarda le possibili conseguenze di un ritorno prematuro sulla pista. Secondo quanto raccontato da Naike, i medici avrebbero avvertito Ornella dei rischi legati alla prosecuzione dell'attività fisica nonostante le fratture, compresa la possibilità di sviluppare problemi persistenti.

Ornella Muti a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

Per questo motivo, la figlia vorrebbe che la madre recuperasse completamente prima di affrontare nuovi impegni. Un desiderio che si scontra però con la determinazione dell'attrice, intenzionata a non abbandonare facilmente un'esperienza tanto attesa. Nel frattempo, le condizioni di Ornella Muti continuano a essere al centro dell'attenzione anche in vista della settima puntata di Ballando con le Stelle, in programma sabato 14 novembre. Milly Carlucci ha anticipato a La Vita in Diretta che Ornella e Pasquale La Rocca dovrebbero riproporre la coreografia interrotta durante la puntata precedente. Resta tuttavia da capire in quali condizioni fisiche l'attrice potrà affrontare l'eventuale esibizione e se sarà effettivamente in grado di completarla.

Un elemento importante riguarda anchei. Mentreha parlato di, secondo ulteriori informazioni raccolte da Fanpage, descritte come incrinate. Le due ricostruzioni non sono del tutto sovrapponibili e, in assenza dei referti, non è possibile stabilire con certezza l'esatta entità delle lesioni. La vicenda ha inoltre riacceso le tensioni legate al programma,, nei confronti della quale Naike aveva già espresso alcune critiche per il comportamento tenuto verso sua madre.

Ma al di là delle discussioni televisive, la priorità dichiarata da Naike Rivelli rimane la salute di Ornella Muti. L'attrice continua a desiderare un ritorno in gara, mentre chi le sta vicino teme che la sua determinazione possa spingerla a sottovalutare i rischi. Una situazione che racconta anche un lato meno visibile di Ballando con le Stelle: dietro le esibizioni, i costumi e le coreografie possono nascondersi settimane di allenamenti impegnativi e difficoltà fisiche che il pubblico non sempre conosce. E nel caso di Ornella Muti, il racconto della figlia aggiunge un significato diverso anche a quei 38 secondi di danza interrotta. Non soltanto il momento di un infortunio davanti alle telecamere, ma il possibile punto di rottura delle costole dopo settimane trascorse a sopportare il dolore senza voler rinunciare alla pista.