Mara Venier svela perché indossa gli occhiali a Domenica In: dietro c'è una malattia che la fa soffrire

Pubblicazione: 15 novembre alle 08:30

Dietro il sorriso con cui ogni domenica accoglie milioni di telespettatori si nasconde una battaglia personale che continua ormai da due anni. Mara Venier è tornata a parlare dei suoi problemi di salute, raccontando le difficoltà causate dalla maculopatia, una patologia che colpisce la retina e compromette la visione centrale. La conduttrice di Domenica In ha spiegato di doversi sottoporre a trattamenti oculistici ogni mese, ma soprattutto ha voluto chiarire perché negli ultimi tempi appare spesso in televisione con gli occhiali scuri e senza trucco. Una scelta che non ha nulla a che vedere con l'estetica, ma che nasce dalla necessità di proteggere la propria vista.

A raccontarlo è stata la stessadurante una lunga intervista al podcast Passa dal BSMT di, nella quale ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della propria vita, tra successi professionali, difficoltà familiari e problemi di salute. La conduttrice ha spiegato che la, costringendola ad affrontare regolarmente procedure mediche. Soltanto tre settimane prima dell'intervista, inoltre, si era sottoposta a un'operazione per la cataratta.

"Da due anni ho un problema importante che è la maculopatia", ha raccontato, aggiungendo una precisazione che rende evidente quanto sia impegnativo il percorso che sta affrontando: "Ogni mese devo affrontare un intervento". Una situazione che ha inevitabilmente modificato anche il suo modo di lavorare. Le luci particolarmente intense degli studi televisivi possono infatti darle fastidio e, secondo quanto spiegato dalla stessa conduttrice, rappresentare un rischio per i suoi occhi. È proprio per questo motivo che Mara Venier ha iniziato a indossare frequentemente occhiali scuri anche durante le trasmissioni, rinunciando in alcune occasioni al trucco.

Mara Venier, fonte: YouTube

Una scelta che potrebbe sembrare insolita per un volto televisivo, ma che ha una motivazione strettamente legata alla sua salute. La presentatrice ha voluto spiegare tutto con la schiettezza che la contraddistingue, sottolineando che non si tratta di un atteggiamento da diva. Il suo obiettivo è semplicemente continuare a lavorare senza sottoporre la vista a ulteriori difficoltà. I problemi agli occhi sono cominciati nel 2024, durante una serata apparentemente normale trascorsa in casa insieme al marito Nicola Carraro. Mara stava guardando la televisione quando si rese improvvisamente conto di non riuscire più a vedere correttamente una parte dello schermo.

Inizialmente non comprese cosa stesse accadendo, ma quando provò a chiudere un occhio si accorse che. La vista era diventata improvvisamente scura, al punto da impedirle di distinguere ciò che aveva davanti. La conduttrice, che individuarono un'emorragia alla retina. Da quell'episodio ebbe inizio un lungo percorso di cure, accompagnato dalla diagnosi di maculopatia essudativa. Si tratta di una forma della malattia che può compromettere la capacità di distinguere nitidamente gli oggetti al centro del campo visivo.

Le terapie dipendono dalle condizioni del paziente e possono prevedere trattamenti ripetuti nel tempo. Per Mara, questo percorso è diventato una presenza costante nella propria vita ed in diverse occasioni ha dovuto conciliare gli appuntamenti medici con la conduzione di Domenica In, arrivando talvolta ad affrontare le cure subito dopo la trasmissione. Il pubblico ricorderà anche un episodio particolarmente delicato, quando durante una puntata la conduttrice si scusò per alcune difficoltà incontrate nel seguire ciò che accadeva in studio.

Mara Venier, fonte: YouTube

"A volte non riesco a vedere, scusate se perdo colpi", aveva confessato ai telespettatori, senza nascondere il problema che stava attraversando. Nonostante tutto, però, Mara non ha mai smesso di considerare il lavoro una risorsa fondamentale per affrontare le difficoltà personali. Durante l'intervista con Gazzoli ha spiegato che, quando entra negli studi televisivi e comincia a preparare una puntata, riesce per qualche ora a concentrarsi esclusivamente sulla trasmissione. Domenica In rappresenta per lei una sorta di medicina, un appuntamento capace di distrarla dalle preoccupazioni e di restituirle quella serenità che, nella vita privata, non sempre riesce a trovare.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente impegnativi anche per, che ha affrontato a sua volta importanti difficoltà fisiche. La conduttrice ha raccontato quanto sia stato complicato conciliare gli impegni professionali con il desiderio di restargli accanto. E proprio parlando del futuro,che quella attualmente in onda dovrebbe essere davvero la sua ultima edizione di. Una decisione che aveva già annunciato in passato, salvo poi scegliere di tornare al timone del programma, ma questa volta la presentatrice sembra particolarmente convinta della propria scelta.

Dopo tanti anni trascorsi nel salotto domenicale di Rai 1, sente il bisogno di dedicare maggiore attenzione alla vita privata e alle persone che ama. Per il momento, comunque, Mara continua a presentarsi davanti alle telecamere con la stessa passione di sempre, anche quando le condizioni di salute le impongono qualche accorgimento in più. E dietro quegli occhiali scuri, che molti telespettatori avevano notato senza conoscerne il motivo, si nasconde una storia di difficoltà affrontate con determinazione. Una storia che Mara Venier ha scelto di condividere apertamente, ricordando quanto possa essere importante continuare a trovare qualcosa che dia forza anche nei momenti più complicati.